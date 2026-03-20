NEST LAB.春の体験教室にて、ミドリムシ博士 鈴木健吾氏の特別講演が決定

株式会社NEST EdLAB

株式会社スペースノーム研究所（旧：株式会社NEST EdLAB、本社：東京都）は、現在開催中の春の体験教室プログラムにおいて、『ミドリムシ博士の超・起業思考』の著者であり、研究を起点に事業創出を実現してきた鈴木健吾氏による特別講演の実施が決定したことをお知らせいたします。

本プログラムは、子どもたちが最先端の科学や研究に触れながら、自ら問いを立て、探究する力を育むことを目的としたオンライン研究スクール「NEST LAB.」の入会者募集へ向けて、その一部分を実際に感じられる体験教室です。今回の特別講演では、研究と社会実装の最前線で活躍してきた鈴木氏が、「好き」や「興味」からどのように新たな価値が生まれるのかについて、子どもにもわかりやすく解説します。

体験教室で得た学びや気づきを、どのように未来の研究や仕事につなげていくのか。研究者であり起業家でもある鈴木氏のリアルな経験を通じて、「学び」と「社会」のつながりを実感できる貴重な機会となります。

SPACE LAB. 所長 (宇宙研究・IP担当):鈴木 健吾（新任）

東京大学農学部卒業後、同大学院で修士課程を修了。2005年に株式会社ユーグレナを共同創業し、世界初となるユーグレナの屋外大量培養に成功した。現在は同社のエグゼクティブフェローとして務めるほか、理化学研究所 藻類資源アップサイクル研究チームのチームディレクターも務める。博士（農学・医学）。2024年1月に設立された宇宙系ディープテックベンチャービルダーであるスペースシードホールディングス株式会社の代表取締役。

代表著書：『ミドリムシ博士の超・起業思考』

■特別講演 実施日程

・2026年3月29日（日）11:00～11:30／14:30～15:00

・2026年4月5日（日）11:00～11:30／14:30～15:00

■会場

オンライン（Zoom）

■対象

体験教室参加者および保護者

■対象体験教室（すべてオンライン開催）

【ワンアースネイチャー（ON）専攻】

▶特別講演：2026年4月5日（日）11:00～11:30（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026on/

【ナレッジエンジニアリング（KE）専攻】

「ふわっとちゅうにうく！？エアーUFOを作ろう！」

・開催日：2026年3月29日（日） 10:00～11:30（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026ke/

【サステナブルサイエンス（SS）専攻】

「生き物の設計図ー自分のDNAを見てみよう！」

・開催日：2026年4月5日（日）13:00～15:00（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026ss/

【ロボットAIテクノロジー（RT）専攻】

「ピカピカ・ピタッとダンスする『アニモーションロボ』を開発せよ！」

・開催日：2026年3月29日（日）13:00～15:00（体験教室内で講演実施）

詳細：https://school.lne.st/special/2026rt/

■体験教室詳細・申込

https://school.lne.st/special/

NEST LAB.は今後も、子どもたちが「好き」や「問い」を起点に、自ら未来を切り拓く力を育む機会を提供してまいります。