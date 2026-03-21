【限定10名】スパイス界のサラブレッド・井上剛氏が『土壌から食卓まで』の知見を惜しみなく伝授！特別講座「カレー大學　スパイス特化型コース」10種超のカレー実食＆調理学！1日でプロの調合技術を掴み取れ！

株式会社カレー総合研究所

カレーのプロフェッショナル育成機関「カレー大學」（学長：井上岳久）は、2026年5月16日（土） スパイスの探求に特化した特別講座『カレー大學総合学部 特別編：スパイス特化型コース』を渋谷文化総合センター大和田にて開催いたします。

本講座は、単なる知識の習得にとどまらず、「食べて、作って、学んで、また食べる」というサイクルを通じて、受講者の五感をフルに活用し、スパイス操縦技術を飛躍的に向上させる1日集中プログラムです

■ 開催の背景と目的

近年、スパイスカレーブームを経て、消費者の知識レベルは飛躍的に高まっています。しかし、「スパイスを自在に操り、自分だけの味を作りたい」というニーズに対し、体系的かつ実践的に学べる場は限られていました。 本講座では、スパイスを科学的（調理学）に理解し、歴史や商品学を含めた多角的な視点を養うことで、一般のカレーファンから飲食業界関係者まで、あらゆる層がスパイスのプロフェッショナルへとステップアップすることを目指します。

■ 本講座「3つの柱」と受講メリット

1. スパイス界の次世代リーダー・井上剛氏による「超・実践スパイス学」

・井上スパイス工業の代表取締役社長であり、世界各地の生産地を巡り歩いた

井上剛氏が登壇します。

・教本を眺めるだけでなく、実際のスパイスを「見て、触れて、齧（かじ）り、嗅ぐ」という

原体験を通じ、スパイスの命と役割を深く理解します。

2. 調理学に基づく「究極のスパイスカレー」実習

・香りの立たせ方や素材との組み合わせなど、理論に基づいたスパイスカレーの構築法を

伝授します。

・熱や油との反応を実際に体感しながら、スパイスのポテンシャルを最大限に引き出す

論理的な調理スキルを習得できます。

3. 圧巻！10種類以上のカレー食べ比べによる「味覚のアップデート」

・王道の定番から全国のご当地カレーまで、10品以上のレトルトカレーを徹底分析します。

・多様なスパイス配合の「正解」を実食で学ぶことで、食の目利きとしての鋭い視点を養います。

■ 1日のスケジュール（全7時間）

密度の高いカリキュラムにより、短期間でプロの視点を身につけます。

10:00～ カレー概論・歴史（基礎から世界史まで）

11:00～ スパイス商品学（10種以上のカレーを徹底食べ比べ）

13:00～ スパイス調理学実習（井上剛氏による実践解説・調理）

15:30～ 社会学（トレンド考察・健康への影響）

16:00～ 認定試験（合格者には専門家としての認定資格を授与）

■ 実施概要

講座名： カレー大學総合学部 特別編「スパイス特化型コース」

日 時： 2026年5月16日（土） 10:00～17:00

会 場： 渋谷文化総合センター大和田

参加費用： 35,000円（税別） ※別途食材費 1,000円（税別）

定 員： 10名（先着順）

講 師： 井上剛（井上スパイス工業 社長）、井上岳久（カレー大學 学長）

申込方法：公式ウェブサイト [https://www.currydaigaku.jp/school/](https://www.currydaigaku.jp/school/) より

申込締切：4月30日 ※定員になり次第受付終了

■ カレー大學について

カレー大學は、カレーを多角的に学び、その魅力を深く理解するための専門教育機関です。「食べる」だけではなく、「作る」「学ぶ」「共有する」を通じて、カレー文化の発展と次世代への継承を目指しています。

本講座は、当校の総合学部における特別プログラムとして、カレーに関する知識と技術を1日で集中的に習得できる画期的な取り組みです。

■ 講師プロフィール

特別講師：井上 剛（Tsuyoshi Inoue） 井上スパイス工業株式会社 代表取締役社長。幼少より「スパイス英才教育」を受け、世界各地の農場を巡り歩いたスパイス界のサラブレッド。土壌から食卓までを一貫して見つめ、「スパイスを科学し、料理を創造する」新進気鋭の研究者。

特別講師プロフィール / 井上 剛（Tsuyoshi Inoue）

井上スパイス工業株式会社 代表取締役社長 / スパイス研究家

スパイス業界の重鎮であり、数々の功績を残してきた父・井上和人氏（現・井上スパイス工業会長）のもと、幼少期より徹底した「スパイス英才教育」を受けて育つ。まさにスパイス界のサラブレッドとして、理論・感性・技術のすべてを日常の中で磨き上げてきた。さらに、インドやスリランカをはじめ、世界各地のスパイス生産地を自らの足で巡り、現地の農場や市場でのフィールドワークを通じて、国ごとのスパイスの特性、気候風土がもたらす香りの違いを深く研究。単なる知識にとどまらず、複雑なスパイスの流通構造や仕入れの真髄に至るまで、川上から川下までを熟知している。「スパイスを科学し、料理を創造する」新進気鋭の研究者として注目を集める。スパイスのポテンシャルを最大限に引き出す調理法に精通しているだけでなく、自らスパイスの栽培まで手掛けるなど、土壌から食卓までを一貫して見つめる稀有な存在。

【講師より本講座へのメッセージ】

「スパイスは、知識で理解するものではなく、五感で共鳴するものです。私の講義では、スパイスを実際に見て、齧り、香りを嗅ぎ、その命を感じていただきます。世界を巡って得た知見のすべてを、惜しみなく伝授いたします」

メイン講師：井上 岳久（Takahisa Inoue） カレー大學 学長。カレー業界の第一人者として、数々のヒット商品やトレンドを生み出してきたマーケティングのプロフェッショナル。

【本件に関するお問い合わせ先】

カレー大學 事務局(https://www.currydaigaku.jp/)（Webサイトよりお問い合わせください）

https://www.currydaigaku.jp/