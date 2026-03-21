俳優パク・ソジュン、デビュー15周年記念写真集『Unveiled』大丸東京にてポップアップ開催

株式会社KOLLECTION

株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市）は、俳優パク・ソジュンのデビュー15周年を記念したプレミアム写真集『Unveiled（アンヴェイルド）』を、 2026年4月10日(金)より大丸東京にてポップアップを開催し、販売いたします。

『Unveiled』について

本作『Unveiled』は、これまで多くの作品を通して築き上げてきた俳優としてのイメージにとどまらず、その内側にある素顔や現在地にフォーカスした一冊です。

演技を離れたリラックスした瞬間や、飾らない表情、そして静かに佇む姿まで、多面的な魅力を収めた全208ページ構成となっています。

撮影は、韓国のトップアーティストやドラマビジュアルを数多く手がけてきたフォトグラファー ホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒが担当。

「Unveiled＝明かされる」というテーマのもと、これまで見えていなかった新たなパク・ソジュンの一面を引き出し、ひとつの作品として完成させました。

本写真集は、15年間のキャリアを振り返ると同時に、これからの活動へとつながる“現在の姿”を切り取った、特別なアーカイブとなっています。

販売情報

【開催店舗】

大丸東京店 10階イベントスペース

東京都千代田区丸の内1-9-1

【開催期間】

2026年4月10日(金)～2026年4月30日(木)

※在庫が無くなり次第終了となります。

商品情報(税抜)

タイトル：Unveiled

販売価格：15,000円（税抜）

仕様：全208ページ／A4変形判／スリーブケース入り

【購入者特典】

購入者全員にオリジナルトレーディングカードをプレゼント

（全5種のうちランダムで1枚封入）

※在庫が無くなり次第終了となります。

◼︎パク・ソジュン（Park Seo-Jun）プロフィール

俳優

1988年12月16日生まれ／韓国・ソウル出身

2011年に映画『パーフェクト・ゲーム』で俳優デビュー。

その後、ドラマ『ドリームハイ2』をきっかけに本格的に活動を開始し、『彼女はキレイだった』『花郎』『キム秘書はいったい、なぜ？』など数々の話題作で主演を務める。

2020年に主演した『梨泰院クラス』は世界的ヒットを記録し、韓国のみならずグローバルに高い人気を獲得。

近年は映画・ドラマを中心に幅広く活躍の場を広げ、国際的にも注目を集める俳優の一人となっている。

パク・ソジュン Instagram

https://www.instagram.com/bn_sj2013/

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業、IP事業、エンタメ事業