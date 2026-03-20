鈴鹿８耐を戦った「Team SUZUKI CN CHALLENGE」の足元を支えたSCOYCO（スコイコ）コラボ スタッフシューズ限定販売がスタート（各サイズ20足）レプリカでは無く「本物」をお届け

株式会社はとや

チームスズキCNチャレンジは、鈴鹿8時間耐久ロードレースを主戦場として持続可能燃料や環境対応オイル、リサイクル素材の採用などを段階的に進め、性能と環境性能の両立に挑戦するレースプロジェクトです。

チームスズキCNチャレンジのサイトはこちら(https://www1.suzuki.co.jp/motor/8tai/2025/news_20250328.html)。

そんな同チームのスタッフシューズとして正式採用されたSCOYCOとのコラボレーションシューズが3月20日に開幕を迎えた大阪モーターサイクルショーを皮切りに、S-MALLの5周年を記念として予約販売がスタートされました。

オートメリッサの予約販売サイトはこちら :https://autorimessa.com/products/suzuki_scoyco_team_suzuki_cn_challenge_shoes

ライディングギアメーカー「SCOYCO」とは

「SCOYCO（スコイコ）」は、ライディングシューズを中心にグローブ、ジャケット、プロテクターなど幅広いバイクギアを展開するライディングギアメーカーです。機能性とコストパフォーマンスの高さを特徴とし、ストリートユースからレースシーンまで対応する幅広いラインナップを誇っており、近年日本でも人気が拡大しています。日本では「HATOYA（はとや）」が総代理店を務めています。

SCOYCOのサイトはこちら(https://www.scoyco-japan.com/)。

Team SUZUKI CN CHALLENGE × SCOYCOコラボレーションスタッフシューズ

※ピット画像のシューズは旧モデルです

今回予約をスタートしたコラボレーションスタッフシューズは、「Team SUZUKI CN CHALLENGE」のチームスタッフと同デザインを採用した特別仕様。レーシングスピリットを感じさせるデザインと快適な履き心地を両立しています。

街歩きにもなじむカジュアルなデザイン

「Team SUZUKI CN CHALLENGE」と「SCOYCO」のロゴを配し、各所にイメージカラーのブルーが配されるデザイン。

メッシュ素材を採用しシューズ内の蒸れを防止します。

クッション性に優れたアウトソール

8時間という長丁場、長時間立ち仕事をするメカニックの足元を支えるため、クッション性に優れたアウトソールを採用。

さらにソール内にシャンクを内蔵し足裏をしっかり支えます。

脱ぎ履き容易なダイヤル式シューレース

スピーディな脱ぎ履きを実現するダイヤル式シューレースを採用。フィット感の調整もダイヤルで自由に調整できます。また、緩んだ紐を引っ掛けて転倒するような事故を起こすこともありません。

つま先、かかとにはプロテクター装備

つま先とかかと部にはプロテクターを内蔵しており、足を効果的に保護します。

耐久性が高く長く愛用する事ができます。

各サイズ20足、計140足の限定販売

Team SUZUKI CN CHALLENGE × SCOYCOコラボレーションスタッフシューズは、2026年3月20日9時よりS-MALL限定にて予約販売を開始しております。

サイズは25.0cmから28.0cmまでの7サイズ展開で、各サイズ20足限定、合計140足の数量限定。

※特別商品のため、予約後のキャンセルは不可となります。

シューズを履く2025年シーズンのライダー津田 拓也選手。

Team SUZUKI CN CHALLENGEの熱きスピリットを体感できる貴重なアイテム。ぜひお早めの予約がおすすめです。

Team SUZUKI CN CHALLENGE × SCOYCOコラボレーションスタッフシューズ[表: https://prtimes.jp/data/corp/42842/table/50_1_389f0625122bc8b5d42b3bdb79b20881.jpg?v=202603211251 ]オートメリッサの予約販売サイトはこちら :https://autorimessa.com/products/suzuki_scoyco_team_suzuki_cn_challenge_shoes

予約販売先：S-MALL オートリメッサ

https://autorimessa.com/products/suzuki_scoyco_team_suzuki_cn_challenge_shoes

製造元：SCOYCO-JAPANホームページ

https://www.scoyco-japan.com/