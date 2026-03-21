【グランプリ受賞】　くいもの屋つう ”お出汁たっぷり出汁巻玉子” が第97回 「ジャパン・フード・セレクション」のスペシャリテ部門でグランプリを受賞

株式会社オーイズミフーズ

『くいもの屋つう』（株式会社オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市）の人気メニュー『お出汁たっぷり出汁巻玉子』が、第97回 「ジャパン・フード・セレクション」スペシャリテ部門において、グランプリを受賞いたしました。

本商品は、こだわりの色の濃い卵「龍のたまご」を使用し中に香り高い出汁を包み込みふんわりと巻き上げた出汁巻玉子。さらにお客様へ提供の際、お出汁の香りが際立つように数種のだしを配合したお出汁をたっぷりはる事で口に入れた瞬間に広がる豊かな香りと、ふわふわでしっとりとした食感を楽しんでいただけます。

⬛︎評価されたポイント

・出汁の香りと卵のコクが調和し、五感で楽しめて完成度が高い

・甘さを抑えた味設計で、安心感のある出汁巻玉子である

・「お出汁たっぷり」という料理名の特徴が的確で印象に残る

・龍のたまご使用による素材価値が特別感と信頼感につながる

・30代以上や女性層、家族を意識して時代の流れに合っている

・丁寧な調理や接客から、教育とホスピタリティの高さを感じる

・上質な空間と料理が一体となり、満足感の高い体験ができる

⬛︎ジャパン・フード・セレクションとは

ジャパン・フード・セレクションは、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する日本初の食品評価制度です。約2万3千人規模のフードアナリストによる、日本人の繊細な味覚・嗜好性・感性・食文化に配慮した評価により審査されます。

ジャパン・フード・セレクション公式サイト

https://www.japan-foodselection.com/

⬛︎くいもの屋つう

隠れ家のような落ち着いた上質な空間で、

本格創作和食とお酒を楽しめる、“食通”が通う大人の居酒屋。

武蔵新城店

住所：神奈川県川崎市中原区新城1丁目2-20

大平屋ビル 2F

営業時間：月～金・祝前日／17:00～翌0:00

土・日・祝日／16:00～翌0:00

用賀店

住所：東京都世田谷区用賀2-38-14 青木ビル4F

営業時間：月～金・祝前日／17:00～翌0:00

土・日・祝日／16:00～翌0:00

串焼きとろーり山芋のふわり焼き ～明太マヨ仕立て～炙り〆鯖よせ豆冨馬肉の旨塩ユッケ伊達サーモン寒風干しとイクラの土鍋ご飯つうのシーザーサラダ山椒香る★︎しっとりチーズケーキ

■会社概要

社名：株式会社オーイズミフーズ

本社：〒243-0018 神奈川県厚木市中町2-6-5 厚木オーイズミフーズビル

代表取締役社長：大泉 賢治

TEL：046-297-2511（代表） FAX：046-225-1700

URL：https://www.oizumifoods.co.jp/