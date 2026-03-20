【兵庫県宍粟市】手ぶらも持ち込みもOK。温泉徒歩0分で“日帰りBBQ”がもっと気軽に｜ウッドデザインパーク与位
兵庫県宍粟市の森に包まれた温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、手ぶらでも持ち込みでも楽しめる日帰りBBQを提供しています。
火おこしはあらかじめ済ませた状態でお迎えし、コンロや道具類はすべて完備。到着後すぐに焼き始められるため、アウトドア初心者でも気軽にBBQを楽しめます。
今回、日帰りBBQをより利用しやすくするため、施設利用料を大人1,500円～／小学生1,000円／未就学児0円に設定。さらに、**ソフトドリンクバー（オプション500円）も用意し、「買う・運ぶ・冷やす」負担を減らす選択肢を整えました。
価格を前面に押し出すのではなく、“準備の負担が少ないこと” “楽しみ方を選べること” “自然の中でゆったり過ごせること”**という、日帰りBBQの魅力を改めて発信していきます。
詳細を見る :
https://wood-designpark.jp/yoi/information/8084.html
BBQって、もっと気軽でいい
日帰りBBQは、道具の持参や火おこしが不要。重たい荷物を運ぶことなく、手を汚す工程も最小限でBBQを始められます。
「アウトドアに興味はあるけれど準備が大変そう」と感じていた方にも、取り入れやすいスタイルです。
手ぶらでも、持ち込みでも。楽しみ方を選べる
肉も魚も野菜も全部のせ！とことん楽しむごちそうプラン。満足プラン
お肉も海の幸も！BBQの楽しさがもっと広がる欲ばりプラン。海鮮プラン
まずはこれ！迷ったら間違いなしの定番セット。レギュラープラン
食材付きプランでは、満足感のあるBBQセットをご用意しています。
レギュラープラン：税込2,700円
海鮮プラン：税込3,200円
満足プラン：税込3,700円
また、食べ物・飲み物は持ち込み自由＆追加料金なし。好きな食材やドリンクで“自分たちらしいBBQ”も楽しめます。
どのプランでもコンロ・網・テーブル・イスなど設備は完備し、準備や片付けもスタッフがサポートします。
初心者にもやさしい、快適なアウトドア環境
清潔なトイレや手洗い場、雨の日でも安心な屋根付きサイトなど、過ごしやすい環境を整えています。
席間にもゆとりがあり、自然の中でのんびりとした時間を楽しめます。敷地内には木製遊具もあり、食事以外の時間も思い思いに過ごせます。
BBQのあとに、徒歩0分で温泉へ
日帰りBBQのあと、隣接施設「しそうよい温泉」へ徒歩0分で移動できるのも魅力です。
広々とした内湯でゆっくり温まれば、アウトドアの一日を心地よく締めくくれます。
ペットと一緒に過ごせる日帰りBBQ
ペット同伴での利用も可能です。落ち葉や草が自然に広がる、やわらかく歩きやすい地面のため、わんちゃんものびのび過ごせます。
自然の中で、大切な存在と一緒に特別な時間を共有できる“ペットフレンドリーな日帰りアウトドア”としてもご利用いただけます。
ソフトドリンクバーで、もっと身軽に
日帰りBBQで意外と負担になりやすいのがドリンクの準備。
ソフトドリンクバー（オプション500円）をご注文いただければ、「買う・運ぶ・冷やす」手間をまとめて解消し、到着後すぐBBQを楽しめます。おかわり自由で、食事に合わせて気軽に選べるのも特長です。
大人向けにはアルコールバー飲み放題も
アルコールを楽しみたい方向けに、アルコールバー飲み放題（税込1,800円）も用意。ビールサーバーを自由に使えるほか、シロップやリキュールを組み合わせてオリジナルカクテルを作ることも可能です。
飲み放題は席の利用時間内で時間無制限。アウトドアバー気分で、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。
料金概要（税込）
施設利用料（BBQキット一式付き）：大人1,500円～／小学生1,000円／未就学児0円
食材付きプラン：レギュラー2,700円／海鮮3,200円／満足3,700円
オプション：ソフトドリンクバー500円／アルコールバー飲み放題1,800円
利用案内
利用時間：デイタイム 11:00～15:00／ナイトタイム 17:00～21:00
利用人数：1サイト最大8名（未就学児は定員に含みません）
支払い：クレジットカード／各種交通系IC／PayPay対応
ゴミ：持ち込みゴミは原則持ち帰り（難しい場合は1袋1,000円（税込）で預かり）
施設概要
運営会社：ウッドデザインパーク株式会社
施設名：ウッドデザインパーク与位
所在地：兵庫県宍粟市山崎町与位66-3
電話番号：0790-64-0170（電話受付 11:30～14:00／15:00～17:00）
営業時間：8:30～21:00
予約はこちら :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/availability/room/daytrip