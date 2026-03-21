【書店員様向け】大学受験参考書売場棚の陳列・販売支援を目的とした、公式LINEアカウントの始動

株式会社アントロット出版

累計400万部の参考書シリーズを擁するゴロゴ出版株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：大島惇樹)は、全国の書店員様を対象に学習参考書コーナーの陳列・販売支援に特化した「公式LINEアカウント」を開設いたしました。

各種SNSで精力的に情報発信を行う短期決戦型予備校「エクセリア」と提携し、ユーザー目線での情報発信を行います。

本サービスは、日々変化する入試トレンドや受験生のニーズを的確に捉え、書店現場における売場の活性化と、より効果的な棚作りをサポートすることを目的としています。

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「学参担当のための棚づくりラボ」https://line.me/R/ti/p/@879vmpzt



■ 概要と目的

学習参考書は、入試スケジュールの進行や教育改革の影響を強く受けるジャンルであり、時期に応じた適切な棚替えが売上に直結します。ゴロゴ出版では、これまで培ってきた出版・教育の知見をデジタルツールを通じて提供することで、多忙な書店員様の業務負荷を軽減し、魅力的な売場作りを支援いたします。

■ 定期配信される主なコンテンツ内容

本アカウントでは、月2回の定期的な情報発信を通じて、以下の実務に役立つ情報をお届けします。

1. 学参担当者に向けた「棚づくり攻略ガイド」

季節ごとの主要科目の動きや、強化すべきジャンルの優先順位を解説。最も需要が高まる時期に、最適な銘柄を配置するための指針を提供します。

2. 著名人の執筆情報・受験生の最新トレンド

注目度の高い講師や著者の最新動向、SNSやYouTubeで話題となっている勉強法など、受験生の間で今まさに盛り上がっている情報を共有します。

3. 受験難易度および入試動向の分析

共通テストの傾向変化や志願者数の動向など、予備校運営の現場で得られる分析結果を発信。需要の予測や在庫管理の判断材料としてご活用いただけます。

4. 科目・レベル別「学習参考書ロードマップ」の提供

各科目の学習ステップや志望校レベルに合わせた推奨銘柄の順序を可視化した、独自制作のロードマップを配信。関連陳列やセット購入を促進する棚作りに役立ちます。

■ ゴロゴ出版株式会社 代表取締役 大島惇樹のコメント

3月号見本

東大生を多く擁し、累計400万部発行してきた当社ならではの知見を共有させていただくべく、本サービスを開始します。

幅広い層の指導経験・有名講師とのコネクションを活用し、常に新鮮な情報をご提供します。









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ゴロゴ出版株式会社 会社概要

所在地：東京都杉並区上荻1丁目15-4

代表取締役社長 大島惇樹

事業内容：ゴロゴシリーズ等学習参考書の刊行

▼短期決戦型予備校エクセリア

旧帝大を目指す高校生向けに、東京大学発のカリキュラムで超短期集中学習を行う予備校。オンラインと荻窪校にて指導を実施中です。

＜本件に関するお問い合わせ＞

電話：03-6280-8085

メール：contact@untrot-pub.com

ホームページ：https://untrot-pub.com/