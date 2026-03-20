遠野ひかるソロライブ遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～ON! OFF!～イベント開催決定のお知らせ

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、所属声優・遠野ひかるの ソロライブイベント『遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～ON! OFF!～』を、2026年5月16日(土)にSHIBUYA DIVE（東京・渋谷）にて開催いたします。また、チケット販売については、3月25日(水)18:00から遠野ひかるXスペース会員「とのチル」先行受付(先着)を開始いたします。





【公演名】


・昼公演：遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～ON!～


・夜公演：遠野ひかる SHOWCASE「SWITCH TONO『ぴ』」～OFF!～



【日程】


2026年5月16日(土)



【会場】


SHIBUYA DIVE（〒150-0011 東京都渋谷区東2-22-5）



【先行情報】


遠野ひかるXスペース会員「とのチル」先行受付(先着)…3月25日(水)18:00～4月5日(日)23:59


※詳細な券種や単価は後日発表いたします。


※整理番号は先着ではありません。



【遠野ひかるXスペース会員「とのチル」の登録はこちら】


https://x.com/hikaru_tono/creator-subscriptions/subscribe



【遠野ひかるプロフィール】


3月5日生まれ。声優事務所「響」所属。


主な出演作：『mono』敷島桜子役、『ウマ娘 プリティーダービー』マチカネタンホイザ役、『負けヒロインが多すぎる！』八奈見杏菜役など。


※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


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photo by 小島マサヒロ