5万部突破のベストセラー、待望の携書化！伝説の経営者が語る「何も持たない」生き方『ぜんぶ、すてれば』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日（オンライン書店先行発売3月19日）に『ぜんぶ、すてれば（ディスカヴァー携書）』（中野善壽著）を刊行しました。

本書は、2020年4月に刊行し5万部を突破したベストセラー『ぜんぶ、すてれば』の待望の携書化です。カンブリア宮殿・NewsPicksなどで注目を集め、「本当に存在するのかどうかすら疑われていた」と言われる伝説の経営者・中野善壽氏が語る、不確実な時代を前向きに、軽やかに生きるためのヒントをまとめた一冊です。

■ 「何も、必要ありません。ぜんぶ、すてればいいんですよ」

ロールモデルも人生プランも描けない。先の見えない将来への不安で疲弊してしまう――そんな時代に、著者・中野善壽氏が示す答えはシンプルです。家も車も、時計も持たない。お金も生活に必要な分を除いてすべて寄付する。「何も持たない」からこそ、過去に縛られず、未来に悩まず、今日を大切に生きることができる。その生き方の根幹にある哲学が、読みやすい言葉で綴られています。

■ 隈研吾氏、推薦！各界の著名人に慕われる「異端の経営者」、初の著書

著者の中野善壽氏は、伊勢丹・鈴屋での新規事業立ち上げと海外進出を成功させ、台湾の大手財閥企業でも経営者として活躍。2011年に寺田倉庫の代表取締役社長兼CEOに就任し、老舗の大企業を機動力溢れる組織へと変貌させました。本書は、ほとんどメディアに姿を現さず、社員にさえ実在を疑われた異端の人物による、唯一無二の言葉が詰まった一冊です。建築家・隈研吾氏も「ビジネスとかアートとか、結局のところ『切れ味』だということを、日本で唯一中野さんだけが直感的に理解し実践している！」と推薦しています。

■ こんな方におすすめです

- 先の見えない時代に、自分らしい生き方を探している方- 過去や未来への不安に縛られず、今を大切に生きたい方- 「捨てる」ことで身軽に前へ進みたいと感じている方- 独自の哲学を持つ経営者の思考に触れたい方

◎書籍概要

【著者情報】

中野善壽（なかのよしひさ）

1944年生まれ。伊勢丹、鈴屋を経て、1991年に台湾へ。海外企業において経営層として約40年以上の経験を積む。

2011年、寺田倉庫代表取締役社長兼CEOに就任。天王洲アイルをアートの力で変革し、2019年に退社。

2018年、東方文化支援財団を設立し、代表理事（現任）。東方文化の理解と発展に向けた活動を続けている。

2021年8月、ACAO SPA & RESORT代表取締役CEOに就任。事業転換と経営再建を断行し、2024年9月に退社。

現在は、熱海市を核とした地方創生活動を継続。著書に『お金と銭』（ディスカヴァー）など。

【書籍情報】

タイトル：『ぜんぶ、すてれば（ディスカヴァー携書）』

発売日：2026年3月20日 （3月19日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：新書／208ページ

本体価格：1,300円（税別）

ISBN：978-4799332559

※本書は、2020年4月に弊社より刊行された『ぜんぶ、すてれば』の携書化です。判型以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

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