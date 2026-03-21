【地方特化】支店名登記で信頼アップ！ショート動画屋さんが放つ「地域密着型FC戦略」で地方企業のSNS課題を即解決！

株式会社美手紙

株式会社美手紙は、運営するショート動画制作・運用支援サービス「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)のフランチャイズ事業において、加盟店が登記市区町村名を支店名として使用できる「地域密着型支店名登記制度」を新たに導入いたしました。本制度により、全国ブランドの品質を維持しつつ、地元企業としての信頼性を最大化。地域に根ざしたマーケティング支援を実現し、地方企業のデジタルシフトを強力に後押しいたします。

■地方企業が抱える「遠い専門家」への不信感

地方経済を支える多くの企業にとって、SNS活用や動画マーケティングは急務の課題となっています。しかし、都市部を中心とした大手制作会社は「地域の特性を理解していないのではないか」「いざという時に駆けつけてくれないのではないか」という心理的ハードルを生んでいました。 全国規模のフランチャイズブランドであっても、地域の名前が冠されていないことで、地元の経営者様から見れば「外から来た知らない会社」と映ってしまうことが、真の課題解決を阻む大きな壁となっていたのです。

■物理的な距離が信頼の距離になっていませんか？

マーケティングにおいて「安心感」は最大の武器です。株式会社美手紙はこの課題に対し、市区町村名を支店名として登記・表記できる新制度を確立しました。 全国180社以上の支援実績を持つ「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)のノウハウを、地元の「〇〇支店」として提供。隣の街の専門家だからこそ、手紙のような温もりを持って、経営者の想いに寄り添い、共に歩む解決策を提示することが可能になります。

■地域ナンバーワンの信頼と圧倒的な受注率を実現

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本制度の活用により、加盟店様は名刺やSNS、広告等で「ショート動画屋さん〇〇支店」と名乗ることが可能になります。これにより、地元企業同士のコミュニティにおいて「地域の専門家」としての地位を確立できます。 地域密着型のブランディングは、見知らぬ会社への発注をためらう層に深く刺さり、競合他社との差別化を圧倒的に優位にします。結果として、商談の成約率向上と、長期的なリピート関係の構築に寄与します。

■累計2,000本以上の実績が裏付ける再現性

「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)は事業開始からわずか3年弱で累計売上1億円を突破し、多くの企業の課題を解決してきました。採用率1％という厳選されたクリエイター陣の知見をパッケージ化し、地方の加盟店でも都市部と遜色ない高品質なコンテンツ制作を可能にしています。 この「確かな技術」に「地域の信頼」が加わることで、全国各地で黒字化を達成する支店が続出しており、そのビジネスモデルの強固さが証明されています。

■先行加盟店が語る地域密着の威力と初受注の舞台裏

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実際に地域に根ざした活動を展開されている加盟店様の事例をご紹介します。地域特有のネットワークを活かし、どのようにして信頼を勝ち取り、初受注に至ったのか。その具体的なステップと、本部サポートの活用方法について詳しく語られています。

↓フランチャイズ加盟店様の事例インタビューはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TxMwZWpDr1Y ]

■地域限定1社のみ。独占的な支店展開をサポート

各市区町村において、この「支店名」を冠して活動できる枠には限りがございます。現在、新制度導入を記念し、特定のエリアでの独占的な展開を希望される法人・個人様を対象に、初期導入コンサルティングを強化中。 地域での信頼を資産に変えたいとお考えの皆様へ、動画制作スキルだけでなく、地域コミュニティでの営業手法や登記ノウハウをまとめた特別マニュアルを併せてご提供いたします。

■地域の未来を動画の力で明るくしたいあなたへ

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本制度は、特に次のような方に最適です。「地元に貢献したいが、強力な武器が見つからない」「SNS運用の必要性は感じるが、信頼構築に時間がかかっている」「地方で高単価な受注を実現したい」。 既に地域での繋がりをお持ちの企業様はもちろん、これから特定の地域で「動画の専門家」として旗を掲げたい情熱あるパートナーを、私たちは全力でバックアップいたします。

■まずは無料相談で、あなたの街の可能性を診断

支店名登記制度の具体的な詳細や、あなたの活動予定エリアでの空き状況については、個別相談会にて承っております。地域の企業様に、手紙のような温かみのある動画を届ける旅を、ここから始めませんか。 オンラインでの無料説明会は随時開催中です。まずは下記ボタンより、お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

■株式会社美手紙について

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社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 八重樫光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact