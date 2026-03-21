佐々木美玲さん、森次政裕さん（超特急）W主演！『あの夜、社長の子供を授かりました』がMBSドラマ特区で地上波ドラマ化決定！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップtaskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、taskeyオリジナル作品『あの夜、社長の子供を授かりました』が、MBSドラマ特区にて地上波ドラマ化されることをお知らせします。

本ドラマは、4月16日（木）より、MBS／tvkほかドラマ特区で順次放送開始予定です。

『あの夜、社長の子供を授かりました』は、taskeyのオリジナルレーベル「comic 恋とカシス」から展開する恋愛作品です。めちゃコミック 急上昇ランキング（総合） 第1位を獲得（※）するなど多くの読者に支持されています。

※2025年10月25日時点

本ドラマの主演には、女性アイドルグループ日向坂46の元メンバーで、卒業後は俳優として活躍する佐々木美玲さん、先日東京ドーム公演が発表された9人組ダンス＆ボーカルグループ「超特急」のメインダンサー・マサヒロこと、森次政裕さんのW主演が決定しました。多くの読者に支持されてきた本作が、実写ドラマとしてどのように届けられるのか、注目が集まります。

ドラマ情報

(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBSストーリー

ファッション流通サイトの営業部で働く花井栞里（佐々木美玲）は、同僚たちの仕事を陰で支える献身的な女性。

そんな栞里には、付き合って3年になる恋人がいる。恋人はどこかモラハラ気味だが、栞里はそれでも彼を純粋に慕っていた。迎えた3年目の記念日。手料理を用意し、帰りを待つ栞里。しかし帰宅した恵一の隣には、見知らぬ女性の姿が――。しかも恵一は、その女性を「婚約者」だと紹介するのだった。突然の裏切りに打ちのめされた栞里は、友人が働くBarで涙をこぼす。そこに、優しく声をかける一人の男性が現れる。男性は栞里の話を黙って受け止め、気の済むまで付き合ってくれる。酔い潰れた栞里は、介抱してくれる彼に思わず甘えてしまい、二人は一夜を共にする。それからしばらくして、栞里は突然のめまいに襲われる。病院で告げられたのは――妊娠。

さらに追い打ちをかけるように、勤めていた会社が買収されることに。

そして、新社長として現れたのは――あの夜の男性・瀬古貴人（森次政裕）だった。

一夜から始まる運命。 裏切り、妊娠、そして再会―。 前途多難な二人の関係が、今、動き出す。

キャスト紹介＆出演者コメント

花井 栞里 役：佐々木美玲さん(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

アパレル通販会社「STYLE WEB」の営業部。

真面目な性格で常に他人のために、献身的に働く。

自己評価は低く控えめだが、丁寧で細かい所まで気が利く仕事ぶりと純粋な優しさで、周りから信頼されている。3年付き合った彼氏にフラれて深く傷つき、涙を流していると貴人に優しく慰められる。一夜の過ちから妊娠してしまい、平凡な日常が一変するが、貴人からの愛情で、自分の価値を見出していく。

【佐々木美玲さんコメント】

この度、花井栞里役を演じさせて頂く佐々木美玲です。今回初めて恋愛ものの作品に出演するので自分にとって、とても挑戦になるなと思いました。原作を読んで感じたこのキュンキュン感をドラマでも届けたいなと思います！栞里は私と似ている部分が多いな、と共感出来るなと思うことが多くて、これからの撮影がとても楽しみです。自分に自信がない栞里と、そんな栞里をいつも優しく肯定してくれる森次さん演じる貴人さんと共に成長していく2人の姿を、どうか皆さんに見守って頂けたらなと思います！

瀬古 貴人役：森次政裕さん（超特急）(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

アパレル通販会社「STYLE WEB」社長。

仕事に対して非常にストイックで、部下の努力を正当に評価する。「瀬古グループの御曹司」という肩書きだけで判断される人生に虚しさを感じていた時、身分を知らずに自分の努力を認めてくれた栞里に救われ、それ以来彼女を想い続けてきた。自分の価値を信じられなかった栞里に対し、「あなたに価値がないなんてありえない」と言い、彼女に無償の愛を注ぐ。

