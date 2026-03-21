書店がクラフトビールやブックショルダーを商品化

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：亀井崇雄）は、本好きのための商品開発プロジェクトとして、新ブランド 「OASISEND（オアシスエンド）」 を立ち上げました。

2026年3月19日に再オープンする神田神保町本店にて、新ブランドの第一弾商品を発表します。

「OASISEND」は、SANSEIDO のアナグラムから生まれたブランド名です。

物語の「ハッピーエンド」でも「バッドエンド」でもない、読み終えたあとに静かに残る余韻──“物語の豊かな終わり”をイメージした言葉として名付けました。

書店はこれまで、本を届ける場所であると同時に、物語と読者をつなぐ場所でもありました。

OASISENDでは、本を愛する人の暮らしに寄り添う商品を、さまざまな企業やクリエイターとも協力して企画・開発していきます。

第一弾商品ラインナップ

神田神保町本店の開店に合わせ、OASISENDの第一弾商品として以下の商品を展開します。

■ はじまりの一頁カステラ

神田神保町本店の再オープンを記念し、老舗菓子店文明堂とのコラボレーションによる限定商品。本をモチーフにした特別デザインのカステラを販売します。（特製栞付）

はじまりの一頁カステラ 3,500円（税込）

■ BARA短歌

短歌を一首ごとにカードとして販売する新しい文学企画。

好きな短歌を 「買う」「飾る」「贈る」 という楽しみ方ができる商品です。

短歌をより身近な文化として楽しめることを目指しています。

※BARA短歌商品は小川町仮店舗で販売していたものと同じものです

BARA短歌カード 100円（税込）BARA短歌BOX 1,100円（税込）※短歌カード10枚入り

■変わる余韻を楽しむ神保町ビール「FUKAYOMI」

本の世界に深く潜り、思考を巡らせる。その傍らに置いてほしいビールが誕生しました。私たちが目指したのは、一冊の本のように、開くたびに表情を変え、読み手（飲み手）によって異なる余韻を残す一杯です。ベースは、どっしりとしたコクが特徴のスコッチエール。オークチップを漬け込むことで、古書や書斎を思わせる重厚な奥行きを引き出しました。

「FUKAYOMI」という名には、時間の経過とともに移ろう香りをじっくりと堪能してほしいという願いを込めています。

冷えた状態から、読み耽るうちにぬるくなっていく。その温度変化は、まるで本のページをめくるごとに深まる「解釈」の変化のようです。

北千住の醸造所「さかづきBrewing」と共に、打ち合わせを重ねて辿り着いた至極の一杯。この芳醇な余韻に身を委ねてみてください。

神保町ビール「FUKAYOMI」 990円（税込）

●Brewery：さかづきBrewing（東京都足立区千住1-20-11）

東京都足立区千住、路地裏に佇むクラフトビール醸造場。炭火焼きレストランとタップルームを併設し、地域に根ざしたビール造りを続けています。醸造を担うのは、国内大手メーカーで長年、開発の最前線に立ってきた金山尚子さん。確かな技術と自由な発想から生まれるビールは、繊細さと大胆な奥行きを併せ持ちます。その緻密な設計により、「FUKAYOMI」の多層的な味わいが実現しました。

■ 本読みのための言葉札ステッカー（神保町Ver）

言葉や文学の街・神保町をテーマにしたオリジナルステッカー。

スマートフォンやノート、パソコンなどに貼って楽しめます。

言葉札ステッカー 550円（税込）

■ 本のたね

自分の好きなようにカスタマイズできる、文庫本ノート「本のたね」。カバーをかけず、あえて「束見本」のようなシンプルなデザインにしました。「これから本になるもの」という意味を込めて、「本のたね」と名付けています。「あなただけの一冊」を育ててあげてください。

本のたね（うすめ/ふつう/あつめ） 各400円（税込） ※開店記念特別価格

■ ブックショルダー

本を持ち歩く楽しさを提案するsassicoのブックショルダーバッグ。

文庫や単行本を持ち運ぶことを想定した、本好きのための実用的なアイテムです。

ブックショルダー 7,700円（税込）

■ガラス工房まつぼっくりコラボ すずらんのオリジナルガラスペン（3種）

ガラス工房まつぼっくりとコラボした、開店記念の数量限定ガラスペンです。

神田神保町本店に隣接する「すずらん通り」にちなみ、すずらんモチーフのさわやかなガラスペンを3種、制作しました。

ガラスペン 各13,200円（税込）

（上）すずらん～若芽～

ガラス管に色ガラスを溶かして作られた、すずらんの花がかわいらしい一品。

春の芽生えを思わせる明るい黄緑色が、心まで浮き立たせてくれそうです。

（中）すずらんの時標（ときしるべ）

砂時計を模した、すずらんカラーのガラスペンです。書かないときはペンを

ひっくり返して、時の流れる様子をお楽しみください。

（下）すずらん～深緑～

ガラス管に色ガラスを溶かして作られた、すずらんの花がかわいらしい一品。

鮮やかな緑色のガラスを用い、初夏の瑞々しい葉色を再現しています。

●ガラス工房まつぼっくり

1995年設立・ガラス工芸家 松村潔氏によるガラス工房

松村氏は実用的な道具としてのガラスペンづくりにこだわり、

過度な装飾を排した手になじむ逸品を生み出し続けている。

ペン先までオールハンドメイドで仕上げられたガラスペンは

ひとつとして同じものはなく、その出会いは一期一会。

シンプルだからこそガラス本来の美しさが生きる、味わい深い作品の数々を

ぜひお楽しみいただきたい。

神田神保町から「本のある暮らし」を提案

三省堂書店は創業145年、本の街・神田神保町とともに歩んできました。

OASISENDは、書店という場所から 「本のある暮らし」 を広げていく新しい試みです。

今後もOASISENDでは、本好きのための商品を継続的に開発し、神田神保町から新しい文化の楽しみ方を提案していきます。

■ 発売日

2026年3月19日

■取り扱い店舗

店舗名 ：三省堂書店神田神保町本店

営業時間 ：10：00～20：00

住所 東京都千代田区神田神保町1丁目1番地

■会社概要

株式会社三省堂書店

本社: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-1

代表: 代表取締役社長 亀井 崇雄

URL: https://www.books-sanseido.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社三省堂書店

担当部署：営業推進部店売推進担当

担当者：菊池

TEL：03-3292-7653

Mail:s-kiku@mail.books-sanseido.co.jp