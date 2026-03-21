『東京カレンダー』5月号の特集は「予約が殺到する店」。

東京カレンダー株式会社

3月21日(土)発売の『東京カレンダー』2026年5月号（発行：東京カレンダー株式会社、本社：東京都品川区、代表取締役：坂下 陽子)では「予約が殺到する店」と題し、今、東京で最も「予約が殺到している」13軒を厳選して特集いたします。

垂涎のあの店この店の予約枠を確保!! 東京屈指の人気店の全貌を公開

どれだけ労力を払っても、辿り着きたい――東京に人気店は数あれど、いま、本物の大人を虜にするのは「2万円台で、支払った対価を遥かに凌駕する、圧倒的な高揚感と満足感」のある店。月刊誌最新号では東京で最も「プラチナ化」している13軒を徹底取材。レストラン予約サービス「グルカレ」と連動して、「東カレ特別予約枠」も確保しました。

会員制の上位50名だけが利用できる、シャトーブリアンコースに潜入

閉ざされた会員制で都内のグルメ人たちを虜にする「新進気鋭グループ」。その最難関店『焼肉 他言無用』は、稀有なシャトーブリアンをコースで提供する一軒で、2万人の会員の上位50人だけが入れる狭き門。その秘められた絢爛なコースの全貌を詳らかにします。

「スタンプラリーの男」「キャンセル待ちの女」……予約殺到店を取り巻く世界とは？

予約の電話を何百回もかけたり、数年先の予約を入れたり…予約殺到店の周囲では、常人の想像を超えた情熱をグルメに注ぎ続ける大人たちが存在します。そんな世界線のとあるふたつの夜にフォーカスし、知られざるグルメ界の人々の深淵をお伝えします。

【通常版表紙】生見愛瑠さん

モデルや女優業など多方面で大活躍中の生見愛瑠さんは、表紙初登場。

すっかり大人のムードを纏う生見さんをお連れしたのは、次なる予約殺到店として話題の西麻布『TREMOLARE』。

いまトレンドのアラカルトイタリアンで、生見さんにもたっぷりとその魅力を堪能してもらいました。

【特別増刊表紙】MAZZEL

8人全員での登場は初となるMAZZEL！ 新世代ダンス＆ボーカルボーイズグループとして大躍進中の彼らを、東京カレンダーのラグジュアリーな世界感で撮影しました。

舞台は「ホテルニューオータニ 東京」の「エグゼクティブ ガーデンスイート夢窓庵」。贅沢なルームサービスを色気たっぷりにご堪能。

4月8日に発売予定の2nd Album『Banquet』への思いを熱く語ったインタビューもお見逃しなく！

池田瑛紗さん（乃木坂46）

乃木坂46の池田瑛紗さんが東カレ初登場！

東京藝術大学に通いながら、グループの中心メンバーとして活躍する多忙な彼女を、オープン以来予約が殺到し続けているビストロ『渡辺料理店』にお連れし、束の間のリラックス時間を過ごしていただきました。

41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』のセンターを務める今の気持ちをとことん語ってくれました。

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年5月号 通常版

発売日：2026年3月21日（土）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐05



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・増刊

商品名：東京カレンダー2026年5月号 特別増刊

発売日：2026年3月21日（土）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐05



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