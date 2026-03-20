公式デジタルトレカサービスにてプレーオフ イベントを実施

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグ公式デジタルトレーディングカードサービス「T.LEAGUE OFFICIAL DIGITAL CARD」（以下、Ｔリーグカード）では、プレーオフ開催を記念した様々なイベントが開催されます。

■まずはデジタルで！無料10連スカウト開催！ どなたでも1回無料で引くことができる「無料10連スカウト」を開催いたします！ 本スカウトでは、選手のデジタルカードを一度に10枚手に入れることができます。まだTリーグカードで遊んだことのない方も、この機会にぜひお手持ちのスマートフォンで、選手のデジタルカードをコレクションする楽しさを体験してみてください。もちろん、すでに遊んでくださっている皆様も無料で引くことができます。日頃の感謝を込めた特別なスカウトとなっていますので、ぜひお楽しみください！

【開催期間】 3/27(金)17:00 ～ 3/28(土)23:59

■次はリアルで！特設ブースにて会場限定リアルカードをプレゼント 国立代々木競技場第二体育館にて開催される男女ファイナルの会場に特設ブースを出展。ブースにお越しいただいた方には、キラキラ仕様の限定リアルトレーディングカードをプレゼントいたします。 【受け取り方法】 Tリーグカードの「無料10連スカウト」で獲得したカードを提示 ⇒1日目：プレーオフに進出した男子3チームの中からお好きなチームのカード3枚をもれなくプレゼント！ ⇒2日目：プレーオフに進出した女子3チームの中からお好きなチームのカード3枚をもれなくプレゼント！

【実施期間】 3/27(金)、3/28(土)

■参加型企画も！あなたの写真がカードに！？

「#Tリーグ写真部」開催

プレーオフ会場では、ファンの皆様にお楽しみいただける参加型企画「#Tリーグ写真部」を実施します。あなたも「#Tリーグ写真部」の一員として、Tリーグカードに写真素材を提供してみませんか？



【企画概要】

ノジマTリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ会場で皆様が撮影した選手の写真に、ハッシュタグ「#Tリーグ写真部」と「#Tリーグカード」をつけてX（旧Twitter）へ投稿してください。採用された作品は実際にカード化され、Tリーグカード内に登場します！



【募集期間】 3/21(土) ～ 4/4(土)

※期間内にXに投稿いただいた写真を

対象とさせていただきます。

※期間は予告なく変更する場合があります。



【カード化までの流れ】

1.Tリーグ公式Xをフォロー。

2.指定のハッシュタグ2つを付けて写真をポスト。

3.採用候補者にはTリーグ公式X（@TLEAGUE_PR）よりDMでご連絡。

4.アンケート回答および写真の元データをご提供いただき、カード化。

※会場での撮影は、現地の撮影ルール（https://tleague.jp/faq.php）を遵守してください。

■世界に一つだけのメッセージカードが当たる！？オンラインくじ開催！

豪華景品が当たるくじを、オンラインくじプラットフォーム「くじプラ」にて開催します。

当選後に希望選手を選べる「直筆サイン・宛名・メッセージ入りカードパネル」や、プレーオフ会場限定リアルカードの「チーム別コンプリートセット」など、超貴重なアイテムが満載！

プレーオフ期間中はもちろん、終了後もお楽しみいただけるオンラインくじです。プレーオフの感動を余すところなく、最後まで楽しみましょう！



・A賞 選手を選べる！直筆サイン入りカードパネル（5名）

・B賞 直筆サイン入り！チーム別リアルカードコンプセット（12名）

・C賞 Tリーグカードアクリルキーホルダー

・D賞 プレーオフ当日生写真2枚セット

・E賞 くじ限定デジタルTリーグカード



【価格】 1回550円（税込）

【開催期間】 3/19(木)15:00 ～ 4/2(木)23:59



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■「T.LEAGUE OFFICIAL DIGITAL CARD」について

Tリーグカードは、選手の白熱したプレーシーンを豪華なデジタルカードとしてお届けする、基本無料のWEBサービスです。スマートフォンのホーム画面に追加することで、アプリ感覚で利用可能です。

毎日のログインボーナスやミッションクリア報酬でコイン・ダイヤを獲得し、「スカウト」でカードを収集。集めたカードはユーザー同士でトレードできるほか、ミニゲーム「PICK & MATCH」で報酬獲得やランキングを競うなど、多彩な楽しみ方を提供しています。