【毎年争奪戦】店頭に並ぶとすぐ消える！大人気「春ギフト」2026年版がついに解禁！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」から、待望の「2026年春のギフトコレクション」が登場しました。

毎年、その華やかな装いに一目惚れするお客様が続出し、店頭に並ぶそばから次々と手に取られていく大人気シリーズ。不動の人気を誇るロングセラー銘菓から、今しか味わえない春限定スイーツまで、職人のこだわりを贅沢に詰め合わせました。季節が進むにつれ入手困難となるため、出会えたその瞬間が最高の買い時。大切な方への贈り物や、ご自身への春のご褒美に、ぜひお早めにお求めください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/136_1_1fd91d67578dcfdeb8caa360f47871a5.jpg?v=202603210251 ]

見た瞬間から「かわいい」が止まらない！心ときめくオリジナル春ギフト

見た目の愛らしさ、包みを開ける瞬間のわくわく、そして口にした時の感動。“もらって嬉しい”のすべてを詰め込んだ、この春だけの限定コレクションが届きました。

卒業や入学のお祝い、退職の記念や大切な方への季節のご挨拶に。華やかな装飾を施した豪華なセットから、アフターユースも楽しいポーチ付き、さりげなく感謝を伝えるプチギフトまで、シーンに寄り添う豊富なラインナップを取り揃えています。

■こだわりの「中身」

お菓子のたいようが何より大切にしているのは、「見た目以上のおいしさ」です。

ラッピングの中には、長年愛され続けるロングセラー千葉銘菓と春の新作スイーツを厳選。素材と製法にこだわり抜き、甘いものから程よい塩気のしょっぱいものまで、最後まで飽きずにお楽しみいただけるようバランスよく詰め合わせました。「かわいい！」の次には、必ず「おいしい！」が待っている。それは、私たちがずっと守り続けてきた妥協のないこだわりです。

■あなただけの「特別感」

たいようのラッピングギフトは、当店専属デザイナーが一つひとつ手作業で丁寧に仕上げ、店舗ごとに「お菓子の組み合わせ」や「価格帯」が異なるため、“他の人と被りにくい”のも選ばれる理由のひとつ。その店、その時にしか出会えない一期一会のギフトを、ぜひ店頭で見つけてくださいね。

中でも、今イチオシの春ギフトをご紹介！

≪左≫ 花明かり

■価格：\820（税込）

■内容：桜マドレーヌ・クマンシェ

≪右≫ さくらレースバッグ

■価格：\1,200（税込）

■内容：桜マドレーヌ・桜もなか・九十九里の詩・季ごよみ

包みをほどくのがもったいないほど、愛らしい装いのギフト。

その佇まいは、まさに“春満開”。手に取るだけで心が躍る、プレミアムな贈り物に仕上げました。

滑らかなサテンと、透け感のあるオーガンジーを贅沢に重ねたダブルリボンが、ボリュームたっぷりに春の訪れを告げます。

さらに、中のお菓子を楽しんだあとも、形に残る思い出として楽しめる“桜のフェルトケース”。

前面には、異なる素材の桜モチーフを重ね合わせた、立体的な3Dアートが施されています。パステルブルーとピンク、それぞれの可愛さが光るデザインは、並べて飾ることでより一層華やかに。

お菓子や小物を入れてお部屋のインテリアとしてはもちろん、小さな一輪挿しを飾るのも素敵です。

“見ても、使っても嬉しい”、そんな心に残る特別なギフトを、大切な方へ。

クリームいちご

■価格：\1,300（税込）

■内容：桜マドレーヌ・九十九里の詩・おせんべい・チョコクランチ

見た瞬間、胸キュン必至！

まるで絵本の中から飛び出してきたような、苺タルトがそのままミニバッグになった遊び心あふれるデザインです♪

包みを開ける前は、華やかなローズピンクの大きなリボンが目を惹く、少し大人っぽくシックな装い。でも、中から現れるのは…あまりの可愛さにびっくりする「本物そっくりの苺タルト」！

大人の女性の乙女心をくすぐるのはもちろん、小さなお子様なら大興奮間違いなしの可愛さ。 「こんな可愛いバッグでおままごとをしたら、もう夢中になって離さなくなっちゃうかも？」──そんな光景が目に浮かびます♪

素材は軽くて柔らかいフェルト製。 小さな手でも持ちやすく、落としたりぶつけたりしても怪我の心配がないので、安心してお子様に持たせてあげられるのも嬉しいポイントです。

らんらん♪ランドセル

■価格：\980（税込）

■内容：九十九里の詩・クマンシェ・おせんべい

入学祝いに、これ以上ないほどぴったり！

「おめでとう」の気持ちを小さな背中に詰め込んだ、今この瞬間だからこそ贈りたい特別な「ランドセルギフト」♪

コロンとしたフォルムが愛らしい、やわらかなフェルト素材のミニランドセル。その中に、たいよう自慢のお菓子をぎゅっと詰め込んだ、心躍るセットです。

外側のステッチはもちろん、中を開けるとマチもしっかりあり、小さな「時間割入れ」まで再現されています。肩ベルトもフェルトで巧妙に作られており、まさに「本物そっくり」。このディテールの高さは、大人が見ても思わず唸ってしまうほど。

上品なゴールドの刺繍が施されたシックで「大人っぽい」デザインから、クマやウサギのワッペンがついた元気いっぱいのデザインまで。お子様の好きな色や雰囲気に合わせて、ぴったりの一つが必ず見つかります。

お菓子を楽しんだあとは……

※ぬいぐるみは撮影用の演出小物です。ギフトセットには含まれません。

お気に入りのぬいぐるみで、今流行りの「ぬい活（ぬいぐるみ活動）」もできちゃいます♪

小物入れとして使うのはもちろん、お手持ちのぬいぐるみに背負わせれば可愛さ爆発！

一緒に写真を撮ってSNSにアップするのも、素敵な思い出になります。

≪左≫ ハートのつくりかた

■価格：\1,100（税込）

■内容：クマンシェ・クランチチョコ

≪右≫ フリル巾着ギフト

■価格：\960（税込）

■内容：花彩菓・苺のタルト・おせんべい

普通のお菓子じゃ物足りない！

そんなあなたにぴったりの実用性×トレンドの大満足ギフト。

今大注目の「韓国パステル系」や「ガーリーファンタジー」の世界観をぎゅっと詰め込んだ、持っているだけで気分が上がるラインナップです。

1. 【映え×便利】お菓子風クリアフラットポーチ

まるで本物のキャンディ袋のような見た目に、思わず二度見しちゃう可愛さ！

- ここが推し！:見た目はポップなお菓子袋ですが、裏面にはしっかりファスナー付き。透明なビニール素材なので中身が一目で分かり、水濡れや汚れにも強いのが嬉しいポイントです。- おすすめ:メイク道具や除菌グッズ入れに。汚れてもサッと拭くだけで清潔をキープできます。2. 【女子力全開】サテンフリル巾着

持っているだけで“女子力の塊”になれる、ロマンティックな巾着です。

- ここが推し！:つるんとした光沢が美しいサテン素材に、上品なゴールドリボンの刺繍、そして贅沢なフリル……どこを取っても「かわいい」の詰め合わせ！- おすすめ:アクセサリーや薬入れ、お直し用コスメポーチに。バッグから取り出すたびに、上品な華やかさを演出してくれます。

≪左≫ さくら

■価格：\760（税込）

■内容：クマンシェ・九十九里の詩・桜マドレーヌ・おせんべい

≪中央≫ 春色ギフト

■価格：\800（税込）

■内容：カレー煎餅・マドレーヌ・もなか・クマンシェ

≪右≫ ミニョンバウム

■価格：\980（税込）

■内容：ミニョンバウム（ホワイト・ストロベリー）

バラのお菓子だけじゃちょっと味気ない…そんなときにぴったりの、高見えギフト！

華やかだけど気取らない、可愛さと華やかさを兼ね備えたラッピングは、贈りやすく、誰にでも喜ばれるデザインです。

ラッピングの中には、つぶらな瞳がたまらない「クマさんのフィナンシェ」や「ピンク色の春色バウム」など、春爛漫の“盛りビジュアル”のお菓子たちばかり♪

どれもお手頃な価格帯だから、何種類かまとめて「どれがいい？」と選んでもらうのも楽しい時間。贈る相手の顔を思い浮かべながら、デザイン違いで組み合わせるのもおすすめです。

≪左≫ ファンシーBOX

■価格：\500（税込）

■内容：桜マドレーヌ・九十九里の詩・おせんべい

≪中央≫ Thank You

■価格：\780（税込）

■内容：バウムサンド・クランチチョコ

≪右≫ シエル

■価格：\600（税込）

■内容：桜マドレーヌ・桜もなか・めんたい煎餅

開ける瞬間まで、中身はヒミツ。

ドキドキ、ワクワク。高鳴る鼓動も一緒に贈る「袋ギフト」♪

「何が入っているのかな？」

そんな、包みをほどく前のドキドキした時間。その瞬間こそ、ギフトの醍醐味ですよね。

大人っぽいローズ柄の紙袋、そしてお子様が喜ぶファンシーなデザインまで。シーンに合わせて選べる、開けるのが楽しみになる特別なギフトが揃いました。贈る相手の顔を思い浮かべながら、「どれが一番似合うかな？」と選ぶ時間も、素敵な贈り物の一部になります。

≪左≫ ほんの気持ち

■価格：\760（税込）

■内容：クマンシェ・桜マドレーヌ・おせんべい

≪中央≫ 春のおとずれ

■価格：\700（税込）

■内容：花彩菓・九十九里の詩・おせんべい・チョコタルト

≪右≫ フ・ルール

■価格：\640（税込）

■内容：苺のタルト・クマンシェ・九十九里の詩

「かわいい」だけじゃない。

ジップ付きが実は一番うれしい！手間ゼロ＆好印象なスマートギフト。

「ちょっとしたお礼をしたいけれど、相手に気を遣わせたくない」

そんな時に圧倒的な支持をいただいているのが、このジップ袋シリーズです。

ラッピング済みだから、買ってそのまま渡せる手軽さNo.1ギフト。でも、その中には「もらったあとの使いやすさ」という細やかな心配りが詰まっています。

衛生的で開け閉めが自由なジップ付きは、一度に食べきれなくても、美味しさと清潔をしっかりキープできる安心設計。もちろん、お菓子を楽しんだあとも大活躍！スティックコーヒーや飴を入れたり、デスク周りの小物をまとめたり。可愛い実用アイテムとして、長くそばに置いてもらえます。

たいようロングセラー銘菓のプチギフト

■花彩菓3個セット：\500（税込）

■クマンシェ2個セット：\480（税込）

■桜フィナンシェ2個セット：\660（税込）

いつもの美味しさに、春の彩りを添えて。

ロングセラー銘菓がドレスアップした、万能プチギフト♪

気取らないけれど、どこか特別。そんな「ちょうどいい」が詰まったプチギフトシリーズです。

普段のおやつにちょっと特別感をプラスしたり、贈答品のオマケとして季節感を添えたり――どんなシーンでも楽しめる、万能なアイテムです。

心を込めて、一貼りの魔法を。当店だけの、嬉しいサービス！

いつものギフトが、もっと特別に。

大人気の「メッセージシール」のご紹介です。

- 「ありがとうございます」- 「感謝の気持ち」- 「ほんの気持ちです」- 「お世話になりました」

選べる4つの言葉は、どれも相手の心にそっと届く、あたたかいメッセージ。

ちょっとしたお礼やお祝い、退職のプチギフトに。一枚貼るだけで、あなたの「ありがとう」の気持ちが、ぐっと深まります。

貼ってないギフトセットも、ご要望であればサービスでお貼りできます！

「このシールを貼ってほしい」など、お気軽にスタッフにお申し付けください。

春ギフトは、なくなり次第終了！

毎年あっという間に完売してしまう大人気アイテムばかり。

気になったら、ぜひお早めにチェックしてくださいね。

もちろん、ギフトだけでなく、春限定のケーキやお菓子もたくさんご用意しています。

家族やお友達と、お菓子のたいようで春の味わいを丸ごと楽しんでください♪

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com