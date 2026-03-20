NHKの連続テレビ小説『虎に翼』スピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオリジナル・サウンドトラックが放送後にリリース！劇中歌「Haze and Wall」も収録。

日本コロムビア株式会社

日本初の女性弁護士を描き、社会現象を巻き起こしたNHK連続テレビ小説『虎に翼』。その中でも、性別や立場を超えた「戦友」として屈指の人気を誇るコンビ、山田よね(土居志央梨)と轟太一(戸塚純貴)。彼らの知られざるエピソードを描いた本日放送のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオリジナル・サウンドトラックが、リリースされます。

劇伴を担当したのは、本編でも情緒豊かなメロディで物語に彩りを加えた作曲家・森優太氏。

今回のスピンオフのために書き下ろされた劇中歌「Haze and Wall (「山田轟法律事務所」テーマ)」にはヴォーカルにハンガリー出身のシンガー Ariana Celaenoを起用。

霧(Haze)の中を彷徨いながらも、目の前の壁(Wall)に向き合う、二人が歩んできた険しくも尊い軌跡を、Arianaの歌声が静かに、強く包み込みます。

◆森 優太コメント

スピンオフ決定！と聞いたとき、また参加できる喜びと共に「とらつばファンに向けたサービス的なことかな！」と浮ついて脚本を開いたら、ふっとばされました。

そこに描かれていたのは、純度の高いメッセージと強い感情であり、「山田轟法律事務所」という独立した一つの作品でした。

本編の音楽だけでは成立しないことを確信し、足りないピース、よねや轟が見た景色を「Haze and Wall」に込めました。

音楽が、物語の新たな側面に光を当てる力となっていたなら、うれしいです。

ご視聴後はサントラで、ぜひドラマを追体験してください！

◆プロフィール

森 優太（もり ゆうた）

1985年生まれ、愛知県出身。作編曲家。大学在学中から小劇場演劇の劇伴音楽制作を開始し、映画・ドラマへ活動を広げる。

映画『くれなずめ』『恋するけだもの』『明け方の若者たち』『朽ちないサクラ』、演劇作品では『muro式.5「＋」』から『muro式.10「シキ」』、劇団ゴジゲンの全公演で音楽を担当。

NHKでは夜ドラ『あなたのブツが、ここに』、スペシャルドラマ『海の見える理髪店』、特集ドラマ『忘恋剤』を担当。猫が好き。

◆リリース情報

2026年3月21日(土) 発売

「虎に翼」スピンオフ 『山田轟法律事務所』」オリジナル・サウンドトラック

音楽：森 優太

COKM-46337

◆収録内容

1 Haze and Wall (「山田轟法律事務所 」テーマ) feat. Ariana Celaeno

2 さよーならまたいつか - Piano Solo ver.

3 Dirt Walk

4 Haze and Wall - Broken Piano Solo ver.

5 Kill the Vulture

6 Blaze the Blame

7 Haze and Wall - Cello Solo ver.

8 You are so amazing - Cello and Horn featured ver.

9 Neutral Garden for Alphorn

10 Tap on the Court ～法廷タップ～

11 寅子の翼

◆商品HP

日本コロムビア

https://columbia.jp/prod-info/COKM-46337/

◆配信URL

https://toranitsubasa.lnk.to/spinoff

◆番組情報

【作】吉田恵里香

【音楽】森優太

【主題歌】米津玄師「さよーならまたいつか！」

【語り】尾野真千子

【出演】土居志央梨 戸塚純貴 平山祐介 秋元才加 森迫永依 呉城久美 絃瀬聡一 細井じゅん 北代高士 鈴木拓 大谷亮介 伊藤沙莉 ほか

【法律考証】村上一博

【制作統括】尾崎裕和 石澤かおる

【取材】清永聡

【演出】梛川善郎