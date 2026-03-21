スマートフォン修理店「iCracked Store 福井」が2026年3月21日（土）にオープン！

iCracked Japan株式会社

iCracked Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：福島 知彦）は、2026年3月21日（土）に福井県初出店となる「iCracked Store 福井」 をオープン致します。

iCracked（アイクラックト）について

iCrackedは2010年にシリコンバレーで設立されたスマートフォン修理プロバイダで、日本国内においてはiCracked Japanが全国100以上の「iCracked Store」を展開しています。

iCracked StoreではiPhoneとAndroidの修理や設定サポートなど各種サービスを提供しています。Android修理はメーカーが定めた修理/検査手順に従い、正規の純正パーツを使用した高品質なサービスを提供できる国内唯一の修理プロバイダです。

iCracked Storeでは「お客様にご安心いただけるサービス」をお約束しています。

スマートフォンには写真やSNS、クレジットカード情報などお客様の大事な情報が多く保存されており、ロック解除されたスマートフォンがバックヤードに持っていかれることに不安を感じる方は多くおられます。

そのようなお客様にご安心いただけるよう、iCrackedでは対面カウンターでお客様の目の前で修理を行います。動作確認もお客様と一緒に行い、ロック解除のパスコードを伺うことは一切ありませんので安心してご利用いただけます。

また、iCracked Storeは街中の修理店としては唯一、全店に防水検査機を導入しています。多くのお客様は修理による防水性能の低下を気にされていますが、iCracked Storeでは修理前と修理後の防水検査を行い、修理による性能低下がないことを確認しています。万が一、修理により防水性能が低下してしまった場合は修理代金を値引く補償制度もございます。

iCrackedの修理により防水性能が「良化した」「変化なかった」「低下してしまった」、いずれにおいてもお客様にしっかりと事実をお伝えし、スマートフォンの状態をご理解いただくことでお客様の安心感を高めています。

iCracked Store 福井

iCracked Store 福井は、JR福井駅より車で5分程の北島ビル1階にございます。お車でお越しの方は駐車場をご利用ください。

■ご提供サービス

・Google Pixel修理（国内販売モデル全機種）

・SHARP AQUOS修理 （ソフトバンク販売モデル、SIMフリーモデルの一部機種）

・Motorola修理（ソフトバンク販売モデル、SIMフリーモデルの一部機種）

・Xiaomi スマートフォン修理（ソフトバンク販売モデル）

・FCNT スマートフォン修理（ソフトバンク販売モデル）

・nubia スマートフォン修理（SIMフリーモデルの一部機種）

・iPhone修理

・iTechサポート：スマートフォン設定、データ移行など

・スクリーン保護フィルムの販売、貼り付けサービス

・ガラスコーティング

・防水検査サービス、1分で完了クイック防水検査サービス

・ハイプロフィルム カッティングサービス（DEVIAフィルムカッティングマシン）

■店舗詳細

住所：910-0853 福井県福井市城東4-11-16 北島ビル1階

TEL：0776-50-0531

営業時間：10:00～19:00《最終受付18:00》

定休日：水曜

https://www.icracked.jp/storelist/hokuriku/fukui/fukui.html

会社概要

企業名：iCracked Japan株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-2 渋谷董友ビルVI 8F

CEO：福島 知彦

設立：2016年07月

会社ホームページ：https://icracked.jp/

お問い合わせ先：https://www.icracked.jp/contact_press.html