ついに開催！3月20日～22日まで六本木にエアレース機が初上陸！　空と陸、舞台が違う二者による共創　LEXUS PATHFINDER AIR RACING　-空と陸での挑戦

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LEXUSとエアレース・パイロット室屋義秀選手が、空と陸の境界線を越えて共創活動をしているエアレースチーム「LEXUS PATHFINDER AIR RACING」は、2026年3月20日（金）～22日（日）の3日間 「LEXUS PATHFINDER AIR RACING -空と陸での挑戦-」を東京ミッドタウン（六本木）ガレリアB1アトリウム イベントスペースにて開催しています。

■「AIR RACE X」世界を制した機体が六本木に上陸！

会場には、室屋選手がAIR RACE Xで世界を制した機体「Zivko Edge 540 V3」と、空と陸、舞台が違う二者の技術交流で生まれた技術を活かして、空力と走りの性能を極限まで磨き上げ2025年末に発表したLEXUS の「RZ600e特別仕様車“F SPORT Performance”」を展示しています。

東京、六本木に初上陸するエアレースの機体。貴重な機会に子供から大人まで、多くの方にご覧いただいています。機体だけでなく、展示ではこれまでのLEXUS PATHFINDER AIR RACINGが歩んできた軌跡や、エアレースの世界で試行錯誤する、LEXUSのエンジニアが手掛けてきた試作品の数々には驚きの表情で見つめる人も多くいました。

展示だけでなく、会場ではお子様向けコンテンツとしてレース機をモデルとしたマイクロプレーン工作体験もお楽しみいただけます。実機に目を輝かせながら工作に取り組み、作った機体をパイロンの間に飛ばして楽しむご家族連れの姿が多く見られました 。

今回のイベントは3月20日（金）から22日（日）の3日間開催。AIR RACE X 2026のシーズン間近、飛躍を誓うLEXUS PATHFINDER AIR RACINGが会場でお待ちしております。

■大人気！スペシャルトークショーは最終日3月22日（日）にも開催！

展示の幕開けとなる3月20日（金）には、「LEXUS PATHFINDER AIR RACING」パイロットの室屋選手と、テクニカルコーディネーターを務める中江（LEXUS）が登壇するトークショーを開催しました。トークでは、1/1000秒を争う勝負の世界、見えないパイロンをイメージして飛ぶAIR RACE Xならではの難しさ、そしてチームとして勝つために求められる総合力が語られ、競技そのものの奥深さや、「空のスペシャリスト」と「陸のスペシャリスト」が互いの常識を超えて学び合うことで、新しい発想やイノベーションが生まれるというチームの思想が語られました 。

新型のウィングレット搭載など、新たなチャレンジを続けるなかで確かな手ごたえは感じつつも、惜しくも年間2位となった2025年シーズンを振り返り、6月に開幕する2026年シリーズでの“王座奪還”へ向けて、チームの総合力で挑む強い決意が語られました 。

最終日、3月22日（日）のトークショーは14時から開催します。ここでしか聞けないスペシャルトークをぜひ会場でお聞きください。

【LEXUS PATHFINDER AIR RACING -空と陸での挑戦- 概要】

展示期間

2026年3月20日（金）／21日（土）／22日（日） 11:00～20:00

住所

東京ミッドタウン（六本木）ガレリア B1アトリウム（東京都港区赤坂9丁目7-4）

展示

AIR RACE Xで実際に飛行する機体「Zivko Edge 540 V3」,

空の技術を生かしたLEXUS の「RZ600e特別仕様車“F SPORT Performance”」

トークショー

2026年3月20日（金） ／22日（日） 14:00～14:30

出演

LEXUS PATHFINDER AIR RACING Pilot 室屋 義秀

LEXUS PATHFINDER AIR RACING Technical Coordinator 中江 雄亮（LEXUS）

注意事項

・会場でのトークショーの観覧は先着順でのご用意となります。