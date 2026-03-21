発売前重版決定！『クローズアップ現代』『おはよう日本』の元NHKディレクターが2000人超の取材で見つけた非言語の力『口下手でも選ばれる人がやっていること』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日（3月19日オンライン書店先行発売）に『口下手でも選ばれる人がやっていること』（三木佳世子著）を刊行しました。

本書は、『クローズアップ現代』『NHKスペシャル』など100本以上のテレビ番組を手がけた元NHKディレクターが、2000人以上への取材を通じて見出した、AI時代の必須スキルとなる「非言語（ノンバーバル）コミュニケーション」の力を体系化した、実践的なコミュニケーションガイドです。

■ 「言語化力」があるのに、なぜ伝わらないのか

近年の「言語化ブーム」により、「うまく言語化できたのに伝わっていない気がする」と悩む人が増えています。しかし、コミュニケーションは言葉だけで成立するものではありません。表情、姿勢、リアクション、声、持ち物といった「言葉以外の要素」こそが、信頼や共感を生み出しているのです。

「話したのに、いまいち伝わっていない」「言っていることは正しいのに、冷たいと言われた」――そんな経験のある方に、本書は「言葉にできれば相手に伝わる」という思い込みを手放すヒントを提供します。

■ 口下手なままでいい。「非言語力」は練習で誰でも鍛えられる

著者の三木佳世子氏は、幼少期から口下手だったといいます。話すのが苦手だったからこそ、一流の表現者たちを観察し、自ら試行錯誤して身につけた「非言語力」を、誰でも実践できる10のトレーニングとして体系化しました。

鏡やスマホを使った練習法で自分の「見え方」を改善し、言葉以上に意図や気持ちが相手に届くようになる。今持っている言語化力はそのままで、自分らしく「伝わる人」へと変わることができます。

■ こんな方におすすめです

- 話すのが苦手で、言葉がうまく出てこないという経験がある方- 「言っていることは正しいのに伝わらない」と感じている方- 面接や商談など、対面での信頼関係が成果に直結する方- 自分のコミュニケーションに何が足りないかを知りたい方

◎書籍概要

【目次】

はじめに 言葉だけでは伝わらない

第1章 NHKで番組を制作する中で気づいた「非言語」の大切さ

第2章 言葉以上に思いが届く「感情」をまとった伝え方

第3章 非言語力を鍛える！10の実践トレーニング

第4章 自分らしい非言語表現で欲しい結果を手に入れる

おわりに 非言語力を磨いた先にある、新しい自分

【著者情報】

三木佳世子（みき・かよこ）

株式会社MiraiE代表取締役。元NHKディレクター。『クローズアップ現代』『NHKスペシャル』『おはよう日本』などを担当し、100本以上の番組を制作。菊池寛賞、NHK会長賞を受賞。2000人以上への取材を通じて「非言語表現」の重要性に気づき、独自のメソッドを体系化。現在は、ビジネスパーソンや組織向けにコミュニケーションの研修・講演、商品づくりのサポートを行っている。

【書籍情報】

タイトル：『口下手でも選ばれる人がやっていること』

発売日：2026年3月20日（2026年3月19日オンライン先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／272ページ

本体価格：1,800円（税別）

ISBN：978-4799332597

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