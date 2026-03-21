”英語を話すこと”がミャンマーの支援に。支援総額650万円のオンライン英会話プログラムが10期生を募集。無料トライアルは3月20日より開始

特定非営利活動法人 開発メディア

途上国や国際協力・開発をテーマとする硬派なNPOメディア「ganas」では、英語学習と国際協力を融合させたオンライン英会話プログラム「ミャンマー英語サロン」第10期の参加者募集を開始いたします。2021年の軍事クーデターから5年。政治的混迷と経済危機が続くミャンマーの若者に「仕事」と「居場所」を提供し、収益の半分を現地に送金するこのプログラムは、この5年間で約650万円を現地に届けてきました。4月6日の10期の開講に先立ち、3月20日からは6日間の無料トライアルも実施いたします。

無料トライアルでぜひ体験を！



■ なぜ「ただの英会話」や「ただの寄付」ではダメなのか？

英会話学習における課題： 「英語を話す機会が少ない」「継続のモチベーションが続かない」。

ミャンマー支援の課題： 「現地のリアルが見えにくい」「支援が直接届いているか不安」。

「ミャンマー英語サロン」は、これらを統合し、「英語を話すこと＝ミャンマーの若者の雇用と人道支援」という直接的な結びつきを作ります。参加者同士の温かいコミュニティが特長の一つで、学習者の継続意欲と社会貢献を同時に最大化させます。

詳細を見る :https://www.ganas.or.jp/news/20260319myanmar/



■ 政治的混迷と深刻な人道危機に直面するミャンマーの今

2021年2月の軍事クーデターから5年が経過したミャンマーでは、軍主導の「みせかけ」の総選挙が実施され、国内外から不信任を招く事態に。物価高騰や失業、徴兵制の施行により、若者たちが未来に希望を持ちにくい状況が続いています。国連は、1200万人以上が飢餓に直面し、国内避難民（IDP）は360万人を超えると警告しています。



■ 「ミャンマー英語サロン」：英語を話すことが直接支援になる仕組み

本プログラムは、ビジネス英語レベルのミャンマー人若者とオンラインで交流する英会話サロンです。最大の特徴は、参加費のおよそ半分を直接ミャンマーへ送金する仕組みにあります。

確かな実績： 第1期から9期までの4年半で、のべ700人以上が参加し、累計約650万円をミャンマーへ届けました。参加者の8割がリピーターで、期を重ねるごとに内容も充実しています。

お金の使い道： 英会話ファシリテーターの報酬に加え、国内避難民への食料や学用品の提供、失業した女性たちのための居場所づくりと雇用創出等に活用されています。

東部地域の難民キャンプで過ごす国内避難民（IDP）への教育支援、食事提供、乾燥食品（卵、米、油）、学用品 の支援に使われている

詳細を見る :https://www.ganas.or.jp/news/20260319myanmar/

■ 第10期の特長とメリット現地の「生の声」を聴く知的な交流：

ニュースでは報じられない現地の日常や若者の思いを直接聴き、視野を広げることができます。

レベルに合わせたクラス設定： 日本語ができるファシリテーターがサポートする「初級クラス」と、文化、歴史、時事問題などを幅広く議論する「中級クラス」まで、初心者でも安心して参加可能です。

ミャンマー語クラスも開催： 週に1回、実用的なミャンマー語を英語と日本語を交えて学べるクラスも受講可能です。



■ 第10期 プログラム概要期間： 2026年4月6日（月）～9月26日（土）（6カ月間）

コース：グループ英会話＋ミャンマー語（取り放題）： サブスク形式で何度でも参加可能。

プライベート英会話： 講師と1対1でじっくり対話したい方向け。

応援寄付コース： 語学クラスには参加せず、寄付で支援（伝統工芸品のクーポン付）。



本申込締切： 2026年4月5日（日）

詳細を見る :https://www.ganas.or.jp/news/20260319myanmar/

■ 【まずは体験】

6日間の無料トライアルを実施

初めての方向けに、実際のクラスを体験できる期間を設けます。

期間： 3月20日（金）～3月26日（木）



詳細・申込： https://www.ganas.or.jp/news/20260319myanmar/



お問い合わせ先

ganasサポーターズクラブ『ミャンマー英語サロン』

savethemyanmar.eng@gmail.com