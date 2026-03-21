4月のおすすめアラカルトは “甘い春か、痺れる四川か。”|中国料理 神戸壺中天

明海グループ株式会社4月のおすすめアラカルトは、春の訪れを味わう2つの逸品。中国・四川で親しまれる伝統料理「牛モツの麻辣和」、春キャベツをパンチのある辛みそで炒めた「春キャベツの回鍋肉」を期間限定でご提供します。

中華料理店 神戸壺中天 では、春の味わいを楽しめる4月のおすすめアラカルトとして「牛モツの麻辣和え」と「春キャベツの回鍋肉」をご提供いたします。

四川の伝統を受け継いだ香り豊かな麻辣の一品と、旬の甘みが際立つ春キャベツを使った季節限定の回鍋肉。

春ならではのこだわりの2品をぜひご堪能ください。

牛モツの麻辣和え 1,800円（税込）

中国では「夫婦肺片（フウフパイピン）」として広く親しまれている四川料理で、四川省・成都の屋台で営んでいた夫婦が考案したことからこの名が付いたとされています。

当店では、牛モツを香辛料とともに丁寧に煮込み、香り豊かな麻辣タレで仕上げた一品としてご提供いたします。

柔らかく煮込んだ牛モツに絡む麻辣。通が最後にたどり着く一皿。

春キャベツの回鍋肉 1,600円（税込）

春の新芽ならではの、繊維が細く甘みが際立つみずみずしい春キャベツを使用した一品です。

旬のキャベツをパンチのある辛みそと合わせ、香ばしく炒め上げることで、素材の甘みと味噌のコクが調和する季節限定の回鍋肉に仕上げています。

繊維が細いこの季節だけの味わいをパンチの効いた辛みその回鍋肉で。■ 提供期間

2026年4月1日～4月31日

ランチ／ディナーいずれの時間帯でもご注文頂けます。

（※仕入れ状況により変更となる場合があります）

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。