一般社団法人日本eスポーツ協会とオフィシャルサプライヤー契約締結

ミズノ株式会社

ミズノは、一般社団法人日本eスポーツ協会と、オフィシャルサプライヤー契約を締結しました。

2026年からeスポーツ日本代表チームの選手およびスタッフが、主要な国際大会でミズノ製ウエアを着用します。

「eスポーツ」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略称で、ゲームの対戦や大会を表す言葉として2000年頃から使われはじめました。その後、インターネットの普及に伴い、リアルタイム対戦に特化したゲームが世界中で楽しまれるようになり、動画配信プラットホームで多くの観客(視聴者)を集めるコンテンツに成長しています。その中でも、高い技術を持つ競技者による対戦・大会は、従来のスポーツと同じように興行としての価値が生まれています。日本のeスポーツ市場は、2023 年に約147億円(前年比117%)に達し、急速に拡大しています。ミズノは、これまでスポーツ品の企画開発で培ってきたノウハウを生かした商品を企画、開発を行っていくことで、eスポーツ業界に本格的に参入します。

今回提供するアイテムは、マルチシャツ、ウォームアップシャツ/パンツの計3アイテムで、9月に開催される国際大会で着用します。

▼一般社団法人日本eスポーツ協会ホームページ

URL：https://jesu.or.jp/

eスポーツ日本代表へ提供するアイテムについて

e スポーツ日本代表へ提供するアイテムは、快適な着用感を重視して設計しています。ゲームシャツの生地は、吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸収・拡散する「クイックドライTR」を採用しています。ウォームアップシャツ/パンツは、ソフトな素材とすっきりしたシルエットが特長で、競技中や移動の際の動きやすさを追求しています。

eスポーツ日本代表 オフィシャルウエア

※ベースモデルは、JeSUロゴ等が入っておりません。

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799