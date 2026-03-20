【2026年新発売】大ヒットモデルがさらなる高みへ。KONCIWA MFU5S AIR ― 5秒でたためる軽量モデル

KONCIWA株式会社MFU5S AIR

KONCIWA（コンチワ）は、2025年に大ヒットを記録した「MFU5S」シリーズの最新モデルとして、さらなる軽量化を実現した折りたたみ傘「MFU5S-AIR」を発売いたします。

本製品は、従来モデル（約220g）から約21gの軽量化を実現し、シリーズ最軽量となる約199gを達成。日常使いにおける携帯性と機能性を一層高めたモデルです。

「毎日持ち歩いても負担にならない一本を届けたい」という想いのもと開発された本製品は、軽量性に加え、遮光・遮熱・耐久性・利便性を兼ね備えた晴雨兼用モデルとして、幅広いシーンでご活用いただけます。

■ 商品特徴

1．シリーズ最軽量 約199g ― さらなる進化

2025年に高い評価を得た「MFU5S」シリーズをベースに、約21gの軽量化を実現。

スマートフォンのような軽やかさで、通勤・通学・旅行・出張時にも負担なく持ち運びいただけます。

2．約5秒で収納 ― 形状記憶加工によるスムーズな折りたたみ

生地に特殊な熱加工を施すことで、美しい折り目を半永久的にキープ。

使用後も約5秒でスムーズに収納でき、忙しい日常でもストレスなくご使用いただけます。

3.完全遮光・UVカット率100％

高密度生地とブラックコーティングにより、

・UPF50+

・UVカット率100％

・完全遮光

を実現。強い紫外線からしっかりと肌を守ります。

4.遮熱効果 最大－20℃

日差しを効果的に遮断し、最大－20℃の遮熱効果を実現。

真夏の屋外でも快適に使用いただけます。

5.自動開閉＆安全設計

ワンタッチで開閉可能な自動開閉機能を搭載。

さらに、シャフトには逆戻り防止機構を採用し、安全性にも配慮しています。

6．高撥水仕様 ― オールシーズン対応

340T高密度防水生地を採用し、優れた撥水性能を実現。

使用後は軽く振るだけで水滴を落とせるため、突然の雨にも対応可能です

7．コンパクト＆スリム設計 ― 持ち運びやすさを追求

使用時の直径は約90cm、収納時の厚さは約4cm。

ポケットや小型バッグにも収まる、携帯性に優れた設計です。

8.軽量かつ高耐久 ― 日常使いに最適な設計

骨組みにはグラスファイバーとアルミ合金を採用。

軽さと強度を両立し、「軽い＝壊れやすい」という従来のイメージを覆す設計となっています。

■ まとめ

大ヒットモデル「MFU5S」がさらなる軽量化を遂げ、約199gへと進化。

軽さ・機能性・デザイン性を兼ね備えた「MFU5S-AIR」は、日常使いの新たなスタンダードとなる折りたたみ傘です。

■ 製品仕様

品名 ：MFU5S AIR 最軽量 6本骨 90cm 形状記憶折りたたみ傘

骨数 ：6本

素材 ：生地/ポリエステル100%、親骨/アルミ・グラスファイバー、中棒/アルミ、

ハンドル/ABS樹脂

サイズ ：親骨/50cm

重さ ：約199g

商品ページ：https://konciwa.com/products/mfu5s-air-compact-umbrella-konciwa

■ KONCIWAについて

詳細を見る :https://konciwa.com/products/mfu5s-air-compact-umbrella-konciwa

「KONCIWA」は、軽量性と機能性を追求した傘ブランドです。

「軽量で、毎日を軽やかに。」をブランドコンセプトに掲げ、日常生活に寄り添う快適な傘を提案しています。

革新的な折りたたみ構造や高機能素材を取り入れ、毎日の外出をより快適でストレスのない体験へと変えていくことを目指しています。

■掲載時お問い合わせ先

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