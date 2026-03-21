ことのは文庫イメージソングプロジェクト3月楽曲発表! 『書棚の本と猫日和　雨上がりの空と明日への栞』イメージソングを、松藤量平と渡部チェル、とぅーしが担当！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年3月刊行作品のイメージソングを、書籍発売日の2026年3月21日（土）より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始したことをお知らせいたします。

『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』イメージソング担当アーティスト紹介

とぅーし

とぅーし

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。

ダンサーとして活動する傍ら、長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。

同年12月1日、1st Single「LOAD」のリリースを皮切りに、精力的なリリースを展開。ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”に挑戦し続けている。

X：とぅーし@リアルアキバボーイズ https://x.com/RAB_TUSSY/

X：とぅーし｜Music Official https://x.com/tussy_music

Instagram：https://www.instagram.com/rab.tussy/

松藤量平渡部チェル

松藤量平

シンガーソングライター

2000年 福岡にて音楽活動を始め、2004年 ユニット「three tight b」のボーカルとしてUNIVERSAL MUSICからデビュー。

4枚目のシングルを発売後、「松藤量平」としてシングルを2枚リリースし、ソロ活動を本格的にスタート。

2009年 TOSHIMITSU KUMAKI/「THE PLACE WHERE NOBODY KNOWS featuring Ryohei Matsufuji and MattJohnson(Jamiroquai)（ボーカル参加）

2014年 ボーカルグループ「Unlimited tone（アンリミ）」として活動開始。

松藤量平 HP：https://matsufujiryohei.com/

渡部チェル

PRISMとNOAのキーボード担当。

アニメやこども番組の主題歌、サウンドトラックの制作に携わる音楽家。

渡部チェル

公式X：https://x.com/cher_vOwO

『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』イメージソング

ヒント

作詞作曲：松藤量平

編曲：渡部チェル

アーティスト：松藤量平と渡部チェル feat.とぅーし

サブスクはこちら！

https://linkco.re/Hcp44Q9M

3月刊行書籍

『書棚の本と猫日和 雨上がりの空と明日への栞』

シェア型書店を舞台に猫と本が人を繋ぐ心温まる連作譚。迷う人々が新たな一歩を踏み出す、優しさと再生の物語。待望のシリーズ続編。

定価：781円 （本体710円＋税10%）

著：佐鳥理／イラスト：わみず

発売日：2026年3月21日（紙・電子）

サイズ：文庫

ISBN：‎ 9784867169322

https://kotonohabunko.jp/detail/shodananeko2/

ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト 特設サイト

https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/

ことのは文庫

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

ことのは文庫公式サイト：https://kotonohabunko.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/kotonoha_mm

Instagram：https://www.instagram.com/kotonohabunko/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kotonoha_mm

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

公式YouTubeチャンネルでは、ことのは文庫や清水晴木『さよならの向う側』、木爾チレン『夏の匂いがする』などの作品紹介動画を公開中！

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547