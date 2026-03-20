NHKの連続テレビ小説『虎に翼』スピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオリジナル・サウンドトラックが放送後にリリース！劇中歌「Haze and Wall」も収録。

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日本コロムビア株式会社

日本初の女性弁護士を描き、社会現象を巻き起こしたNHK連続テレビ小説『虎に翼』。その中でも、性別や立場を超えた「戦友」として屈指の人気を誇るコンビ、山田よね(土居志央梨)と轟太一(戸塚純貴)。彼らの知られざるエピソードを描いた本日放送のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」のオリジナル・サウンドトラックが、リリースされます。



劇伴を担当したのは、本編でも情緒豊かなメロディで物語に彩りを加えた作曲家・森優太氏。



今回のスピンオフのために書き下ろされた劇中歌「Haze and Wall (「山田轟法律事務所」テーマ)」にはヴォーカルにハンガリー出身のシンガー Ariana Celaenoを起用。


霧(Haze)の中を彷徨いながらも、目の前の壁(Wall)に向き合う、二人が歩んできた険しくも尊い軌跡を、Arianaの歌声が静かに、強く包み込みます。



◆森 優太コメント


スピンオフ決定！と聞いたとき、また参加できる喜びと共に「とらつばファンに向けたサービス的なことかな！」と浮ついて脚本を開いたら、ふっとばされました。


そこに描かれていたのは、純度の高いメッセージと強い感情であり、「山田轟法律事務所」という独立した一つの作品でした。


本編の音楽だけでは成立しないことを確信し、足りないピース、よねや轟が見た景色を「Haze and Wall」に込めました。


音楽が、物語の新たな側面に光を当てる力となっていたなら、うれしいです。


ご視聴後はサントラで、ぜひドラマを追体験してください！



◆プロフィール


森 優太（もり ゆうた）




1985年生まれ、愛知県出身。作編曲家。大学在学中から小劇場演劇の劇伴音楽制作を開始し、映画・ドラマへ活動を広げる。


映画『くれなずめ』『恋するけだもの』『明け方の若者たち』『朽ちないサクラ』、演劇作品では『muro式.5「＋」』から『muro式.10「シキ」』、劇団ゴジゲンの全公演で音楽を担当。


NHKでは夜ドラ『あなたのブツが、ここに』、スペシャルドラマ『海の見える理髪店』、特集ドラマ『忘恋剤』を担当。猫が好き。



◆リリース情報


2026年3月21日(土) 発売


「虎に翼」スピンオフ　『山田轟法律事務所』」オリジナル・サウンドトラック


音楽：森 優太


COKM-46337




◆収録内容


1　Haze and Wall (「山田轟法律事務所 」テーマ)　feat. Ariana Celaeno


2　さよーならまたいつか - Piano Solo ver.


3　Dirt Walk


4　Haze and Wall - Broken Piano Solo ver.


5　Kill the Vulture


6　Blaze the Blame


7　Haze and Wall - Cello Solo ver.


8　You are so amazing - Cello and Horn featured ver.


9　Neutral Garden for Alphorn


10　Tap on the Court ～法廷タップ～


11　寅子の翼



◆商品HP


日本コロムビア


https://columbia.jp/prod-info/COKM-46337/



◆配信URL


https://toranitsubasa.lnk.to/spinoff



◆番組情報


【作】吉田恵里香


【音楽】森優太


【主題歌】米津玄師「さよーならまたいつか！」


【語り】尾野真千子


【出演】土居志央梨　戸塚純貴　平山祐介　秋元才加　森迫永依　呉城久美　絃瀬聡一　細井じゅん　北代高士　鈴木拓　大谷亮介　伊藤沙莉　ほか


【法律考証】村上一博


【制作統括】尾崎裕和　石澤かおる


【取材】清永聡


【演出】梛川善郎