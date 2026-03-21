【阪神梅田本店】どらやきの祭典「どらやきフェス！2026」開幕。王道から、変わり種、進化系まで６０種類以上が大集結いたします！

株式会社阪急阪神百貨店

「どらやきフェス！2026」

■阪神梅田本店 地下1階・1階 和菓子売場 / 1階 おやつのひきだし

■3月25日(水)～4月7日(火)

■公式URL： https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/digi_p/2603/dorafes/?_bdld=3U9Kj2.poDQ7HW.1773977088

今年も4月4日(土)の「どらやきの日」を含むタイミングで、大人気の”どらやきの祭典”が帰ってきます。

今回は、デパ地下と1階の2フロアでバラエティ豊かな60種類以上のどらやきを展開。

さくら餅をまるごと挟んだものなど、この時季ぴったりの変わり種も登場いたします。

また、ファンの方にはたまらないどら焼きの断面を解説した『どらやき図鑑』もご用意いたしました。（店頭カタログおよびWEBページにて公開）

ぜひお見逃しなくご取材ください！

＜「どらやきの日」とは＞

3月3日の“桃の節句”と5月5日の“端午の節句”に挟まれた4月4日は、あんこを間に挟むどらやきにちなみ“どらやきの日”に認定されています。 さらに、日付に4が重なるため、“みんなでしあわせ（4合わせ）に”という意味もあるのだとか。

まずは「王道」のどら焼きからご紹介

やはり、皮とあんこのすばらしさが堪能できる王道は外せません！食べ比べれば、各店自慢のおいしさの違いにもお気づきいただけるはずです。

「千鳥屋宗家」あんこたっぷり三笠焼（1個）191円

厳選した小豆で丁寧に餡を作りやわらかな

三笠生地で挟みました。

〇地下1階 和菓子売場

「玉英堂彦九郎」虎家喜（1個）401円

虎の縞模様のふっくら柔らかな皮に、大粒で風味豊かな北海道産の大納言小豆使用の餡がたっぷり。

〇1階 おやつのひきだし

「和菓子処 関市虎屋」美濃路 円空さん（1個）200円

美濃の国に生まれた僧、円空が彫った仏像がモチーフ。北海道小豆を使用したなめらかなこし餡を包んで。

〇1階 おやつのひきだし

つづいて、どら焼きとの相性抜群の『クリーム系』

「どら焼き専門店 丹坊」どらやき 生銅鑼（1個）331円

丹坊こだわりの粒餡と厳選したフレッシュな生クリームが人気な逸品。

〇1階 おやつのひきだし

「morimoto」クリームを楽しむなまどら（1個）241円

北海道生乳を使用したクリームをたっぷりと。北海道小豆のなめらかなこしあんと合わせました。

〇1階 おやつのひきだし

「養老軒」生どらやきみるくチーズ（1個）324円

酸味の効いた濃厚なチーズクリームを塗った生地に、爽やかなレモン風味のチーズ生クリームをサンド。

〇地下1階 和菓子売場

ボリューム感のある『お餅入り』も見逃せない！

「お菓子の六美」たるどら（1個）351円

こだわりの小豆から作った餡の中に、栗と餅をゴロっと。食べごたえある一品です。

〇1階 おやつのひきだし

「羽二重餅總本舗松岡軒」羽二重どら焼き（1個）303円

ふっくら焼き上げた生地に、北海道産小豆をたっぷり使ったつぶあんと羽二重餅をはさんで

〇1階 おやつのひきだし

「桔梗屋」桔梗信玄餅どら（1個）211円

しっとりと焼き上げたどら皮に、きな粉餅とつぶし餡をサンドしました。

〇1階 おやつのひきだし

すっかり定着した『バター系』も、餡とのハーモニーが絶妙の一言！

「松栄堂」塩バターどら焼き（1個）292円

小倉餡と岩手県宮古産塩使用の塩バターをたっぷりサンド、餡の甘さとバターの塩味が後引く美味しさ。

〇1階 おやつのひきだし

「夢菓房たから」讃岐の藻塩バターみかさ（1個）318円

海藻から作られるまろやかな旨味広がる「讃岐の藻塩」をフレッシュバターに練り込み、しっとりとした粒あんを合わせて。

〇1階 おやつのひきだし

「HONMIDO」あんバターどら焼（6個）1,281円

北海道産の大納言小豆が香る上品な餡とたっぷりバターを、しっとり焼き上げた皮で包んで。

〇地下1階 和菓子売場

独特の食感と味わいが楽しめる『芋・栗・南瓜』を使ったどらやき達

「丸三老舗」かぼちゃバターどら焼き（1個）346円

北海道産えびすかぼちゃを使ったかぼちゃ餡と有塩バターが絶妙なハーモニー。

〇1階 おやつのひきだし

「丸三老舗」どら丸（栗）（1個）378円

厳選小豆で炊き上げた粒あんと大粒の栗甘露煮をふかふかに焼き上げたどら焼き皮でサンド。

〇1階 おやつのひきだし

「舟和本店」芋どら焼（1個）281円

舟和の“芋ようかん”をペースト状にしてしっとりとしたどら焼の皮で挟みました。

〇1階 おやつのひきだし

あんこを引き立てる『抹茶』はさわかな風味！

「鶴屋八幡」宇治抹茶皮舞鶴（1個）281円【阪神梅田本店限定】

宇治抹茶を使用した皮に国産大納言小豆を炊き上げた粒あんを挟み込みました。

〇地下1階 和菓子売場

「たねや」生とらやき 抹茶（1個）594円【阪神梅田本店限定】

とら模様に焼きあげた生地に、瑞々しい粒餡と生クリーム、濃厚な抹茶餡をたっぷりとはさみ、抹茶パウダーで仕上げました。

〇地下1階 和菓子売場

「石舟庵」富士の大地（1個）303円

茶畑を見守るような富士山をイメージ。静岡産の高級抹茶香る生地をふんわり蒸し上げ、十勝小豆の小倉餡を包みました。

〇1階 おやつのひきだし

芳醇な味わいと香りの『桜・フルーツ』系は、”スイーツ”と呼びたくなるおいしさ

「菓心 小望月」さくら餅どら（ピンク こしあん、白 粒あん 各1個）297円＜1日限定数各20個＞【阪神梅田本店限定】

春の香り芳しい道明寺桜餡をやわらかな皮にはさんで。

〇地下1階 和菓子売場

「どら焼き専門店 丹坊」どらやき 洋酒葡萄（ラムレーズン）（1個）331円

クリームチーズの濃厚な風味とレーズンの食感が楽しめる、大人味の逸品。

〇1階 おやつのひきだし

茂木一〇香 本家びわどら（1個）238円

香ばしくふわふわの皮とびわあんが絶妙な味わいの極上どら焼きです。

〇1階 おやつのひきだし

様々なフレーバーの『進化系』にもご注目を！

菓心 小望月お花見どらやき（1個）297円〈1日限定数20個〉【阪神梅田本店限定】

春爛漫のさくらのシーズン。お花見団子を粒あん入りのどら焼きに挟んでみました。

〇地下1階 和菓子売場

「たねや」とらやき うぐいす餡（1個）292円【阪神梅田本店限定】

とら模様の生地に、北海道産の青えんどうをやわらかく炊きあげた餡をはさみました。

〇地下1階 和菓子売場

「松栄堂」ごまどら焼き（1個）227円

練り胡麻餡入り餡をサンドしたふんわり生地のごまどら焼きです。

〇1階 おやつのひきだし

このほか、売場ではまだまた個性的な”どらやき”をラインアップしております！

ぜひご取材お待ちしております。