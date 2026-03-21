東野＆山里がレインボー池田流のスキンケアを体験「きれいになるって大変！」『東野山里のインプット』＃60 3月22日（日）23:00放送

吉本興業株式会社

東野幸治と山里亮太（南海キャンディーズ）が出演するBSよしもとの番組『東野山里のインプット』（レギュラー放送は、毎月第3第4日曜23:00スタート ※5週ある場合は第4第5日曜）の「#60」が、3月22日（日）に放送されます。

スキンケアを頑張れば仕事にもつながる!?

『東野山里のインプット』は、多数のレギュラー番組を持ち、BSよしもと宣伝局長も務める東野と、朝の情報番組『DayDay.』のMCを担当する売れっ子の山里が、若手から人気コンテンツや知られざる面白エンタメ作品をプレゼンしてもらい「インプット」する番組です。

「#60」のテーマは「スキンケア」。ゲストは、「日本化粧品検定」特級を取得した美容大好き芸人・池田直人（レインボー）です。登場するなり、じっくりと東野の顔を観察した池田は「もうちょっとスキンケアを頑張ったら、今よりもっと仕事あります」と述べて、2人を驚かせます。

東野も山里もスキンケアにはうとく、洗顔時もゴシゴシと洗うとのこと。それを聞いた池田は「う～わっ！」としかめっ面に。お肌への摩擦は厳禁だと訴えます。

新たな洗顔体験に「気持ちいい！」

池田流の洗顔を実践することに。まずは泡立てネットで洗顔に必要な泡を作ります。池田にレクチャーを受けながら泡を作る2人。その後、肌には直接触れず、泡の上から洗顔するなか「めっちゃうまいです！」と褒められた山里は「わ～東野さん！ 才能はここにありました！」と大喜びします。

池田から教わったポイントに気をつけながら洗顔を終えた東野は「本番終わり、いつもメイクを落としますけど、今までで一番気持ちいい！」とコメント。続けて、池田が用意したこだわりのスキンケアアイテムを使って、未知の領域に足を踏み入れます。

年齢を重ねると肌が垂れてしまうため、機器の力でリフトアップ体験をする一幕も。顔の筋力を鍛えるマシンに2人は「痛い痛い！」とリアクション。さらに鼻美顔器も装着。東野と山里は痛みに耐えながら「きれいになるって大変！」と口をそろえます。すべてのスキンケアを終えたビフォーアフターも写真で比較。「お肌が全然違う！」と驚きます。

『東野山里のインプット』は、毎週日曜23:00より放送中（再放送含む）です。BSよしもとアーカイブページにて放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されます。

【番組情報】東野山里のインプット

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：3月22日(日) 23:00-23:30

出演者：東野幸治、山里亮太（南海キャンディーズ）

＃60 プレゼンター：池田直人（レインボー）

視聴放送：【ＴＶ】BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/(https://video.bsy.co.jp/) （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000018963