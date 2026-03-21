【Laka】フルーティーグラムティントからPLAZA限定色が発売！

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株式会社JT


韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JT(東京都渋谷区)は、2026年3月21日（土）より、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」を代表する商品「フルーティーグラムティント」からPLAZA限定色となる『フルーティーグラムティント　＃P102グリマー』を販売します。



※一部取扱いのない店舗もございます。※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。



■フルーティーグラムティントとは



Lakaのベストセラーのティントリップである、フルーティーグラムティントは全28色のカラーラインナップで現在販売しています。


高保湿*¹・高水分*¹フォーミュラで、唇にうるおいと透明感のあるツヤが長時間キープ*²するグロウティントです。



＊1：当社比　　＊2：当社調べ




■商品概要





PLAZA限定


ラカ　フルーティーグラムティント　＃P102　グリマー


税込　1,980円







（仕上がりイメージ）


フルーティーグラムティントシリーズで初のパール入りカラーで新登場。


春の夜桜を見るシチュエーションに煌めきを逃さない繊細なパールが美しい「夜映えリップ」。ピンク＆ゴールドの多色パールがやさしく溶け合い、やわらかくきらめくMLBB（※）ピンクベージュです。



※My Lips But Better



【ブランド紹介】


2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。


すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。



◼︎Laka Qoo10公式ストア


　https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial



◼︎Laka公式Instagram　　※アカウントを新しくいたしました


　https://www.instagram.com/laka.beauty.japan



◼︎Laka公式X


　https://twitter.com/LakaBeauty_JP





【会社概要】


会社名　：株式会社JT


代表者　：李智哲、河 泰榮


所在地　：東京都渋谷区神宮前1-5-8　神宮前タワービルディング 21階


事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画　等


お問い合わせ先　：jt_marketing@jt-company.co.jp　※代表電話への営業は固くお断りいたします


URL　　：https://jt-company.co.jp/