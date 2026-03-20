IRBANK公式YouTube番組「THE TOP」第2弾、アース製薬・川端克宜社長のインタビュー動画を公開

株式会社IRBANK

株式会社IRBANK（本社：東京都、以下「IRBANK」）は、公式YouTubeチャンネルにて配信中の番組「THE TOP」の第2弾として、アース製薬株式会社（東証プライム：4985）代表取締役社長CEO 川端克宜氏へのロングインタビュー動画を公開いたしました。

■ 番組「THE TOP」とは

「THE TOP」は、上場企業の経営トップに焦点を当て、その経営哲学や人生観、意思決定の背景に深く迫るインタビュー番組です。決算数値やIR資料だけでは見えてこない、経営者の"人となり"を伝えることで、投資家の企業理解をより深めることを目指しています。

第1弾では株式会社タイミー 代表取締役 小川嶺氏をゲストに迎え、多くの反響をいただきました。

■ 第2弾ゲスト：アース製薬 川端克宜社長

▼動画リンク

https://youtu.be/WZqnr4afJew

《テーマ・チャプター》

00:00(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew) オープニング

00:55(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=55s) 社長室紹介

03:13(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=193s) 川端社長の人生

04:33(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=273s) 彼女の父の一言で人生激変

08:06(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=486s) 阪神大震災と転職を止めた上司の一言

11:02(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=662s) 35歳で史上最年少支店長へ

12:25(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=745s) 年上部下と向き合う秘訣

14:21(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=861s) 社長就任の舞台裏

16:10 (https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=970s)社長就任の最終試験～逆転の発想で大ヒット商品～

19:00(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1140s) 75億円買収の決断と舞台裏

22:10(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1330s) アース製薬の海外戦略

23:52(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1432s) 川端社長のリーダーシップ論

25:05(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1505s) 川端社長の経営哲学

27:37(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1657s) 株主への想い

28:24(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1704s) アース製薬が求める人材

29:31(https://www.youtube.com/watch?v=WZqnr4afJew&t=1771s) エンディング

■ 今後の展開

「THE TOP」では、今後も上場企業の経営トップへのインタビューを定期的に配信してまいります。投資家の皆様の企業理解の一助となれば幸いです。

▼IRBANK公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@IRBANK-YouTube

■ IRBANKについて

IRBANKは、約4,000社以上の上場企業データを網羅し、過去20年以上にわたる財務・IR情報を蓄積する、月間500万PVの投資情報プラットフォームです。1日あたり数百件に及ぶ最新の開示情報を迅速に提供し、個人投資家から機関投資家、IR担当者まで幅広くご利用いただいております。

【会社概要】

会社名：株式会社IRBANK

所在地：東京都目黒区中目黒3-6-2 FSビル6F

代表者：指田悠馬

事業内容：投資情報プラットフォーム「IRBANK」の運営

サービスURL：https://irbank.net/

コーポレートサイト：https://corp.irbank.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社IRBANK 広報担当 URL：https://corp.irbank.net/contact