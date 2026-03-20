飯能でピラティススタジオ『さんはぴ』｜2026年４月２０日オープン！！

SNS映えより“居心地の良さ”を大切に！一人ひとりに寄り添った完全オーダーメイドレッスンを提供しているパーソナル専門ピラティススタジオの「さんはぴ」

ヨガ・ピラティススタジオ『さんはぴ』飯能店飯能店オープニングキャンペーン

「ピラティスって若い人がやるものじゃないの？」



「おしゃれすぎるスタジオはちょっと緊張する…」

「お腹や肩を出すウェアなんて無理！」

そんな風に感じて、なかなか一歩が踏み出せなかった方へ。



私たちが大切にしているのは、“映え”よりも、“落ち着いて通える居心地の良さ”です。



「初心者の方が落ち着いて通える空間づくり」を心がけています。

選ばれる４つの理由！

・会員様の半数以上が40～60代

・お客様継続率90％以上

・完全個室/手ぶらで通えるスタジオ

・続けやすい価格設定



アットホームな雰囲気の中であなたのペースで始められる環境を整えています。

*2025年自社調べ(全8店舗会員数233名)完全オーダーメイドのパーソナルレッスン久喜店のマシンピラティスレッスン風景

「さんはぴ」では、経験豊富な女性インストラクターが親身になってあなたの健康と幸せをサポートします。

一人ひとりのペースに合わせたパーソナルレッスンを実施するので、マットピラティス、マシンピラティス、ヨガに初めて挑戦する方や、運動が苦手な方でも安心して楽しく通えます。

初めての方でも無理なく続けられるよう、丁寧に指導いたします。

「さんはぴ」のレッスンは、一人ひとりの体力、生活習慣、既往歴などに合わせてオーダーメイドレッスンを作成しています。

個々のニーズに応じた１対１のパーソナルレッスンを提供することで効率よく目標に近づけます。

例えば、体力をつけたい方、リフレッシュしたい方、ダイエットを目指す方など、さまざまな目的に応じたレッスンを提供しています。

ふじみ野店のマシンピラティスレッスン風景

またそれだけではなく、完全個室のプライベート空間で「来てよかったな」「また来たいな」と思ってもらえる指導や雰囲気を心がけてます。

当スタジオは、仕事帰りなどでも通いやすい環境を整えています。

お水、ウェア、タオルは無料で貸し出しを行っており、手ぶらで気軽に通うことができます。

「さんはぴ」のパーソナルレッスンは、忙しい生活の中でも無理なく続けられるよう配慮しています。

ぜひこの機会にあなたの健康と幸せをサポートする「さんはぴ」で新しい運動習慣を始めませんか？

「さんはぴ」ピラティス姿勢UP・気分UP・スタイルUP

会社概要をチェック ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-profile/?slid=86ba4eed050c4903b64ee7145cb4f4c6-1867※2025年・自社アンケート調査（n=116／複数回答可）

「気分が前向きになった」

「姿勢が良くなった」

「肩こり・腰痛がラクになった」

そんな嬉しい声が、受講された方から続々と届いています。

では、なぜここまで身体も心もラクになるのか？

その理由は、その日の体調や気分に合わせて、インストラクターがレッスンを“オーダーメイド”で組み立てているから。

無理なく続けられるのに、しっかり変化が出る。

それが、パーソナルピラティスレッスンだからこそ叶う良さです。

今話題のマシンピラティス導入！

「さんはぴ」では、マシンピラティスのパーソナルレッスンが受けられます。

↓ ↓ ↓

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rCrj1vzVenQ ]

お客様の中には、グループレッスンに通ったけどうまく出来なかったという声をよく頂きます。

パーソナルレッスンだと「効いてる感じが分かります」「質問しやすくて分かりやすいです」などの声を頂いております。

マシンピラティスは難しいイメージがあるかもしれませんが、実は初心者向けです。

マシンピラティスとは、初心者でもピラティスが簡単に安全にできるように開発されたマシンです。

*飯能店のマシンピラティスはリフォーマーを使用します。

マシンを使用すると動きに制限がかかり、正しい方向にしか動かなくなります。

そのため、自然と正しいフォームが身につき効果を実感しやすくなるのです。

また、筋トレのマシンと同じように負荷を調整できます。

マシンピラティスの場合はバネで負荷を調整します。

負荷の調整ができることでお客様の体力や柔軟性に合わせたピラティスを実施することが可能です。

特別キャンペーン！

飯能地域パーソナルピラティス！

お手頃な価格で始めやすい！

オープンを記念して月会費１ヶ月分０円キャンペーンを予定しています。

ふじみ野店のパーソナルレッスン風景

ピラティスが健康のための習慣の一つになってほしいとの願いで継続しやすい価格設定でご案内しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179965/table/1_1_80b329037ce09a815bf5affd2c13421c.jpg?v=202603211251 ]詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-hanno/?slid=86ba4eed050c4903b64ee7145cb4f4c6-1867

