和心、川越にブランド2店舗目　かんざし専門店を新規オープン

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、埼玉県川越市において、ブランド2店舗目となるかんざし専門店『かんざし屋wargo』（埼玉県川越市幸町3番地3）をオープンしました。

川越・蔵造りの町並みに調和する『かんざし屋wargo』外観

本出店により、当社は川越エリアにおける店舗展開を強化し、既存店舗である和柄傘専門店『北斎グラフィック』（埼玉県川越市幸町2-13）との相乗効果による顧客体験の向上およびブランド認知の拡大を図ります。両店舗は徒歩圏内の近接立地に位置しており、観光動線上での回遊性向上を見込んでいます。

川越は“蔵造りの町並み”をはじめとする歴史的景観を背景に、近年は観光需要の高まりとともに、和小物雑貨やお土産への関心も高まっているエリアです。特に当社既存店舗においても、訪日外国人観光客の来店が増加しており、インバウンド需要の高まりが顕著となっています。

当社はこれまで同地にて『北斎グラフィック』を展開し、和柄傘や和雑貨を通じて日本文化の魅力を発信してまいりました。『北斎グラフィック』は、伝統的な和柄を現代的に再構築したデザイン性の高い和柄傘ブランドとして、観光客を中心に支持を集めるとともに、お土産需要にも対応しています。

川越『北斎グラフィック』

今回オープンした『かんざし屋wargo』は、普段使いの簪ブランドとして、現代のファッションに取り入れやすいかんざし・ヘアアクセサリーを展開しています。

一点一点趣向を凝らした手作りのかんざしは、簡単に挿すだけで印象的なヘアスタイルを完成させることができ、日常使いから観光時の装いのアクセントまで幅広く活用いただけます。

跡がつきにくく気軽にヘアアレンジを楽しめる点も特長であり、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムとして、自分用はもちろんお土産やギフト需要にも対応したラインアップを取り揃えています。

和柄傘やかんざしを取り入れたコーディネートは、川越の街並みと調和しやすく、観光客による写真撮影ニーズにも適していることから、両店舗を回遊しながら楽しめる“写真映えスポット”としての価値創出も期待されます。

2店舗体制とすることで、和柄傘とかんざしという和小物雑貨の異なる切り口から商品提案を行い、来店動機の多様化と回遊性の向上を促進します。これにより、お土産需要を含めた購買機会の創出と顧客接点の拡大を図るとともに、川越エリアにおける観光体験価値の向上に寄与してまいります。

当社は今後も「日本のカルチャーを世界へ」というビジョンのもと、観光地を中心とした戦略的な出店を推進し、日本文化の魅力発信と持続的な成長を目指してまいります。

『かんざし屋wargo』について

日本の文化である伝統工芸と現代デザインを融合させた簪（かんざし）を取り扱う、日本随一の手作りかんざし専門店です。企画・デザイン・生産店作り（webデザイン）・販売のすべての工程を自社で行う「製造元直販」を行うことで、誇りを持ったモノ作りを実践しています。

HP：https://wargo.jp/collections/kanzashi

X：https://x.com/kanzashiyawargo

Instagram：https://www.instagram.com/kanzashiya.theichi/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 443,651,518円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社 エス・ティー・エヌ伊豆株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index