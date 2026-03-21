『ロックマンエグゼ』より、イルミナスタンドが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『ロックマンエグゼ』とはカプコンの「ロックマン」シリーズから派生したデータアクションRPG。メディアミックスも積極的に行われ、コミカライズや、ロックマンシリーズ初のテレビアニメ放送および劇場映画の制作も行われた大人気ゲームです。

本作より新商品が登場です。

駆け抜けるロックマンたちが印象的な新規描き起こしを使用したイルミナスタンドが登場！

重ねた2枚のアクリルをLEDライトを組み込んだ台座にセットすることで、ロックマンたちがかっこよく光り輝きます。

リモコン操作で明度調整やライトの色も自由自在。

こちらの商品の受注期間は2026年3月21日～4月12日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！このチャンスをお見逃しなく！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/g/g00983-00350-00022/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

イルミナスタンド

【価格】

4,400円（税込）

【サイズ】

アクリルスタンド：約16cm

LED台座：高さ約4cm／直径約8.5cm

USBケーブル：約80cm

【受注期間】

2026年3月21日～2026年4月12日

【発売日】

2026年6月5日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)CAPCOM

■『ロックマン』シリーズ公式サイト：https://www.capcom-games.com/ja-jp/series/megaman/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。