地上波テレビ番組「ガールズハッピースタイル」2025年の年間最優秀賞 受賞

私たちの想いと日々の取り組みを評価いただきました。

はじめての方にも、安心してお越しいただけるスタジオです。

▼番組の様子を下記よりご覧いただけます▼

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NC4uG69ut3A ]

テレビ出演時の記念撮影

女性インストラクターのみ在籍

「さんはぴ」では完全個室でパーソナルレッスンを行っております。

周りの方にお話を聞かれる心配がなく、リラックスしてレッスンを受けることができます。

女性特有のお悩みやプライベートなお話など何でも気軽にご相談ください。

女性がインストラクターはあなたの気持ちに寄り添い、親身になってアドバイスをさせて頂きます。

入間市店のパーソナルレッスン風景

また、弊社のパーソナルジムのスタッフと合同でスキル向上のため月に3～4回社内研修を実施。

スタッフみんなで切磋琢磨して日々、お客様のニーズに合ったピラティス、ヨガ指導の向上に取り組んでいます。

健康を維持したい、ダイエットしたい、ストレスを解消したいなどさまざまな目標に答えられるように日々勉強しています。

社内研修風景

お客様の声(女性)

入間市店のお客様の声

昨年の夏からお世話になって、おかげさまで一年半継続でき、気づいたことがあります。

まず、体が疲れにくくなりメンタルが安定したこと。

体を動かす習慣がつき 先生とのおしゃべりも楽しく 仕事で疲労困憊の自分をうまくリフレッシュすることができています。

つぎに、体脂肪が落ちたこと。

いざダイエット！となると 落ちないことにやきもきしますが、ちょっと力を抜いた時 なぜかするするっと減りビックリ！

これも継続の力と思いました。

「さんはぴ」は先生が 自分の心身の状態に合わせて 指導してくださるので マンツーマンは本当に有難いです。

生活習慣や食事についても 細やかにアドバイスをしてくださりなかなか直せなくても温かく！？

ときには厳しく！？見守ってくださいます笑

人生後半戦少しでも健やかに元気に過ごせるよう、今のうちからゆるく準備をしていくことをオススメします！

※成果には個人差があります。

入間市店のお客様の声

パーソナルに通って体の使い方を細かく教えていただけた事で、姿勢が良くなり体の不調を感じにくくなりました。





今まで通っていた整体に行かなくても良くなり、歩くのも速くなりました！

階段の上り下りも軽やかにできています。





ズボンのサイズも落ち今までは体型を隠す服装でしたが、背中やヒップラインも気にせず洋服を選べるようになったのが嬉しいです！





娘にも体のラインがとても綺麗になったと褒められます！





一番の喜びは先生との出会いです！



信頼してお任せできるし、褒めて励ましてくれるのが嬉しくてもっと頑張ろうと励みになります！

※成果には個人差があります。

アクセスしやすい立地とピラティス体験レッスン情報

飯能駅南口徒歩５分です。

専用無料駐車場あり。

地図を見てみる ▶︎ :https://www.google.com/maps/place/%E3%83%A8%E3%82%AC%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%80%8C%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AF%E3%81%B4%E3%80%8D%E9%A3%AF%E8%83%BD%E5%BA%97/@35.8500556,139.3161955,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601927b478c2cbf1:0xe5d271f8cb5b0443!8m2!3d35.8500556!4d139.3161955!16s%2Fg%2F11z1k7wfq4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

オープニングキャンペーン予約スタート！今月末まで先着10名さま限定！

定員になり次第終了となりますのでお早めに。

下記の詳細ボタンよりお気軽にご連絡ください。



カウンセリング＆体験レッスン料金

税込4400円→税込2000円



※当日入会で全額キャッシュバック！

※女性のみお申し込み可。

皆さまのご来店心よりお待ちしております。

スタッフ一同

詳しく見てみる ▶︎ :https://threehappiness-gym.work/company-hanno/?slid=86ba4eed050c4903b64ee7145cb4f4c6-1867