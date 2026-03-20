TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」PV第２弾公開!!エンディング主題歌の音源も初解禁！！第1話あらすじ＆先行カット公開！＆WEBラジオ配信決定！！AnimeJapan2026 メイ食べステージも

株式会社ハピネット

食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進／講談社「コミックDAYS」連載）のPV第2弾が公開！！

PV内でエンディング主題歌の音源も初解禁となります！そして、早くも第1話（1食目）のあらすじ＆先行カットも公開！さらに、WEBラジオの配信も決定し、4月5日の放送開始に向けてますます盛り上げていく「メイドさんは食べるだけ」にご注目ください！！

いよいよ来週に迫ったAnimeJapan2026「メイドさんは食べるだけ」ステージもお見逃しなく！！

PV第2弾公開!!

「メイドさんは食べるだけ」PV第2弾が公開！！ARCANA PROJECTが歌うエンディング主題歌「しあわせフレーバー」に合わせて、メイ食べらしく、スズメたちが美味しそうに食べるシーンをリズミカルに仕上げた、見てるだけで幸せになるPVです！

第１話（1食目）あらすじ＆先行カット公開!!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xLVreOhL6yM ]

４月5日の放送に先駆けて、第１話（1食目）のあらすじ＆先行カットを公開！！

<あらすじ>

■1食目 「たい焼き／たこ焼き／お団子／コンビニおにぎり／バウムクーヘン」

スズメは英国のお屋敷に仕えるメイドさん。しかしとある事情から、日本の小さなアパートで休暇を過ごすことになる。そんなスズメは日本のご飯に興味津々！ たい焼きを初めて食べる時は「頭から食べてもいいんでしょうか…？」とドキドキ。日本で過ごすスズメの毎日は、美味しさと驚きでいっぱいで…！

WEBラジオ配信決定!!

「メイドさんは食べるだけ」のWEBラジオの配信が決定！パーソナリティは橘スズメ役の市ノ瀬加那さん！初回配信は４月３日予定！お楽しみに！！

「メイドさんは食べるだけ」のラジオ ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～

インターネットラジオステーション「音泉」

https://www.onsen.ag/

ハピネット【アニメ公式】Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@HPSanime

2026年4月3日(金)より、隔週金曜日13時配信

AnimeJapan 2026 「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージ情報！

いよいよ来週に迫ったAnimeJapan 2026。「メイドさんは食べるだけ」は dアニメストアブースにてスペシャルステージを実施します!!当日は、橘スズメ役 市ノ瀬加那さん、リコッタ・フレスカ役 須能千裕さんが登壇!! AnimeJapan 2026へお越しの際は、「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージもお見逃しなく!!またステージの様子は、dアニメストア公式YouTubeチャンネルでライブ配信も実施いたします！詳細はdアニメストアの特設ページや公式Xをご確認ください。

■「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージ情報

日時：3月29日（日）12：00～

出演：市ノ瀬加那、須能千裕、儀武ゆうこ（MC）

場所：【dアニメストアブース】東6ホール J-17

▼「AnimeJapan2026×dアニメストア」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002112

▼dアニメストア公式X

https://x.com/docomo_anime

dアニメストアブースでは、3月28日、3月29日の両日とも「メイドさんは食べるだけ」ティザービジュアルが描かれたショッパーとチュンイラスト入りうちわの配布もあります！ご来場の際は、ぜひブースへお立ち寄りください!!

アニメ『メイドさんは食べるだけ』作品基本情報

■放送情報

2026年4月5日（日）より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日、AT-Xにて放送開始!!

TOKYO MX：4月5日より 毎週日曜22時00分～

読売テレビ：4月6日より 毎週月曜25時59分～

BS朝日：4月5日より 毎週日曜23時00分～

AT-X：4月7日より 毎週火曜21時30分～ ※リピート放送 毎週木曜9時30分～、毎週月曜15時30分～

地上波先行最速配信 dアニメストア、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題

第1話 4月1日 水曜日 0時00分～

第2話以降 4月5日より 毎週日曜日 22時00分～

他、各配信サービスでも4月5日より順次配信開始!!

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

■スタッフ

原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利(ROUND TABLE)

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：majiko 「リボン」

エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」

アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス

■キャスト

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

■イントロダクション

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

■公式HP

https://meitabe-anime.com/

■公式X

@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)（ハッシュタグ #メイ食べ）

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会