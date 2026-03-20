【バイテック生成AIオンラインスクール】実践型AIコミュニティ「b-Crew」にてリスナー参加型ラジオ「b-Radio」第1回を開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、実践型AIコミュニティ「b-Crew（ビークルー）」にて、Discordボイスチャットを活用したリスナー参加型ラジオ企画「b-Radio（ビーラジオ）」の第1回を開催いたします。

本企画は、これまで実施していた「AIお悩み相談会」から名称を変更し、より気軽に参加しやすく、楽しみながら学べる企画としてリニューアルしたものです。今回は「AI時代のクリエイティブ制作のリアル」をテーマに、講師や実務家による対話を通じて、受講生の学びや実践につながる時間をお届けします。

■ b-Radioとは

「b-Radio」は、b-Crew内のDiscordボイスチャットで開催される、リスナー参加型のラジオ企画です。

前回まで「AIお悩み相談会」として開催していた企画を、このたび「b-Radio」へ名称変更し、内容や雰囲気もより参加しやすい形へアップデートしました。

今回は講師同士の対話を通じて、AI時代におけるクリエイティブ制作のリアルを掘り下げていきます。

当日は、リアルタイムでの視聴に加え、リスナーとしてその場の空気感を楽しみながら参加できる構成を予定しています。

■ 第1回開催概要

・開催日：2026年3月26日（木）

・時間：21:00～22:00

・開催場所：Discord（b-Crew内ボイスチャット）

・形式：リスナー参加型ラジオ

・テーマ：「AI時代のクリエイティブ制作のリアル」

・パーソナリティ：椿さん（バイテック講師）

・ゲスト：萩野さん（映像ディレクター兼バイテック講師）

■ 今後の開催について

本企画は、今後毎月25日の開催を予定しています。

なお、今回は2026年3月26日（木）の開催となります。

※開催日程は変更となる場合があります。最新情報はコミュニティ内でご案内いたします。

■ 開催の目的

本企画は、以下を目的として実施します。

・生成AI時代における実務や制作のリアルを共有する

・講師や実務家の視点に触れ、学びを深める機会をつくる

・受講生が気軽に参加できるコミュニティ内企画を増やす

・学習と実践をつなぐ接点を継続的に生み出す

バイテック生成AIオンラインスクールでは、今後も受講生が楽しみながら学び、実践につなげられる環境づくりを継続してまいります。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

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メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/39_1_6ded935d2ee374b502fd2494b3ea11b4.jpg?v=202603211251 ]