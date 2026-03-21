EASLファイナルズ3位決定戦の相手はアルバルク東京に決定

沖縄バスケットボール株式会社

昨日3月20日(金) 、東アジアスーパーリーグ(EASL)のプレーオフ「EASL FINALS MACAU 2026」セミファイナルの試合結果により、3位決定戦の相手はアルバルク東京に決定しました。

3位決定戦はマカオ・スタジオシティ・イベントセンターにて、3月22日(日)日本時間16:00より行われます。「団結の力」を胸に、チーム一丸となって戦い抜きます。配信や会場から多くの後押しをよろしくお願いします。

■アルバルク東京

A東京は14大会ぶりに天皇杯を制するなど、シーズンを通して結束力を高めてきた屈指の強豪です。#3 テーブス海選手をはじめとする、高い得点能力と勝負強さを兼ね備えた個を擁するA東京。組織的なディフェンスも脅威で、堅い守備をいかに攻略するかが鍵となります。

東アジア3位の座を決める熱戦に、ぜひご注目ください。

■試合情報

日時：3月22日(日)16:00 TIP-OFF(日本時間)

会場： マカオ・スタジオシティ・イベントセンター

対戦相手：アルバルク東京

配信情報：U-NEXT(https://t.unext.jp/r/goldenkings)

▽団結の力特設サイトはこちら

https://goldenkings.jp/2025-26_danketsunochikara_LP