【森次政裕さんコメント】

瀬古貴人役で出演させていただきます、森次政裕です。今回、佐々木美玲さんとW主演を務めさせていただく作品がこの作品でとても光栄ですし、心から楽しみです。

貴人は御曹司であり寡黙で硬いイメージでありながら、垣間見える純粋さや切実さみたいなところがすごくギャップで皆さんもきっとキュンとすると思います。

佐々木さん演じる花井栞里に思いを寄せる一途な貴人を是非楽しみにしていただきつつ、2 人の純粋な恋愛を描いているのでそこに注目して頂きたいなと思います。

監督：吉川鮎太さん

「PFFアワード2016」監督作品がエンタテインメント賞受賞。その後、ホリプロに所属し、数々のドラマを演出。代表作にABC『トーキョーカモフラージュアワー』、MBS『本命じゃなきゃよかったのに』など

【吉川鮎太さんコメント】

初めてお話しいただいたときにタイトルのインパクトに驚きました。

妊娠の発覚から始まるラブストーリーという今までにない設定を、主演のお二人と関係性の距離感を探りながら丁寧に、作り上げていきたいと思っています。

回を追うごとに、ヒロインが少しずつ"母になること''を自覚していき成長する様が大事に描かれているので、そこも注目していただければと思います。よろしくお願い致します。

原作：夏野水分さん、漫画：城宮えすさん応援イラスト＆コメント

【原作：夏野水分さん応援コメント】

ドラマ化のお話をいただき、驚くと同時に心からわくわくしました。

「一夜の出来事で、社長の子どもを身ごもってしまった…!?」

そんな非日常から始まるお話ですが、栞里と瀬古は一歩ずつ愛を育んでいきます。

2人の物語が監督、俳優、スタッフの皆様のお力で描かれていくことを、とても楽しみにさせていただいております…！

【漫画：城宮えすさん応援イラスト】

放送情報

(C)城宮えす

■放送

2026年4月16日（木）初回放送スタート

MBS： 4月16日（木）より毎週木曜24:59～

テレビ神奈川： 4月16日（木）より毎週木曜23:30～

チバテレ： 4月17日（金）より毎週金曜23:00～

テレ玉： 4月22日（水）より毎週水曜24:30～

とちテレ： 4月23日（木）より毎週木曜23:30～

群馬テレビ： 4月23日（木）より毎週木曜24:00～

■配信

TVerで見逃し配信

■公式HP

https://www.mbs.jp/anoyorusazukarimashita/

■公式SNS

公式X：@dramatokku2_mbs(https://x.com/dramatokku2_mbs)

公式Instagram：@dramatokku2_mbs(https://www.instagram.com/dramatokku2_mbs/)

公式TikTok：@dramatokku_mbs(https://www.tiktok.com/@dramatokku_mbs)

公式タグ：#あの夜社長の子供を授かりました #ドラマ特区

原作情報

『あの夜、社長の子供を授かりました』

めちゃコミック 急上昇ランキング（総合） 第1位 獲得！（※2025年10月25日時点）

●原作：夏野水分 / 漫画：城宮えす

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：comic 恋とカシス

「君を愛し抜く。この体に宿った命ごと--」

アパレルEC企業に勤める栞里は、付き合って3周年の日に恋人・恵一に浮気され、別れを告げられる。失意の中、バーで出会った一人の男性。栞里は彼の真摯な態度に絆され、一夜を共に過ごしてしまう。もう二度と会わないものと思っていたが――なんと彼は、栞里たちの会社の新社長として現れる。さらに、あの一夜のせいで彼の子を――！？

お問い合わせ

配信情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/165_1_414c80ace7bd8c02c06fb29d8b92161d.jpg?v=202603210151 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

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