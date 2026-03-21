「“変身”が自信になる」不登校の子どもたちの社会的自立を支援ー京都市京セラ美術館でアート体験イベント開催

株式会社成基

関西を中心に約150教室の学習塾などを運営する総合教育機関・株式会社成基（京都市／代表兼CEO：佐々木雄紀）は、2026年3月28日（土）、不登校児童・生徒のためのオンラインフリースクール「シンガク」の参加者を対象に、リアルイベント（オフ会）を開催します。会場は、京都を代表する文化施設である京都市京セラ美術館。オンラインで日常的に交流している子どもたちが、リアルで出会い、アートを通じて自分を表現する特別な1日となります。

■“変身”が、社会的自立への一歩になる

本イベントのテーマは「つくって、かぶって、へんしん！きみもアーチスト」

日本画家のベリーマキコ氏（公式サイト：https://makikoberry.com/）を講師に迎え、オリジナルのお面（マスク）を制作するワークショップを実施します。

子どもたちは、身近な素材や絵の具を使いながら自由に表現し、完成したお面（マスク）を実際に“かぶる”ことで、普段とは違う自分へと“変身”します。

この「変身体験」は、単なる創作活動にとどまらず、「自分を表現すること、人に見てもらうこと、誰かと同じ空間を共有すること。」そうした一つひとつの経験が、子どもたちにとって社会的自立に向かう小さな一歩となることを目指しています。

■「会いたい」が行動につながる-オフ会が生む変化

株式会社成基は、オンラインフリースクール「シンガク」を運営するとともに、京都市の不登校支援事業『オンラインの居場所』を受託しており、日常的にオンラインやメタバース空間で子どもたちが交流しています。

本イベントは、そうした子どもたちがリアルで出会う機会として企画されました。

実際に、これまでのオフ会では「オンラインで会っている友達に会いたい」という思いから、外出の練習を重ねたり、人の多い場所に慣れる努力をしたり、子どもたちにも行動変化が見られています。

オフ会への参加そのものが、子どもたちにとって大きな挑戦であり、その一歩が、社会との接点を取り戻すきっかけとなっています。

また、保護者からは「オフ会後、自分からよくお話しするようになりました。」「普段の関りでは見えにくい一面や成長を感じることができた」といったコメントも多くいただきました。

■開催概要

日時：2026年3月28日（土）

会場：京都市京セラ美術館 講演室（本館地下1階）

＜午前の回＞10:30～13:00

京都市不登校支援事業『オンラインの居場所』 の子どもたちが参加します。

＜午後の回＞13:45～17:00

オンラインフリースクール「シンガク」の子どもたちが参加します。

【午前 詳細スケジュール】

10:00 ~ 10:30：受付

10:30 ~ 10:40：始まりの会・学芸員からの説明

10:40 ~ 12:10：制作時間（オリジナルマスクづくり）

12:10 ~ 12:25：発表準備・発表（自分の作品のテーマや工夫した点を発表）

12:35 ~ 12:45：写真撮影

12:45 ~ 13:00：終わりの会・アンケート記入

【午後 詳細スケジュール】

13:45 ~ 14:30：受付・アイスブレイク（シール交換イベント）

14:30 ~ 14:40：学芸員からの説明

14:40 ~ 16:10：制作時間（オリジナルマスクづくり）

16:10 ~ 16:25：発表準備・発表（自分の作品のテーマや工夫した点を発表）

16:35 ~ 16:45：写真撮影

16:45 ~ 17:00：終わりの会・アンケート記入

■京都市京セラ美術館

日本で2番目の公立美術館として1933年に開館。2020年のリニューアルを機に、京都画壇の日本画など京都が誇る名品を季節ごとに紹介する「コレクションルーム」、現代アートを中心に多様な展覧会を開催する新館「東山キューブ」を新設。歴史的建築と現代的な展示空間を併せ持つ、京都を代表する文化施設として、国内外の様々な美術を幅広く発信しています。

URL：https://kyotocity-kyocera.museum/

■オンラインフリースクール「シンガク」とは

シンガクは、不登校の子どもたちに寄り添いながら、自己肯定感を育み、社会的自立を支援するオンラインフリースクールです。

「新しい学びの機会」と「人とのつながりの場」を提供しており、全国から集まった子どもたちは、毎日オンライン上のメタバース教室で仲間とともに学んでいます。

オンラインだけにとどまらず、社会とのつながりを意識した活動にも取り組んでおり、「オフ会」もその一つです。こうした取り組みを通じて、子どもたちが自分の可能性を広げていくことを目指しています。

公式サイト：https://www.shingaku-fs.jp

■主催者コメント（株式会社成基 村上実優）

子どもたちの声から始まったオフ会も、今回で4回目の開催となりました。毎年8月・3月に実施する中で、年が明けると「もうすぐオフ会の案内あるかな？」「今回は何をするんだろう？」と話題に上がるなど、子どもたちにとって楽しみな“定番のイベント”になっています。

今回は、京都市京セラ美術館という特別な場所に集まり、子どもたちが大好きなアートに触れながら、自分自身を表現する体験を企画しました。普段オンラインでつながっている仲間と実際に会い、同じ空間で作品をつくり、共有する時間は、子どもたちにとってかけがえのない経験になると考えています。

このオフ会が、お子さんにとって「自分には居場所がある」と実感するきっかけとなり、他者と関わりながら自分を表現する経験を通して、社会的自立に向かう一歩につながることを願っています。

【株式会社成基】

子どもたちが夢を実現できるよう、個々の成長、年齢に応じて必要な教育と環境を常に最適化して提供しています。保育園や幼児教育、集団塾、個別指導、英語学童、また通信制高校やフリースクール、放課後等デイサービスなど、近畿を中心に約150 の教室を運営し、お子さんの誕生から自立に至るすべてのプロセスに対応しうる教育ラインアップで、保護者のご要望にお応えし、「人づくり」を通して社会の課題を解決していきます。

代表兼CEO：佐々木雄紀

本社所在地：京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町265-2 SCG ビル

設立：昭和37 年（1962 年）

従業員数：2,000 名（2024 年7 月時点）

Web サイト：http://www.seiki.co.jp/