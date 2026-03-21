ファンタジーロマンス時代劇『鬼宮（ききゅう）』主演・ユク・ソンジェ（BTOB）にインタビュー！最近覚えた日本語は『食べてみ！』、日本で必ず購入するお気に入りコンビニ飯とは？

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ユク・ソンジェ（BTOB）、キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）が主演を務める韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』（全32話）を、全話無料配信中です。それに伴い、本日3月21日が記念すべきデビュー日となる、本作主演のBTOBのユク・ソンジェにインタビューし、作品や演技、日本にまつわるエピソードについて語ってもらいました。

本作は、2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めた話題作。強い霊力を持つ少女と、悪神、そして王宮に巣食う“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇となっており、ユク・ソンジェはヨリの初恋の相手・ユン・ガプと、その身体に憑依する悪神カンチョリという正反対のキャラクターを演じています。

◆「目つきや語尾」にこだわったキャラクター表現

――カンチョリとユン・ガプという真逆のキャラクターを演じる際、現場で瞬時に気持ちを切り替える際に、大変だったことや意識していたことはありますか？

ユク・ソンジェ：

「目つきや言葉の語尾には特に気を遣いました。ユン・ガプは穏やかな目つきでヨリを見つめ、話し方もゆっくりと落ち着いたトーンを意識しましたが、カンチョリは鋭い目つきに加え、語尾を短くすることでコミカルな要素を加えました。」

――初の時代劇ということで、豪華な韓服姿がとても素敵でした。時代劇をやってみていかがでしたか？

ユク・ソンジェ：

「韓服はそのもの自体がとても格好いいですし、動きやすくて楽です。特にアクションシーンで韓服の裾がひらひらと舞う姿が気に入っています。ただ、冬の撮影ではとにかく寒いという弱点がありますね（笑）。」

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――撮影の合間、共演者の皆さんと一番盛り上がった話題は何でしたか？

ユク・ソンジェ：

「やはり屋外撮影が多かったので、その日の天気についての話が多かったです。特に真夏や真冬はあまりにも暑かったり寒かったりしたので、会話の90%が『あぁ、暑い…』『うぅ、寒い…』しかなかったほどです（笑）。」

――これから『鬼宮』を初めてご覧になる方に向けて、作品の魅力や見どころを教えてください。

ユク・ソンジェ：

「主人公のカンチョリは、人間の生き方も情も知らない悪鬼でしたが、ヨリと一緒に過ごす中で人間の美しさ、情緒、そして愛を知り、次第に世界に馴染んでいきます。そうやってカンチョリが変化していく姿を見守ることも、一つの視聴ポイントになると思います。」

◆最近覚えた日本語は『食べてみ！』、日本で必ず購入するお気に入りコンビニ飯とは？

――もし日本で1日だけ自由時間があるなら、どこで何をしてみたいですか？

ユク・ソンジェ：

「以前から日本の『琵琶湖』でバス釣りをしてみたいと思っていました。あんなに大きな湖を見られる機会でもありますし、僕が主に楽しんでいるのが湖でやるのに適したルアーフィッシングなんです。」

――日本に来た際に必ず買うものはありますか？

ユク・ソンジェ：

「断然、『蒙古タンメン中本』と『カップヌードル カレー味』です！日本での公演や撮影スケジュール、あるいはプライベートの旅行で行く際も、必ず買って帰るコンビニ飯です！」

――最近よく聴いている日本の楽曲はありますか？

「昨年リリースされたHANAさんの『Blue Jeans』にハマっています！曲がとても魅力的で洗練されていて、よく聴いています。」

――最近覚えた日本語や好きな言葉はありますか？

「アニメで覚えた方言なのですが、『食べてみ！』という言葉をよく使っている気がします。僕が使うには似合わないかもしれませんが(笑)、なんだか響きが可愛くないですか？？『食べてみ！』」

■『鬼宮』について

幼い頃から悪神カンチョリに付きまとわれてきた、強い霊力を持つ少女・ヨリ。ある日、故郷を離れて久しい初恋の相手・ユン・ガプが検書官（コムソグァン）となって彼女の前に現れます。再会を喜び、ともに漢陽へと向かうヨリでしたが、旅の途中でガプは何者かに殺され、その身体に悪神カンチョリが憑依してしまいます。

愛する人の身体を取り戻すため、ガプの魂を探すヨリは、王宮に“悪鬼”が潜んでいることを知り、命がけで立ち向かうことに。やがてヨリは、憎むべき存在だったはずのカンチョリに、次第に心惹かれていき――。

初恋、宿命、そして許されぬ恋。切なさと緊張感が交錯する物語が、壮大なスケールで描かれます。

本作で、霊力を持つヒロイン・ヨリを演じるのは、宇宙少女のボナとして人気を集めるキム・ジヨン。ヨリの初恋の相手・ユン・ガプ役にはBTOBのユク・ソンジェが出演し、さらにキム・ヨングァンが悪神カンチョリ役を熱演します。ユク・ソンジェとキム・ジヨンは、本作での演技が高く評価され、「2025 SBS演技大賞」最優秀賞を受賞しました。

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ユク・ソンジェとキム・ジヨンが紡ぐ、切なくも美しい運命の物語。王宮を舞台に描かれる壮大なファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』の世界観を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=epLEFwccrL0 ]

■ABEMA『鬼宮（ききゅう）』（全32話）』 配信概要

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作品ページ：https://abema.tv/video/title/472-246(https://abema.tv/video/title/472-246)

キャスト：

キム・ジヨン：ヨリ

ユク・ソンジェ：ユン・ガプ

キム・ジフン：イ・ジョン

キム・ヨングァン：カンチョリ

キル・へヨン：ノプトク

イ・ウォンジョン：カソプ

チョ・ハンギョル：ピビ

チャ・チョンファ：ヨングム

シン・スルギ：チェ・インソン

アン・ネサン：チェ・ウォヌ

ハン・ソウン：中殿パク氏

ユン・スン：クァク・サンチュン

キム・イングォン：キム・ウンスン

ソ・ドヨン：八尺鬼

＜シナリオ＞

強い霊力を持つヨリは幼い頃より悪神カンチョリに付きまとわれていた。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人ユン・ガプが検書官（コムソグァン）となってヨリの前に現れる。ヨリはガプと漢陽へ旅立つが、山中でガプが何者かに殺されてカンチョリがその体に乗り移ってしまう。恋しい人の体からカンチョリを追い出すためにガプの魂を捜すヨリは、王宮に悪鬼が潜むことを知る。ヨリは悪鬼と戦う中、憎んでいたはずのカンチョリにだんだん心ひかれていく。

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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