【兵庫県宍粟市】手ぶらも持ち込みもOK。温泉徒歩0分で“日帰りBBQ”がもっと気軽に｜ウッドデザインパーク与位

ウッドデザインパーク株式会社

兵庫県宍粟市の森に包まれた温泉併設グランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、手ぶらでも持ち込みでも楽しめる日帰りBBQを提供しています。

火おこしはあらかじめ済ませた状態でお迎えし、コンロや道具類はすべて完備。到着後すぐに焼き始められるため、アウトドア初心者でも気軽にBBQを楽しめます。

今回、日帰りBBQをより利用しやすくするため、施設利用料を大人1,500円～／小学生1,000円／未就学児0円に設定。さらに、**ソフトドリンクバー（オプション500円）も用意し、「買う・運ぶ・冷やす」負担を減らす選択肢を整えました。

価格を前面に押し出すのではなく、“準備の負担が少ないこと” “楽しみ方を選べること” “自然の中でゆったり過ごせること”**という、日帰りBBQの魅力を改めて発信していきます。

詳細を見る :https://wood-designpark.jp/yoi/information/8084.html

BBQって、もっと気軽でいい

日帰りBBQは、道具の持参や火おこしが不要。重たい荷物を運ぶことなく、手を汚す工程も最小限でBBQを始められます。

「アウトドアに興味はあるけれど準備が大変そう」と感じていた方にも、取り入れやすいスタイルです。

手ぶらでも、持ち込みでも。楽しみ方を選べる

肉も魚も野菜も全部のせ！とことん楽しむごちそうプラン。満足プランお肉も海の幸も！BBQの楽しさがもっと広がる欲ばりプラン。海鮮プランまずはこれ！迷ったら間違いなしの定番セット。レギュラープラン

食材付きプランでは、満足感のあるBBQセットをご用意しています。

レギュラープラン：税込2,700円

海鮮プラン：税込3,200円

満足プラン：税込3,700円

また、食べ物・飲み物は持ち込み自由＆追加料金なし。好きな食材やドリンクで“自分たちらしいBBQ”も楽しめます。

どのプランでもコンロ・網・テーブル・イスなど設備は完備し、準備や片付けもスタッフがサポートします。

初心者にもやさしい、快適なアウトドア環境

清潔なトイレや手洗い場、雨の日でも安心な屋根付きサイトなど、過ごしやすい環境を整えています。

席間にもゆとりがあり、自然の中でのんびりとした時間を楽しめます。敷地内には木製遊具もあり、食事以外の時間も思い思いに過ごせます。

BBQのあとに、徒歩0分で温泉へ

日帰りBBQのあと、隣接施設「しそうよい温泉」へ徒歩0分で移動できるのも魅力です。

広々とした内湯でゆっくり温まれば、アウトドアの一日を心地よく締めくくれます。

ペットと一緒に過ごせる日帰りBBQ

ペット同伴での利用も可能です。落ち葉や草が自然に広がる、やわらかく歩きやすい地面のため、わんちゃんものびのび過ごせます。

自然の中で、大切な存在と一緒に特別な時間を共有できる“ペットフレンドリーな日帰りアウトドア”としてもご利用いただけます。

ソフトドリンクバーで、もっと身軽に

日帰りBBQで意外と負担になりやすいのがドリンクの準備。

ソフトドリンクバー（オプション500円）をご注文いただければ、「買う・運ぶ・冷やす」手間をまとめて解消し、到着後すぐBBQを楽しめます。おかわり自由で、食事に合わせて気軽に選べるのも特長です。

大人向けにはアルコールバー飲み放題も

アルコールを楽しみたい方向けに、アルコールバー飲み放題（税込1,800円）も用意。ビールサーバーを自由に使えるほか、シロップやリキュールを組み合わせてオリジナルカクテルを作ることも可能です。

飲み放題は席の利用時間内で時間無制限。アウトドアバー気分で、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

料金概要（税込）

施設利用料（BBQキット一式付き）：大人1,500円～／小学生1,000円／未就学児0円

食材付きプラン：レギュラー2,700円／海鮮3,200円／満足3,700円

オプション：ソフトドリンクバー500円／アルコールバー飲み放題1,800円

利用案内

利用時間：デイタイム 11:00～15:00／ナイトタイム 17:00～21:00

利用人数：1サイト最大8名（未就学児は定員に含みません）

支払い：クレジットカード／各種交通系IC／PayPay対応

ゴミ：持ち込みゴミは原則持ち帰り（難しい場合は1袋1,000円（税込）で預かり）

施設概要

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

施設名：ウッドデザインパーク与位

所在地：兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

電話番号：0790-64-0170（電話受付 11:30～14:00／15:00～17:00）

営業時間：8:30～21:00

予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan/availability/room/daytrip