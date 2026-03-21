U-NEXTの小説レーベル「千夜文庫」より、いぬじゅん×お料理小説『夜明け食堂　四季を行く人』を刊行！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、いぬじゅんさんによる食堂ドラマ小説『夜明け食堂 四季を行く人』を3月20日（金）より全国の書店にて発売いたします。

本書はU-NEXTの文庫レーベル「千夜文庫」の書き下ろし作品です。

『夜明け食堂 四季を行く人』は、2月発売の短編『夜明け食堂 はじまりの朝』のその後の物語です。連続しているストーリーながら、単体の物語としてももちろんお楽しみいただけます。

深夜から朝日が昇るまでの間営業している「夜明け食堂」は、人生の岐路に立ち、進むべき方向に迷ったときにこそ出会いたいお店。迷える来店客たちが温かい食事を通して元気を取り戻していく物語は、ほっこりと心を温めてくれます。

『夜明け食堂 四季を行く人』

https://video.unext.jp/book/title/BSD0001111690/BID0002516876

《あらすじ》

静岡のとある海沿いには、深夜から夜明けまでの間だけ開く、不思議な食堂がある。店主の菜実さんも不思議な人だ。夜をさまようお客さんそれぞれの悩みを見抜き、ぴったりの料理を提供してしまう。ひとりぼっちの子育て、結婚に踏み切れない葛藤、八方塞がりな人生の岐路。暗い夜を孤独に過ごす人のために【夜明け食堂】は今日も開店する。心の栄養が摂れるとびきりの四編＋レシピを収録。

いぬじゅん

https://video.unext.jp/browse/credit/PER0349569/PRN0315111

奈良県出身、静岡県在住。2014年『いつか、眠りにつく日』で日本ケータイ小説大賞を受賞、スターツ出版文庫にてデビュー。『この恋は、とどかない』（集英社オレンジ文庫）、『猫のにゃ温泉～復讐屋はじめました～』（スターツ出版）など、著書多数。

書誌情報

書名：『夜明け食堂 四季を行く人』

著者：いぬじゅん

仕様：文庫／240ページ

発売日：2026年3月20日

税込定価：847円（本体770円）

ISBN：978-4-86843-006-3

カバーイラスト：Tamaki

カバーデザイン：大岡喜直（next door design）

カバー・本文フォーマット：鈴木久美

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U-NEXTとは

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