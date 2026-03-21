大人気子育てマップアプリのiibaが書籍化！『20万人以上のリアルな口コミから生まれた こどもとおでかけ bestスポット 関東近郊エリア』2026年3月21日（土）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、『20万人以上のリアルな口コミから生まれた こどもとおでかけ bestスポット 関東近郊エリア』（著：株式会社iiba）を2026年3月21日（土）に発売いたしました。

所属する公式アンバサダーのSNS総フォロワー数は500万人超！

本当におすすめできる「子連れにやさしいスポット」をピックアップ

株式会社iiba所属の公式アンバサダーであるパパママインフルエンサーたちの、SNS総フォロワー数は2025年8月に500万人を突破（※1）しています。本書は、多くの親が参考にしているアンバサダーたちの情報網から、厳選したスポットを掲載。日々の遊び場探しの決定版になること間違いなしの一冊です。

ほかにも、関東の各エリアにゆかりのあるアンバサダーによる「1日遊べるモデルプラン」を紹介。さらに全国各地のアンバサダーの声を集め、47都道府県の名物公園や体験施設、子どもが大喜びする宿も掲載しています。

日常のお出かけから旅行などの遠出まで、幅広く活用することができます。

※1 PRTIMES「子育てマップアプリ『iiba』所属インフルエンサー総フォロワー数500万人を突破！」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000109530.html

二次元コードを使ってアプリと連動！ いつでもスポットの最新情報が確認できる

本書には、各スポットやモデルプランごとにそれぞれ二次元コードが付与されています。「MAPアプリ iiba」（株式会社iiba [iiba, Inc.]が運営）をスマホにダウンロードした状態でコードを読み取る（※2）と、アプリ内のスポットやプラン紹介ページに飛ぶことができ、書籍ならではの情報が古くなってしまうリスクを解消。いつでも、最新の営業時間や口コミが確認できます。

もちろん書籍単体で、盛りだくさんの夢中になれるスポットと、子育て世帯が気になる「おむつ替えスペース」や「駐車場」などの便利情報を得ることができます。自宅で書籍を読んで、気に入ったスポットやプランをアプリで読み取れば、おでかけの時には書籍まで持ち歩かなくても済むという使い方も可能です。

マップアプリを運営するiibaだからこそ実現できた、画期的な一冊に仕上がっています。

※2 二次元コードのリンク先ページは、iibaアプリ内でのみ閲覧可能です。（アプリ動作環境：iOS 15.0以上、Android 9以上）

■スマートフォン対象（一部の環境・機種ではご利用いただけない場合があります）。

■パケット通信料を含む通信費用はお客様のご負担となります。

■システム等のやむを得ない事情により、予告なく公開を終了する場合があります。

■図書館等での貸し出しの際にもご利用いただけます。

■「MAPアプリ iiba」の使用方法に関するお問い合わせは、KADOKAWAでは対応いたしかねます。お手数ですが、アプリ内のヘルプをご参照ください。（2026年3月時点の情報です）

著者プロフィール

株式会社iiba

子育て特化のマップ型プラットフォーム「iiba」の開発・運営を行う株式会社。「レガシーなライフスタイルをアップデートする」をミッションに、「子育てしやすい社会を目指し、新たな子育てインフラを構築する」をビジョンに掲げる。

iibaアプリでは、全国のママ・パパからの投稿をもとに、子育て世帯に優しい施設や店舗を簡単に検索可能。また、自治体や事業者、インフルエンサーと連携し、地域と家庭をつなぐ新たな子育てインフラの構築を目指している。

コーポレートサイト：https://corporate.iiba.space/

公式Instagram：https://www.instagram.com/iiba_official/

書籍概要

書名：20万人以上のリアルな口コミから生まれた こどもとおでかけ bestスポット 関東近郊エリア

著者：株式会社iiba

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2026年3月21日（土）

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-607905-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000254/)