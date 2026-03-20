変化の時代を“熱狂”で切り拓く。三景スタジオ2027採用ガイド

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.sankeistudio.co.jp/wp/new-graduate

■ 採用メッセージ：ALL CREATOR, ALL GROWER

今年の採用テーマは、「ALL CREATOR, ALL GROWER（全員がクリエイターであり、成長者だ）」。

昨年度までのメッセージから一歩踏み込み、より「挑戦」と「圧倒的な成長」を強調しています。

クリエイティブとは、単に作品を生み出すことではありません。自らイメージし、チャレンジし、昨日の自分を超えていく。そのプロセスすべてをクリエイティブと定義し、変化の激しい時代を“熱狂”をもって楽しむ人材を求めています。

■ 職種紹介：プロフェッショナルが織りなす「感動の舞台裏」

三景スタジオでは、多角的な視点からお客様の記念日をプロデュースしています。

●フォトグラファー

ベビーからブライダルまで、人生の節目を切り取る表現者。単なる記録を超え、未来の自分へ贈りたくなるような「カタチ」を創ります。

●ヘアメイク

振袖の着付け、ドレスフィッティング、衣装コーディネートまで多岐にわたり、お客様の最高の美を引き出すトータルアーティストです。

●市場創造職(総合職)

管理職層と近い距離で経営視点を持ってビジネスを動かし、マーケティングや新規サービス立案など、部署を横断してブランドの市場創造を行う総合職です。

●デザイナー

アルバム制作からWebサイト、広告クリエイティブ、店舗空間のデザインまで。ブランドの「心臓部」として成果に直結する表現を追求します。

●営業生産部オペレーター

商品の品質管理から現場のマネジメント、課題解決までを担う「ものづくりの司令塔」。自社一貫体制の要として最高の商品を届けます。

●本社撮影チーム

卒業アルバムや学校行事など、地域に根ざした撮影を担当。二度とない青春の1ページを色褪せない宝物として残す仕事です。

■ 新卒インタビュー：三景で手に入れた「自ら進化する力」

第一線で活躍する若手社員たちも、日々「挑戦」の真っ只中にいます。

１. M.K（新卒フォトグラファー）

「かつて姉の成人記念を撮影した際、思い描いた美しさを表現できず悔しい思いをしました。その経験から、技術を向上させたい一心で入社。三景のチャレンジを促す環境が、私を主体的に動かしてくれました。」

２. R.T（新卒ヘアメイク）

「『見たことのない景色をみんなで観る』という企業方針に強く惹かれました。会社と共に自分も進化し続けたい。日々の練習を積み重ね、今ではご満足いただけるサービスを提供できることに大きな喜びを感じています。」

３. T.M（新卒デザイナー）

「独学でデザインを学びましたが、三景は携わる業務の幅が広く、自分の能力を活かせる場だと感じ入社。周囲に頼られる場面も増え、自らの枠を更新し続けることで、新たな可能性が拓けることを実感しています。」

４. H.K（新卒店舗総合職）

「一瞬を永遠に残し、その後の人生も見守り続けられる仕事に魅力を感じました。先輩・後輩関係なく成長し合える雰囲気があり、自分らしいペースで挑戦を続けていける場所です。」

■ 注目トピックス：世界へ。バンクーバーファッションウィーク出演決定！

三景スタジオのクリエイティブは、ついに国境を越えます。

2026年4月、当社ブランド「aim/aimme」が、北米最大級のファッションイベント『バンクーバーファッションウィーク（VFW）』へ公式出演することが決定しました。

既製品ではなく、私たちがゼロから企画・デザインした「完全オリジナル衣装」を携えての挑戦です。写真館という枠を飛び出し、世界のトレンドを「創る」側へと歩みを進めるこのプロジェクトは、まさに「伝統から革新へ」を象徴する出来事。世界中のバイヤーやメディアが注目する舞台で、私たちの真価が問われます。

■ 三景スタジオで共に成長しませんか？

私たちは、未経験の領域にも「やりたい」と手を挙げる主体性を全力でバックアップします。

独自の教育プログラム「三景キャンプ」や、切磋琢磨し合える仲間があなたを待っています。

「さあ、いっしょに未来を創っていこう」

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、お子様のご記念撮影や成人卒業、フォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。