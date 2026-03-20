【M&Aの真実】ミシュラン店「ソラノイロ」創業者が語る『13年目の通信簿』。4週連続動画公開

クレジオ・パートナーズ株式会社

広島を拠点に資本政策・M&Aアドバイザリーを提供するクレジオ・パートナーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：李志翔）は、経営者の「内面」と「決断」を可視化する対談プロジェクト「クレジオ100」を開始しました。

第1弾のゲストは、ラーメン業界で唯一無二のブランドを築き上げた「ソラノイロ」創業者・宮崎千尋氏。本日より4週間にわたり、飲食業界の構造的課題から、譲渡を決断した舞台裏、そしてM&Aを経て手に入れた「新しい経営者の生き方」までを赤裸々に公開します。

企画の背景：なぜ今、成功した経営者が「譲渡」を語るのか

後継者不在による廃業が社会問題となる中、M&Aは「救済」ではなく「戦略的成長」の手段へと進化しています。しかし、そのプロセスにおけるオーナーの孤独な決断や心の葛藤は、これまで表に出ることはありませんでした。

「クレジオ100」は、経営者が人生をかけて築いた事業の価値をどう次世代へ繋ぐべきか、その「100の問い」を通じて、すべてのオーナー経営者が自身の経営哲学や自社の将来を改めて振り返る一助となることを目的としています。

毎週金曜更新：全4話のストーリー構成

視聴方法について

第1話（本日20時 公開）：ミシュラン掲載のラーメン店はなぜM&Aを決断したのか？譲渡に至るまでの葛藤と真実[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Qx2YV8b2u4 ]- 順調な時期などなかった - ラーメン業界における価格転嫁のジレンマ- 一度目のM&A断念から、なぜ数年越しの再挑戦に至ったのか- 売り手と買い手、「価格のギャップ」にどう向き合ったか第2話（3月27日20時 公開予定）：No.2への報告は豪州での「ドッキリ」だった？譲渡後のシナジーと、家族・社員への向き合い方- No.2への報告は譲渡3週間前、出張中に二人きりで伝えた真意- 家族の反応と新しい暮らし、東京を離れ農業と二拠点生活を始めた理由- 「選ばれる会社」の条件：M&A前に絶対に整備しておくべき労務と財務のポイント第3話（4月3日20時 公開予定）：「人」が企業価値を左右する？担当アドバイザーが惚れ込んだ宮崎氏の経営哲学と、M&A後の深すぎる関係性- 「人間力」は株価に反映されるか？数字だけでは測れない、経営者の哲学が企業価値に与えた影響- 「ソラノイロというブランドを残したい」担当者の熱量がディールを動かした理由- クロージング後のリアルな関係：家族の悩みから仕事の相談まで。M&Aが終わってから始まる「本当の付き合い」第4話（4月10日20時 公開予定）：「何が幸せか」を問い直す出口戦略。オーナーとアドバイザーが共に創った人生の転機- 13年間の「棚卸し」としてのM&A - 自分の会社にはどのような価値があるのか。外部の評価によって明確になった経営の足跡。- 「会社の通信簿」を受け取る覚悟 - 実績、メディア、世の中への貢献。すべてが凝縮された評価をどう次へ繋げるか。- 出口戦略の正解とは？借金をして「ヒリヒリ」働く楽しさか、雇用と将来を守るM&Aか。経営者にとっての「幸せ」を問い直す。

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会社概要

- お問い合わせ・無料相談フォーム：https://cregio.jp/contact/- お電話でのご相談（平日9:00-18:00）：082-243-9740

会社名 ：クレジオ・パートナーズ株式会社

代表取締役：李 志翔

本社 ：広島県広島市中区紙屋町1丁目1番17号 広島ミッドタウンビル3階

事業内容 ：M&A・事業承継アドバイザリー、資本政策、企業再編支援

URL ：https://cregio.jp/