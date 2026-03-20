きゅるりんってしてみて・環やね＆チバゆなが登場！「交換日記、半年止まってた」仲良しエピソード

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）。3月16日（月）～3月20日（金）は、ニッポン放送イマジンスタジオで開催された第2回公開収録の模様を放送。ゲストとしてアイドルグループ、きゅるりんってしてみての環やねとチバゆなが出演。グループの素顔やライブへの向き合い方を語った。

きゅるりんってしてみて・チバゆな&環やね

きゅるりんってしてみては2021年に結成された4人組アイドルグループ。「令和のなりたい顔代表アイドル」として多くの女性ファンから支持を集め、公開収録当日も大勢のファンが駆けつけ、大盛況となった。

メンバーの4人が集まると「最近、流行ってることとか、流行ってる歌とか……」ごく普通の女友達同士のような会話が繰り広げられるというエピソードを披露。また、グループの中で続けているという「交換日記」の話に。「最近まで半年ぐらい止めていたメンバーがいる」と告白。止まっている間に書いた内容はすっかり忘れてしまい、「この番組が始まって楽しみって書いてあっても、とっくの昔に終わってる」と笑いを誘った。現在、交換日記は再開しているとのことだ。

環はグループのリーダーを務めているが「あんまりリーダー業務をしていない」と明かした。その言葉を聞き、チバは「してます。やね（環）がいなかったら終わってたなっていう仕事がいっぱいある。頭の回転は速いし、『じゃあこうしよう』って決断力もある」と語った。

ライブ前のルーティーンを聞かれたチバは、「セットリストをメンバーに確認したり『パニエ履いた？』とか。これをやらないとライブが始められないくらい毎回やっている」と明かした。この様子に大沢は「ここ2人が、お父さんとお母さんって感じだね」とコメントし、2人は笑って納得している様子だった。最後に大沢は「2人は仲がいいみたいなので、プライベートの話もじっくり聞きたい」と、トークを締めた。

きゅるりんってしてみて・環やね＆チバゆながゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、3月16日（月）～3月20日（金）21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky