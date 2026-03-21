令和の現役高校生に聞いた！ 好きな佐藤健さんの出演ドラマランキング　１位はあの話題作！

株式会社ワカモノリサーチ

本日３月２１日は俳優の佐藤健さんの３７歳のお誕生日です。

デビューしてから数々のヒット作品に出演している佐藤さん。

映画「るろうに剣心シリーズ」や「はたらく細胞」のアクションに魅了された人も

少なくないはずです。

そんな佐藤健さんの作品を令和の現役高校生はどのくらい視聴しているのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に佐藤健さんの出演するドラマにフォーカスして調査を実施。

その結果の一部をご紹介いたします。

【８割以上の高校生「佐藤健さんのドラマを見たことがある」】

まず、ワカモノリサーチでは全国の現役高校生に

「あなたは佐藤健さんが出演するドラマを見たことがありますか?」という

アンケート調査を実施しました。

すると、「ある」が82.8%、「ない」が17.2%となり、

大半の現役高校生が佐藤健さんのドラマを視聴していることがわかりました。

見たことがある高校生からは、

「イケメン」

「演技がかっこ良すぎる」

「役に入り込むのが上手」

など、佐藤さんのビジュアルと演技力を絶賛する声が集まりました。

現役高校生から２０歳近く歳が上の年齢となりますが、

その魅力は年齢の幅を超えてしっかり伝わっているようです。

また、男性からも

「かっこいい」

という声もあったことから、同性にもしっかり魅力が伝わっているのが

佐藤さんの特徴なのかもしれません。

一方、佐藤さんの出演するドラマを見たことがない17.2%の高校生からは、

「あまりテレビドラマを観ない」

「ドラマなどは見ません」

「ドラマ自体をみないんです」

といった意見が中心となりました。

佐藤さんのドラマであろうがなかろうが、

“ドラマ”というコンテンツに興味を持たない高校生が意外にいることも今回の調査で判明しました。

「健くんはイケメンだと思うが、ドラマは長くて見たくない」

という女子高生の意見もあったことから、

どんなに佐藤さんがイケメンとわかっていても

１時間のドラマを見るハードルを超えることができない高校生もいるようです。

この拝見には、昨今のショート動画の台頭が影響しているかもしれません。

【高校生に聞いた！好きな佐藤健さんの出演ドラマランキング １位は「恋つづ」】

続いて、ワカモノリサーチでは「佐藤健さんの出演するドラマを見たことがある」と回答した高校生に「好きな佐藤健さんが出演するドラマはなんですか？」というアンケート調査を実施し

ランキングにしました。

その結果、栄えある第１位に「恋はつづくよどこまでも」（32.6%）が選ばれました！

このドラマは、２０２０年１月期にTBSテレビで放送されたドラマで、

少しドSな男性医師（佐藤健）の態度に憤慨しながらも、恋と仕事に対して懸命に食らいついていく

女性看護師（上白石萌音）の姿を描くラブコメディとして人気を博しました。

「恋つづ」の略称も話題になった作品です。

そんな「恋つづ」に関しては、

「先生役カッコ良かった」

「とにかくかっこよかった」

「積極的でイケメンだから」

「佐藤健さんのイケメンキャラが好き」

といった、佐藤健さんのイケメン医師に魅了されたという女子高生の意見が目立ちました。

また、女子高生からは、

「とてもキュンキュンした！」

「イケメンで胸きゅんするから」

「モネちゃんとドキドキだった」

「あまあまでメロいから」

「恋つづが好きすぎて毎週キュンキュンで舞い上がってたから！」

など、医師と看護師の胸キュンストーリーにハマってしまったという声も。

ドラマが放送されていた当時は多くの女性が“キュンキュン”していましたが、

それは女子高生も例外ではなかったようです。

また、男子高生も含めた意見ですと、

「恋つづは当時とても話題になっていて見ていたから」

「当時みんな見てたから」

など、話題になったことでドラマを視聴して好きになったという意見も寄せられたそうです。

また、佐藤健さんとは直接関係はありませんが、

「主題歌が好き」

「エンディングと髭男の曲が大好きで生で全部観てたから」

「主題歌のI LOVE…はカラオケで絶対歌うほど大好き」

と、ドラマの主題歌であるOfficial髭男dismの「I LOVE...」を推す高校生も目立ちました。

「恋つづ」のストーリーと髭男の「I LOVE...」の相性が抜群という世間の声もあることから、

「I LOVE...」を聞いた瞬間「恋つづ」を思い出す高校生も少なくないようです。

続いて、第２位は「義母と娘のブルース」（16.3%）がランクイン！

２０１８年７月期にTBSテレビで放送されたドラマで、

突然母になった綾瀬はるかさん演じるバリバリのキャリアウーマン・亜希子が、

娘に受け入れられようと奮闘するというストーリー。

佐藤健さんは、物語の台風の目となるパン屋「ベーカリー麦田」の店長・麦田章役を演じて

話題になりました。

高校生からは、

「いつものクールなイメージとは違う役柄が印象に残っている」

「いつもよりネタに近いキャラだったがさすが俳優と言うべきか。ハマり役だった」

といった普段、佐藤健さんが演じる役に比べて少し三枚目なキャラクターに魅力を感じるという意見が

目立ちました。

「クールキャラじゃない佐藤健が好き」

「佐藤健の良さが特によく出た作品だと思ったから」

といった意見も少なくなかったことから、

クールなイケメンキャラ以外の佐藤さんを求めている高校生が一定数いるのかもしれません。

他には、

「物語が感動するから」

「いい話すぎて感動できる」

「その一つの作品しかみたことがないが感動したから」

「泣けるドラマだから」

など、感動するドラマのストーリーそのものにハマってしまった高校生からの声が

寄せられていたそうです。

第３位にランクインしたのは「仮面ライダー電王」（13.0%）。

２００７年にテレビ朝日系で放送された仮面ライダーシリーズで、

当時１７歳の佐藤さんは、主人公の野上良太郎役を演じました。

また、本作が佐藤健さんの初主演作品となります。

電王推しの高校生からは、

「小さい頃たくさん見た」

「子供の頃見てたから」

「仮面ライダーをよく見ていたから」

と、仮面ライダー自体を好きという高校生の意見が寄せられました。

仮面ライダー電王の放送期間は２００７年～２００８年。

現役高校生が生まれてない時代ではありますが、

幼少期に仮面ライダーにハマった子供はその前の仮面ラーダーシリーズも見る傾向があり、

そこで電王の佐藤さんを知ることになったのかもしれません。

他には、

「佐藤健はここから始まったから」

「佐藤健さんの主演デビュー作で思い出に残ってるから」

といった、佐藤さんに関心が強い高校生からは“主演デビュー作”という価値を

推しポイントにしている声もありました。

第４位は「半分、青い。」（11.3%）。

２０１８年に放送されたNHK朝ドラで、永野芽郁さん演じる幼少期に片耳を失聴した

ヒロイン・鈴愛が、失敗を恐れず七転び八起きで平成の世を駆け抜ける成長物語。

佐藤健さんはヒロイン・鈴愛の幼なじみ、萩尾律役を演じました。

高校生からは、

「よく見てた」

「朝ドラ見てたから」

「学校行く前に見てた」

といった意見が寄せられました。

現役高校生からしたら８年前の作品で、当時は小学生だったかもしれません。

ただ、朝ドラの放送時間は８時から、BSでは７時３０分から放送されていたので、

通学前のルーティーンとして朝ドラを見ている家庭もあるのかもしれません。

それでも

「半分、青い。はとにかく感動した」

「唯一朝ドラで好きだったので」

と、朝ドラの中でも特に推しているという高校生もいたことから、

その作品に出ている佐藤健さんの印象は強かったと言えそうです。

第５位は「私の夫と結婚して」（7.9%）。

２０２５年Prime Videoにて世界独占配信されたドラマで

夫と親友に殺された小芝風花さん演じる主人公の神戸美紗が、

１０年前にタイムリープし、2度目の人生で彼らに壮絶な復讐をしていく作品。

佐藤健さんは美紗の上司・鈴木亘を演じました。

高校生からは配信プラットフォームのドラマとあり、

「最近見た」

「この間みて面白かった」

といった、つい最近見てハマったという声がありました。

テレビの連続ドラマとは違い、配信コンテンツはサブスクに加入していればいつでも試聴が可能です。

２０２５年６月２７日に配信が開始したので、

話題になった半年後くらいに興味を持って見てみたら面白かったといった

配信ならではの理由も隠されているかもしれません。

ドラマ自体を評価する高校生の意見もあり、

「でもすごく惹かれる魅了される何かを持っていて3回以上見ています」

「今まであまりドラマを見ない生活をしてきたけど、これだけは印象に残っているから」

と、他の佐藤健さんのドラマを推す高校生より熱を感じる回答が集まったのも特徴的。

壮絶な復讐劇は、テレビドラマだとあそこまで描けない可能性もあります。

その、生々しさも令和の高校生には刺さったのかもしれません。

そして、佐藤健さんに関しては、

「特に役に入り込んでいる演技をしていてイケメンだった」

「優しくてかっこよかったから」

などの回答がありました。

このドラマに出てくる「優しい」「かっこいい」佐藤健さんに「守ってもらいたい！」。

そう思った女子高生もいたかも…しれません。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/takeru-sato-drama-ranking/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

以下HP/お電話でお気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

https://wakamono-research.co.jp/

調査期間 2026.2.13～2026.2.27

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生(男女)

有効回答数 478名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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