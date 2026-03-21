『創世のタイガ』が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる！！「ヤングアニマルWeb」にて全話無料キャンペーン実施！！

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『創世のタイガ』（森恒二）が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

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【『創世のタイガ』（森恒二）あらすじ】

主人公・タイガは、オーストラリアの地で洞窟の崩壊に巻き込まれてしまう。命からがら脱出したタイガだったが、そこはマンモスら巨大ほ乳類が支配する太古の世界だった…！何の為に、自分たちは"呼ばれた"のか…？人類の未来を探る、生存の闘いが始まる!!

【ヤングアニマルWeb】『創世のタイガ』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/aa5abab8cd1b7

【コミックス情報】１～1３巻好評発売中！！4/28に１４巻発売開始！！！

『創世のタイガ 13』（森恒二 白泉社）書影創世のタイガ 1３

■著者名： 森恒二

■ISBNコード：9784592160236

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.3.28

安息の地を得るために、戦いに身を投じてゆくタイガ。一方、ネアン軍はナイル川流域に、広大な領地を築いていた！運命に翻弄されるように、その地で今タイガ軍vsネアン軍、戦争の幕が開く――!!