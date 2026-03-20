【卓球のＴリーグ情報】プレーオフ セミファイナル見どころ（ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン）

一般社団法人Ｔリーグ

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今回は,明日と迫りました「プレーオフ セミファイナル見どころ」をお送りいたします。





★本日行われた記者会見の模様はこちら

https://www.youtube.com/live/Gt2FIywOTuY?si=OIgtRmdfz8pCAWlb

選手層の厚い両チームのオーダーはいかに



女子セミファイナルは、レギュラーシーズン2位のKA神奈川と3位のニッペMが進出。両チームのレギュラーシーズンの成績は3勝2敗とKA神奈川が上回るも、そのうち3度がビクトリーマッチの決着と、実力は伯仲している。



選手層の厚い両チームには、世界ランキング上位40名の内、10名がこの2チームに在籍しており、まさに世界最高峰の一戦と言える。



先日の国際大会で優勝したKA神奈川の張本美和、世界ランク2位の中国選手を破ったニッペMの大藤沙月など勢いに乗る選手も多く、シングルスに誰を起用するか、どのダブルスを起用するか、ビクトリーマッチまで睨んだ起用となるかなど両監督の手腕が問われる。



レギュラーシーズンでKA神奈川を牽引する活躍を見せたのは長崎美柚と平野美宇だろう。長崎は、今シーズンにダブルスで女子史上初の通算70勝を記録。プレーオフではチーム唯一のサウスポーでもあり、先手を取りたいダブルスでの活躍が期待される。一方、平野の強さが際立っているのビクトリーマッチ。4勝をあげベストオーダー賞を受賞したが、うち2勝はニッペM戦であげたものだ。



対するニッペMは、MVPに輝いた18勝の横井咲桜を筆頭に、16勝の佐藤瞳、単複どちらも勝率6割を超える芝田沙季ら経験豊富な選手達が牽引。さらに若手の青木咲智が台頭するなどさらに選手層の厚みが増した印象だ。



両チームの勝ち点差は1。1マッチのオーダー開示となったが、ニッペMの第3マッチがMVPの横井であることが開示された。今シーズンの横井はKA神奈川戦は4勝0敗。どの選手を横井にぶつけてくるのにも注目だ。





初のプレーオフ・金沢 vs 前年王者・彩たま



男子セミファイナルは金沢ポートvs T.T彩たまの一戦となる。今シーズンは、金沢が4勝1敗と勝ち越しているが、昨シーズン王者でありプレーオフ経験のある彩たまに対し、金沢はチーム初のプレーオフ。プレーオフの大舞台で輝くのはどちらのチームだろうか。



まずは勝負のゆくえを占う要素となりそうなのはダブルスだ。プレーオフでのダブルスでは負けなしの実績を誇る金沢・小林広夢と彩たま・有延大夢。

昨シーズンはベストペアとして無類の強さを見せたふたりが、両チームに分かれての対戦となる。金沢は、小林を起用しない形のペアリングも考えられ、どちらが初戦をとるだろうか。



シングルスで鍵を握るのは、金沢では谷垣佑真だろう。今シーズン、シングルス17勝の勢いに加え、彩たま戦ではシングルス5戦全勝と相性の良さを見せる。



彩たまでは、シングルスとダブルス両方の2桁勝利を2年連続で達成し2年連続のMVPとなった有延大夢や、プレーオフでは3勝負けなしと強さを見せる宇田幸矢が中心か。



また、自身4シーズンぶりのシングルス勝ち越しを達成した曽根翔が、第2マッチのオーダーとして開示された。曽根の今シーズンの金沢戦での成績は2勝1敗。曽根に勝利しているのは、田中佑汰だが、金沢はどの選手を起用してくるだろうか。



★各チーム／選手のの対戦データは、公認予想サイト・スポニティ(https://tleague.sponity.jp/final/) にてご確認下さい。