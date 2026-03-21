塾生の半数が難関校合格！元講師が「考える力」を育てる指導法を紹介『中学受験塾 エルカミノがわかる本』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日（3月19日オンライン書店先行発売）に『中学受験塾 エルカミノがわかる本 元講師が教える「考える力」を育てる塾のすべて』（大前真由美著、株式会社エルカミノ監修）を刊行しました。



本書は、筑駒・御三家をはじめとする難関中学に多くの合格者を輩出する話題の塾「エルカミノ」で約15年間講師を務めた著者が、塾の内側から見た教育の実態を初めて明かした一冊です。

■ 受験のプロが注目する「話題の塾」の指導法とは

首都圏に14教室を構え、塾生の半数が御三家をはじめとする難関中学に合格するという、驚異的な実績を誇るエルカミノ。筑駒、開成、麻布、桜蔭――名だたる難関校への合格者を輩出し続け、受験のプロたちが注目する「話題の塾」です。その独自のメソッドは大きく３つ。「演習型授業」「スピードと論理的思考力を同時に鍛える訓練」「全講師が毎週研修を受けることで実現する指導の一貫性」です。

■ 算数を軸に、全教科を伸ばす

特筆すべきは、算数を最重視しながらも、その力が国語や理科・社会にも波及していくという点。「国語は感性ではなく論理」という考え方のもと、記述添削を徹底し、生徒自身の答案を磨き上げていく指導は、エルカミノならではです。

■ 1年生から6年生まで、学年別・教科別に解説

低学年では先取りをせず、パズルで思考力の土台をつくり、4・5年生で基礎を固め、6年生で入試問題を使って実戦力を養う。この一貫した流れが、具体的な教材や授業の様子とともに語られます。

さらに、「入塾テストの合格ラインを教えてください」「エルカミノに向いている子、向いていない子はいますか？」「公開体験授業までにどのような準備をしたらよいですか？」など、入塾を検討する保護者が気になるリアルな疑問に、Q&A形式で率直に答えています。

■ こんな方におすすめです

- 中学受験を検討しているご家庭- 塾選びに迷っている保護者- 子どもの論理的思考力の育て方に関心がある方- エルカミノの指導法を詳しく知りたい方

◎書籍概要

【目次】

はじめに

第１章 エルカミノはどんな塾か

第２章 合格に導く６年生の指導

第３章 基礎を固める４・５年生の指導

第４章 土台をつくる低学年の指導

第５章 中学受験で親ができること

Q&Aでわかるエルカミノ

おわりに

【著者情報】

大前真由美（おおまえ・まゆみ）

筑波大学第二学群（現：人文・文化学群）比較文化学類卒業。一般企業勤務を経て、二人の娘を育てながら生活情報誌の編集ライターに。その後、中学受験関連書籍などを手がけるフリーライターとして活動。SAPIX講師を経て、エルカミノで約15年間、高学年の国語と低学年クラスを担当した。自身も中学受験経験者であり、娘の中学受験にも母親として伴走した。趣味はピアノとゴルフ。

【監修】株式会社エルカミノ（中学受験エルカミノ）

算数を軸に子どもの論理的思考力を育む進学塾。2006年、東京・目白に開校。筑駒・御三家をはじめとする難関中学に多くの合格者を輩出し、塾生の半数が難関校に合格するという高い実績を誇る。東京・神奈川に14教室を展開（2026年3月時点）。

【書籍情報】

タイトル：『中学受験塾 エルカミノがわかる本 元講師が教える「考える力」を育てる塾のすべて』

発売日：2026年3月20日（3月19日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／240ページ

ISBN：978-4910286471

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