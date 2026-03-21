3000人を診察した医師として、ASD当事者の母として。両方を経験した著者がたどり着いた「親も子もラクになる」育て方『ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日(3月19日オンライン書店先行発売)に『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』（星野歩著）を刊行しました。

本書は、20年以上にわたりのべ3000人の発達障害児の診療に携わってきた医師であり、自身もASDと診断された長男の子育てに悩んだ一人の母である著者が、「親のマインドセットを変えれば、子どもは特性を伸ばすことができ、親子ともにラクに生きられるようになる」という確信のもとに書き上げた、医学的根拠に基づく実践的な育て方ガイドです。

■ 医師として、そして母として――両方の経験から導き出した答え

発達障害の一種であるASD（自閉スペクトラム症）と診断される子どもは約100人に3人にのぼるといわれています。グレーゾーンの子どもを含めると、さらに多くの親が「育てにくさ」と向き合い、疲弊しています。

著者の星野歩氏は、医師として3000人以上の発達障害児を診てきただけでなく、わが子がASDと診断されたという当事者の経験も持ちます。その両方をくぐり抜けてたどり着いた「子どものありのままの特性を活かす」具体的な接し方を、わかりやすく解説しています。

■ 「親が笑顔でいられるコツ」がある。子育ての「しんどさ」を軽くする一冊

子育てに正解はありませんが、親が笑顔でいられるための「コツ」はあります。本書では、子どもの自己肯定感を高める「５つの大作戦」、トラブルを減らす「事前対応」、視覚化による伝え方など、今日からすぐに実践できる方法が満載。

「怒っても効果はゼロ。怒らないと決める」「『生きてるだけでありがとう』と毎日伝える」など、著者の言葉は医師の知見だけでなく、母としての実感にも裏打ちされています。その結果として、著者の長男は9年かけて医学部を卒業し、医師国家試験に合格するなど、自立した人生を送っています。



精神科医・さわ先生も「不安な子育てを安心に変える、医学的根拠のある提案書です」と推薦しています。

■ こんな方におすすめです

- ASD・グレーゾーンの子どもを持ち、育児に「しんどさ」を感じている方- 診断を受けるのをためらい、わが子の行動にどう向き合えばいいか戸惑っている方- 「親としてもっとがんばらなければ」という義務感に押しつぶされそうな方- 子どもの将来に対して、具体的な希望や道筋を見つけたい方

◎書籍概要

【目次】

序章 ASD（自閉スペクトラム症）ってどんなもの？

第１章 「しんどさ」を抱える母親たち

第２章 ASDの子どもが抱える「しんどさ」

第３章 私の子どももASD

第４章 子どもは「ありのまま」でいい

第５章 子どもの将来は可能性に満ちている

【著者情報】

星野歩（ほしの・あゆみ）

医師

地方病院の小児科にて、主に発達障害児・者の診断、治療、リハビリテーションに携わり、20年間でのべ3000人以上の診療に従事。

プライベートでは２児の母親。長男は小学生の時に知的な遅れのない自閉スペクトラム症と診断されるが、周囲との違いに悩みながらも、現在は成人し、某病院で働く勤務医となる。

自身の子育てと、医師として多くの発達障害児やその家族と向き合ってきた経験から、親も子も「ラク」になる子育てであってほしいという想いから本書を執筆した。

本書が初の著書となる。

【書籍情報】

タイトル：『3000人の発達障害の子を診察してきた医師が教える ASD（自閉スペクトラム症）・グレーゾーンの子どもをありのまま育てる方法』

発売日：2026年3月20日(3月19日オンライン書店先行発売)

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／304ページ

本体価格：1,800円（税別）

ISBN：978-4799332603

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