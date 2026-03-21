3月30日放送スタート！　激動の明治時代に看護の世界へ飛び込んだ、二人の女性の冒険物語。連続テレビ小説「風、薫る」のドラマ・ガイドが3月21日に発売

株式会社ＮＨＫ出版2026年3月21日発売『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』 NHK出版 定価：1,485円（税込）

NHK出版から『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』が3月21日に発売されます。Ｗ主演を務める見上愛×上坂樹里の撮りおろしグラビア＆対談や豪華出演者のインタビュー、文明開化を彩るドレスや美術セット特集、佐野晶哉・小林虎之介の撮りおろしグラビア＆インタビュー、舞台地・那須地域の紹介など、企画盛りだくさんの一冊。ぜひお買い求めください。

3月30日から放送開始予定の連続テレビ小説「風、薫る」は、明治時代に実在した二人のトレインドナース、大関和（おおぜき・ちか）と鈴木雅（すずき・まさ）をモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う二人の主人公のバディドラマです。同じ看護婦養成所を卒業した二人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていきます。

『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』では、対照的なキャラクターを演じるニ人がドラマにかける思いや心境などをじっくり語った「W主演スペシャル対談 見上愛×上坂樹里」、主な登場人物関係図、出演者インタビュー、主題歌「風と町」を担当するMrs. GREEN APPLEのコメント、生田絵梨花×菊池亜希子×中井友望×木越明×原嶋凛による「看護婦養成所1期生・放課後トークルーム」を収載。さらに、鹿鳴館ドレスコレクション＆文明開化の風、薫る美術セット特集、佐野晶哉・小林虎之助のグラビア＆インタビュー、大関和ゆかりの地・栃木県那須地域紹介、近代日本の看護をひもとく読み物ページ、あらすじなど、ドラマの魅力を余すところなくお届けします。ぜひ書店等で手に取って、ドラマとあわせてお楽しみください。

【あらすじ】

明治の世が始まり、文明開化の音が日本中に響き渡るころ――栃木の元家老の家に生まれた一ノ瀬りん（見上愛）は、愛情豊かな環境で天真爛漫に育った。しかし、不運が重なり若くしてシングルマザーに。そして上京して人生をやり直そうとしていた。一方、生まれてすぐに親に捨てられ、教会で保護された大家直美（上坂樹里）は、家族と呼べる存在を持たずに育ち、自分の力と運だけを信じ、道を切り拓こうとしていた。

明治18（1885）年、日本で初めて看護婦の養成所が誕生したのを皮切りに、次々と養成所が生まれた。そのうちのひとつに、りんと直美は運命に誘われるように入所する。養成所に集った同級生たちも、それぞれに複雑な事情を抱えていた。手探りで始まった看護教育を受けながら、彼女たちは「看護とは何か？」「患者と向き合うとはどういうことか？」という問題に向き合っていく。

りんと直美は、鹿鳴館の華と言われた大山捨松（多部未華子）や、先進的な考えをもつ商人・清水卯三郎（坂東彌十郎）らと出会い、明治の新しい風を感じながら、強き者と弱き者が混在する“社会”を知り、刻々と変わり続けている社会の中で、“自分らしく生きること”を模索していく。

【主演】

見上愛（みかみ・あい） 一ノ瀬りん役

2000年生まれ。東京都出身。近年の主な出演作に、映画「不死身ラヴァーズ」（主演）、「国宝」「正直不動産」（5月15日公開予定）、劇場アニメ「ALL YOU NEED IS KILL」、ドラマ「恋愛バトルロワイヤル」（主演）、「119エマージェンシーコール」「喧嘩独学」（2026年配信予定）など。NHKでは、大河ドラマ「光る君へ」、「きれいのくに」「正直不動産ミネルヴァSPECIAL」などに出演。

上坂樹里（こうさか・じゅり） 大家直美役

2005年生まれ。神奈川県出身。主な出演作に、映画「ロマンティック・キラー」、ドラマ「いちばんすきな花」「ビリオン×スクール」「御上先生」など。NHKでは、「ヒロイン誕生！ドラマチックなオンナたち」「生理のおじさんとその娘」「あれからどうした」「TRUE COLORS」「いつか、無重力の宙で」などに出演。

【脚本】

吉澤智子（よしざわ・ともこ）

脚本家。神奈川県生まれ。明治学院大学社会学部卒業後、CATV のアナウンサー兼記者や新聞社などで勤務。2008 年に脚本家デビュー。コメディーからホームドラマ、医療ドラマ、時代劇など幅広いジャンルを手掛ける。これまでの主な執筆作は、ドラマ「Dr.DMAT」「あなたのことはそれほど」「初めて恋をした日に読む話」「病室で念仏を唱えないでください」、NHK では「ダルマさんが笑った。」「まんぞくまんぞく」「幸運なひと」「広重ぶるう」ほか多数。

【原案】

田中ひかる（たなか・ひかる）『明治のナイチンゲール 大関和物語』

【ドラマ・ガイド内容】

・W主演スペシャル対談 見上愛×上坂樹里

・主な登場人物関係図

・出演者紹介

見上愛 上坂樹里 ／ 佐野晶哉 生田絵梨花 小林虎之介 藤原季節 早坂美海

三浦貴大 内田慈 ／ 小林隆 根岸李衣 高嶋政宏 片岡鶴太郎 ／

多部未華子 原田泰造 水野美紀 坂東彌十郎 研ナオコ 北村一輝 ほか

・主題歌 Mrs. GREEN APPLE「風と町」

・～軽やかに、強く～ メインビジュアル&ロゴ

・看護婦養成所1期生・放課後トークルーム

生田絵梨花×菊池亜希子×中井友望×木越明×原嶋凛

・鹿鳴館ドレスコレクション

・CLOSE UP 佐野晶哉／小林虎之介

・文明開化の風、薫る 美術セット

・大関和を育んだ地 栃木・那須地域を歩く

・助監督リポート 「風、薫る」栃木ロケリポート／ことばから見る「風、薫る」

・「風、薫る」の時代の看護 大関和・鈴木雅という人／大山捨松という生き様

・インタビュー 【脚本】吉澤智子／【音楽】野見祐二

・制作者からのメッセージ 【制作統括】松園武大／【チーフ演出】佐々木善春

・あらすじ第1週～13週

・読者プレゼント

◆商品情報

『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』より「文明開化の風、薫る 美術セット」『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』

『NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 風、薫る Part1』

脚本：吉澤智子

原案：田中ひかる『明治のナイチンゲール 大関和物語』

監修：NHKドラマ制作班

編：NHK出版

出版社：NHK出版

発売日：2026年3月21日

定価：1,485円（税込）

判型：A4変型判並製

ページ数：148ページ（内カラー116ページ）

ISBN：978-4-14-923616-2

NHK出版ECサイト→https://www.nhk-book.co.jp/detail/000069236162026.html

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/414923616X

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18516555/