【Laka】フルーティーグラムティントからPLAZA限定色が発売！

株式会社JT

韓国コスメブランドの日本販売代理店である株式会社JT(東京都渋谷区)は、2026年3月21日（土）より、ジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka(ラカ) 」を代表する商品「フルーティーグラムティント」からPLAZA限定色となる『フルーティーグラムティント ＃P102グリマー』を販売します。

※一部取扱いのない店舗もございます。※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。

■フルーティーグラムティントとは

Lakaのベストセラーのティントリップである、フルーティーグラムティントは全28色のカラーラインナップで現在販売しています。

高保湿*¹・高水分*¹フォーミュラで、唇にうるおいと透明感のあるツヤが長時間キープ*²するグロウティントです。



＊1：当社比 ＊2：当社調べ

■商品概要

PLAZA限定

ラカ フルーティーグラムティント ＃P102 グリマー

税込 1,980円

（仕上がりイメージ）

フルーティーグラムティントシリーズで初のパール入りカラーで新登場。

春の夜桜を見るシチュエーションに煌めきを逃さない繊細なパールが美しい「夜映えリップ」。ピンク＆ゴールドの多色パールがやさしく溶け合い、やわらかくきらめくMLBB（※）ピンクベージュです。

※My Lips But Better

【ブランド紹介】

2018年5月にスタートしたアジア初のジェンダーニュートラルメイクアップブランド。

すべての製品と創作活動を通じてジェンダーによる見えないフレームや、ビューティーにおける長年の慣性を打ち破る革新性を持ちながら、人々の日常を身近に彩るブランドです。Lakaは定められたルールの外で表現するすべての人にインスピレーションを与えます。

◼︎Laka Qoo10公式ストア

https://www.qoo10.jp/shop/lakaofficial

◼︎Laka公式Instagram ※アカウントを新しくいたしました

https://www.instagram.com/laka.beauty.japan

◼︎Laka公式X

https://twitter.com/LakaBeauty_JP

【会社概要】

会社名 ：株式会社JT

代表者 ：李智哲、河 泰榮

所在地 ：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング 21階

事業概要：化粧品・化粧品関連のグッズ・雑貨の卸し及び小売り、デザイン・企画 等

お問い合わせ先 ：jt_marketing@jt-company.co.jp ※代表電話への営業は固くお断りいたします

URL ：https://jt-company.co.jp/