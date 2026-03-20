タレント川島琴里、台湾で国際フェス開催へ　渋谷クロスFM番組のリアル版イベント出演者オーディション開始

合同会社 COTOLX川島琴里（花魁ビジュアル）本イベントのメインビジュアル



タレント・歌手として活動し、渋谷クロスFM番組

『川島琴里の透明な履歴書～履歴書に書けない、

光と影の物語～』のパーソナリティを務める

川島琴里は、2026年9月中旬、台湾にて国際文化

イベント 「透明な履歴書フェス in 台湾」 を

開催予定であり、このたび出演者オーディションを

開始した。



本イベントは、SNSで流れて消えていく

投稿ではなく、人生そのものをステージで表現し

世界へ発信する参加型文化イベントとして

企画された。



会場では、日本の祭り文化をモチーフにした

空間の中で、

・浴衣ランウェイ

・人生プレゼンテーション

・アーティストライブ

・灯籠メッセージ企画

などを展開予定。台湾という国際舞台で、

日本文化と人生ストーリーが

交差する新しい文化イベントを目指す。

出演者一人ひとりが「放送局」

「透明な履歴書」番組ロゴ



人生ストーリーが世界へ広がるステージ



出演者それぞれのSNSや配信チャンネルは、

いわば一人ひとりの「放送局」。

イベント当日、それらの放送局が交差することで、

出演者同士のコラボレーションやシェアが

連鎖的に生まれる。



良質な被リンクや口コミ、シェアが自然と生まれる

ことで発信はオンライン上で残り続け、

時間とともに広がっていく。



企業や個人にとって、長期的なPR資産として蓄積

されていく。

「消えない広告＝複利資産型広告」として

機能する。



単なる出演にとどまらず、その後の活動や発信にも

つながる仕組みとなっている。

出演者募集



本フェスでは出演者 62名 を募集する。

募集カテゴリー

・和スタイルモデル 30名

・自己表現スタイル 20名

・人生プレゼン登壇者 10名

・アーティスト 2組

20歳以上の男女で

モデル経験や芸能活動の有無に関係なく、

「あなたが主役」となるステージを用意。



出演者には

・海外イベントステージ出演

・人生ストーリー発信

・メディア掲載の可能性

・SNS拡散による認知拡大

など、活動の認知を広げる機会が生まれる。

渋谷クロスFM番組から広がるプロジェクト

渋谷クロスFM番組収録風景（川島琴里）

本イベントの背景には、渋谷クロスFMで放送されている番組

『川島琴里の透明な履歴書～履歴書に書けない、光と影の物語～』がある。

同番組では、履歴書には書ききれない人生の転機や挑戦をテーマに、多様なゲストが出演している。



これまでの出演者には

・芸能界人気占い師 押切のあ

・7ヶ国語を操るツアーガイド 菅直樹

などが出演。



さらに今後のゲストとして、AIアバターアフィリエイトコミュニティ約11万人を束ねるトップセールス（ACE）

濱崎健一 の出演も予定されている。



番組出演者やイベント出演者が連動することで、メディア・コミュニティ・イベントが相互に広がる

文化プロジェクトとして展開していく。

東日本大震災15年、台湾への感謝





2026年は東日本大震災から15年の節目の年

でもある。



震災当時、日本へ多くの支援を届けてくれた国の

一つが台湾であり、日本国内では

「台湾ありがとう」という言葉が広く

知られている。



主催者の川島琴里は宮城県仙台市出身で、震災を

経験した世代の一人。



本イベントは、日本文化と人生ストーリーを通じた

文化交流として、台湾への感謝を伝える文化的な

側面も持つ。

川島琴里 メッセージ

川島琴里より

私は、表からは見えにくい血液の病と共に生きて

います。見えない時間の中にも、その人の人生が

あることを知りました。

30秒で消えていくCMや、

出演したら終わってしまうイベント、

収録したら流れていくラジオ。



そうした一瞬の発信ではなく、

一人ひとりの思いや表現が、

きちんと届き、残り続ける場所を作りたいと

考えました。



だからこそ、このイベントでは出演者一人ひとりの

発信が残り続ける「消えない広告」という形に

したいと思いました。

出演をきっかけに、これまで積み重ねてきた努力が

報われ、誰かの記憶に残る出来事になれば

嬉しいです。



そしてその時間が、それぞれの人生の物語として

残っていくことを願っています。



【開催概要】

■名称： 透明な履歴書フェス in 台湾

■開催時期：2026年9月中旬（予定）

■開催地：台湾

■内容

・和スタイルランウェイ

・自己表現スタイル

・人生プレゼンテーション

・アーティストライブ

・OMATSURI出店ブース

・メッセージボード

・灯籠セレモニー

【出演者募集】

62名

出店ブース募集予定

パートナー企業募集予定

主催

川島琴里

【本件に関するお問い合わせ先】

透明な履歴書フェス in 台湾 実行事務局

（合同会社COTOLX)



・出演者募集サイト

https://fes-taiwan.readdy.co(https://fes-taiwan.readdy.co)



・お問合せ

https://kotori-kawashima.com/contact(https://kotori-kawashima.com/contact)



川島琴里

タレント／アーティスト／広告ディレクター

コトリクス所属（個人事務所）

https://kotori-kawashima.com(https://kotori-kawashima.com)