NHKの連続テレビ小説『虎に翼』スピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオリジナル・サウンドトラックが放送後にリリース！劇中歌「Haze and Wall」も収録。
日本初の女性弁護士を描き、社会現象を巻き起こしたNHK連続テレビ小説『虎に翼』。その中でも、性別や立場を超えた「戦友」として屈指の人気を誇るコンビ、山田よね(土居志央梨)と轟太一(戸塚純貴)。彼らの知られざるエピソードを描いた本日放送のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオリジナル・サウンドトラックが、リリースされます。
劇伴を担当したのは、本編でも情緒豊かなメロディで物語に彩りを加えた作曲家・森優太氏。
今回のスピンオフのために書き下ろされた劇中歌「Haze and Wall (「山田轟法律事務所」テーマ)」にはヴォーカルにハンガリー出身のシンガー Ariana Celaenoを起用。
霧(Haze)の中を彷徨いながらも、目の前の壁(Wall)に向き合う、二人が歩んできた険しくも尊い軌跡を、Arianaの歌声が静かに、強く包み込みます。
◆森 優太コメント
スピンオフ決定！と聞いたとき、また参加できる喜びと共に「とらつばファンに向けたサービス的なことかな！」と浮ついて脚本を開いたら、ふっとばされました。
そこに描かれていたのは、純度の高いメッセージと強い感情であり、「山田轟法律事務所」という独立した一つの作品でした。
本編の音楽だけでは成立しないことを確信し、足りないピース、よねや轟が見た景色を「Haze and Wall」に込めました。
音楽が、物語の新たな側面に光を当てる力となっていたなら、うれしいです。
ご視聴後はサントラで、ぜひドラマを追体験してください！
◆プロフィール
森 優太（もり ゆうた）
1985年生まれ、愛知県出身。作編曲家。大学在学中から小劇場演劇の劇伴音楽制作を開始し、映画・ドラマへ活動を広げる。
映画『くれなずめ』『恋するけだもの』『明け方の若者たち』『朽ちないサクラ』、演劇作品では『muro式.5「＋」』から『muro式.10「シキ」』、劇団ゴジゲンの全公演で音楽を担当。
NHKでは夜ドラ『あなたのブツが、ここに』、スペシャルドラマ『海の見える理髪店』、特集ドラマ『忘恋剤』を担当。猫が好き。
◆リリース情報
2026年3月21日(土) 発売
「虎に翼」スピンオフ 『山田轟法律事務所』」オリジナル・サウンドトラック
音楽：森 優太
COKM-46337
◆収録内容
1 Haze and Wall (「山田轟法律事務所 」テーマ) feat. Ariana Celaeno
2 さよーならまたいつか - Piano Solo ver.
3 Dirt Walk
4 Haze and Wall - Broken Piano Solo ver.
5 Kill the Vulture
6 Blaze the Blame
7 Haze and Wall - Cello Solo ver.
8 You are so amazing - Cello and Horn featured ver.
9 Neutral Garden for Alphorn
10 Tap on the Court ～法廷タップ～
11 寅子の翼
◆商品HP
日本コロムビア
https://columbia.jp/prod-info/COKM-46337/
◆配信URL
https://toranitsubasa.lnk.to/spinoff
◆番組情報
【作】吉田恵里香
【音楽】森優太
【主題歌】米津玄師「さよーならまたいつか！」
【語り】尾野真千子
【出演】土居志央梨 戸塚純貴 平山祐介 秋元才加 森迫永依 呉城久美 絃瀬聡一 細井じゅん 北代高士 鈴木拓 大谷亮介 伊藤沙莉 ほか
【法律考証】村上一博
【制作統括】尾崎裕和 石澤かおる
【取材】清永聡
【演出】梛川善郎