ことのは文庫イメージソングプロジェクト3月楽曲発表! 『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』イメージソングを、松藤量平と渡部チェル、とぅーしが担当！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年3月刊行作品のイメージソングを、書籍発売日の2026年3月21日（土）より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始したことをお知らせいたします。
『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』イメージソング担当アーティスト紹介
とぅーし
とぅーし
2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。
ダンサーとして活動する傍ら、長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。
2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。
同年12月1日、1st Single「LOAD」のリリースを皮切りに、精力的なリリースを展開。ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”に挑戦し続けている。
X：とぅーし@リアルアキバボーイズ https://x.com/RAB_TUSSY/
X：とぅーし｜Music Official https://x.com/tussy_music
Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/
松藤量平
渡部チェル
松藤量平
シンガーソングライター
2000年 福岡にて音楽活動を始め、2004年 ユニット「three tight b」のボーカルとしてUNIVERSAL MUSICからデビュー。
4枚目のシングルを発売後、「松藤量平」としてシングルを2枚リリースし、ソロ活動を本格的にスタート。
2009年 TOSHIMITSU KUMAKI/「THE PLACE WHERE NOBODY KNOWS featuring Ryohei Matsufuji and MattJohnson(Jamiroquai)（ボーカル参加）
2014年 ボーカルグループ「Unlimited tone（アンリミ）」として活動開始。
松藤量平 HP：https://matsufujiryohei.com/
渡部チェル
PRISMとNOAのキーボード担当。
アニメやこども番組の主題歌、サウンドトラックの制作に携わる音楽家。
渡部チェル
公式X：https://x.com/cher_vOwO
『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』イメージソング
ヒント
作詞作曲：松藤量平
編曲：渡部チェル
アーティスト：松藤量平と渡部チェル feat.とぅーし
サブスクはこちら！
https://linkco.re/Hcp44Q9M
3月刊行書籍
『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』
シェア型書店を舞台に猫と本が人を繋ぐ心温まる連作譚。迷う人々が新たな一歩を踏み出す、優しさと再生の物語。待望のシリーズ続編。
定価：781円 （本体710円＋税10%）
著：佐鳥理／イラスト：わみず
発売日：2026年3月21日（紙・電子）
サイズ：文庫
ISBN： 9784867169322
https://kotonohabunko.jp/detail/shodananeko2/
ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト 特設サイト
https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/
ことのは文庫
ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。
累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。
ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/
X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm
Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/
TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547