ROLAND氏、けんすう氏、楠木建氏推薦！ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーが新装版で登場『ロングゲーム 自分を取り戻す人生戦略』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日（3月19日オンライン書店先行発売）に『ロングゲーム 自分を取り戻す人生戦略』（ドリー・クラーク著、伊藤守監修、桜田直美翻訳）を刊行しました。（※2022年7月に小社より出版された『ロングゲーム 今、自分にとっていちばん意味のあることをするために』のカバーデザインを一新した新装版です）

本書は、世界のトップ50経営思想家「Thinkers 50」の一人であるドリー・クラークによる、限りある人生で大きな成功をつかむための長期の人生戦略をまとめた一冊です。

■ 「これが本当に私の望んだ人生？」と感じたら

目先のことに追われ、仕事をさばくだけの毎日。気づけばSNSと動画で時間が溶けている。絶え間ない通知。まわりの成功が目につき焦ってしまう。

短期成果ばかり求められる目まぐるしい世界で、いま最も必要な思考とは何か。

本書では、本当に望む人生を手に入れる戦略的思考を紹介します。

著者のドリー・クラークは、「戦略的忍耐」や「正しい目標設定」こそが長期的な成功の鍵であると説きます。魅力的なことにも「ノー」と言う勇気、波で考えるリズム感、戦略的レバレッジの活かし方――すぐに結果を求めず、着実に自分の人生を取り戻していくための思考法が詰まっています。

■ROLAND氏、けんすう氏、楠木建氏推薦！

時間に追われる現代人に 最も足りない長期目線という思考を、正に教えてくれる良本。 今すぐ成功しなくてもいい、積み上げた時間は裏切らない。

実業家・タレント ROLAND氏

人生をうまくいかせるためにはさまざまなアプローチがありますが、それらすべての土台になるのが「ロングゲーム」です。ほとんどの人が目先の成果や「忙しさ」に追われてしまっていますが、本当に必要なのは長期的な視点を持って戦略を練ることです。短期的な反応だけの生き方ではなく10年後の理想を確実に手に入れるための戦略的思考を教えてくれる一冊です！

アル代表取締役／起業家 けんすう氏

技術、市場、制度……現代のシステムの中で人々は短期思考へと傾く。しかし、人生は長い。いかにして長期思考を取り戻すか――その答えが本書にある。

経営学者 楠木建氏

■世界的経営思想家も絶賛の一冊

思いどおりの人生とキャリアを手に入れたい、成功の習慣を確立したいと思うなら、『ロングゲーム』を読むべきだ。

チャールズ・デュヒッグ 『習慣の力』『あなたの生産性を上げる8つのアイディア』（早川書房）著者

成功とは、どれだけたくさんのことをしたかではない。何を達成したかでさえ関係ない。成功とは、人生の目的を知ること、自分の可能性を最大限に発揮する方向に進むことだ。ドリー・クラークは大好きな著者の一人で、『ロングゲーム』はこれまでのところ彼女の最高傑作。刺激的な実例と実用的なアドバイスを駆使して、キャリアへのアプローチを変える方法を教えてくれる。文字どおり読む人の人生を変える一冊だ。強くおすすめする。

エリン・メイヤー『異文化理解力』（英治出版）著者、『NORULES：世界一「自由」な会社、NETFLIX』（日本経済新聞出版）共著者、INSEAD教授

◎書籍概要

【目次】

パート１ 余白

第１章 私たちはなぜこんなにも忙しいのか？

第２章 魅力的なことに対しても「ノー」と言う

パート２ 集中

第３章 正しい目標を設定する

第４章 新しいことに挑戦する

第５章 波で考える

第６章 戦略的レバレッジ

第７章 正しい人々、正しい部屋

パート３ 信念

第８章 戦略的忍耐

第９章 失敗を再定義する

第10章 収穫する

【著者情報】

ドリー・クラーク（Dorie Clark)

デューク大学フクア経営大学院とコロンビア大学ビジネススクールのエグゼクティブ教育コースで教鞭を執る。グーグル、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、世界銀行などをクライアントにもち、講演やコンサルティングを行う。 2年に1度発表の、世界で最も影響力のある経営思想家ランキング「Thinkers50」に、2019年、2021年、ランキング入り。

マーシャル・ゴールドスミス・リーディング・グローバル・コーチ賞が選ぶ世界ナンバーワン・コミュニケーション・コーチ。グローバル・グルが選ぶ世界トップ10コミュニケーション・プロフェッショナル。 この騒々しい世界で、個人や企業が自分の声を広く届ける手助けをしている。『ニューヨーク・タイムズ』紙から「新しい自分を創造し、人生に変化を起こす手助けをするエキスパート」と呼ばれる。『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌のレギュラー執筆者。大統領選挙キャンペーンのスポークスパーソンも務めた。グラミー賞を複数受賞したジャズアルバムのプロデューサーの顔ももつ。 ハーバード大学神学大学院卒。

著書は『Entrepreneurial You』『Reinventing You』(未邦訳)、そして『Inc.』誌から年間ナンバーワン・リーダーシップ・ブックに選ばれた『Stand Out』(未邦訳)がある。著者のウェブサイト(dorieclark.com/thelonggame)から「ロングゲーム戦略自己分析」を無料でダウンロードできる。

[監修]

伊藤 守(いとう・まもる)

株式会社コーチ・エィ ファウンダー。日本人として初めて国際コーチング連盟(ICF)よりマスターコーチ認定を受けた、日本のコーチング界における草分け。コーチングを日本に紹介し、1997年に時代に先駆けてコーチ養成プログラムを開始。2001年には、エグゼクティブ・コーチング・ファームとして株式会社コーチ・エィを設立し、以来、これまでに数多くの企業のリーダー開発や組織風土改革に携わる。著書は『3分間コーチ』『コーチング・マネジメント』『コミュニケーション100の法則』『自由な人生のつくり方』(以上ディスカヴァー)、『もしもウサギにコーチがいたら』(大和書房)ほか多数

[訳]

桜田 直美(さくらだ・なおみ)

翻訳家。早稲田大学第一文学部卒。訳書は『できるリーダーの仕事のルール』(ディスカヴァー)、『アメリカの高校生が学んでいる経済の教室』(SBクリエイティブ)、『The Number Bias 数字を見たときにぜひ考えてほしいこと』(サンマーク出版)、『読むだけでぐっすり眠れる52の話』(かんき出版)など多数。

【書籍情報】

タイトル：『ロングゲーム 自分を取り戻す人生戦略』

発売日：2026年3月20日（3月19日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／304ページ

本体価格：2,100円（税別）

ISBN：978-4799332641

※本書は2022年7月に小社より出版された『ロングゲーム 今、自分にとっていちばん意味のあることをするために』の新装版です。カバー以外のコンテンツは同じですので、あらかじめご了承ください。

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＜紙書籍＞

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