プーマバスケットボールの最新情報をお届けするニュースレター「PUMA BASKETBALL INFORMATION」を配信スタート！第一弾は2026年3月発売の最新プロダクトを紹介

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、バスケットボールカテゴリーにおける最新情報を毎月お届けするニュースレター「PUMA BASKETBALL INFORMATION」の配信を開始いたします。今後、新作情報を中心に、カテゴリー動向を継続的にお届けしてまいります。今回、その第一弾として、最新プロダクトをご紹介いたします。

1.LaMelo Ballのシグネチャーモデル「MB.05 MIST」を3月1日（日）より発売中

LaMelo Ball（ラメロ・ボール）のシグネチャーモデル、MB.05 MISTが発売中です。本作は、コート上の混沌の中でも冷静に状況を読み切るラメロのプレースタイルを体現したモデル。クリーンなオールホワイトで構成されたミニマルなデザインが、“静と動”のエネルギーを象徴しています。

成形されたウィングヒールストラップと前足部ストラップが足元をしっかり固定し、激しいステップワークでも安定したサポート性を発揮。丸みを帯びたつま先形状はスムーズな蹴り出しを促し、フラットヒールと高耐摩耗トレッドパターンが俊敏な動きと確かなグリップを支えます。さらに、アッパーには20％以上のリサイクル素材を採用し、パフォーマンス性と環境配慮を両立。アウトソールの立体スカルデザインや、インソールに配された「One of One」のグラフィックが、シグネチャーモデルならではの特別感を際立たせています。

【発売日】2026年3月1日（日）

【商品販売店】プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、一部取扱店舗

※店舗により取扱商品が一部異なります。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：MB.05 MIST

希望小売価格：20,900円（税込）

商品番号：312794

カラー：01

2.カモフラージュデザインが採用された「MB.05 CAMO」を3月27日（金）より発売

LaMelo Ballのシグネチャーバスケットボールシューズ「MB.05」の新カラー「MB.05 CAMO」が登場。

本作は、ダークトーンのカモフラージュパターンをベースに、ネオンライムカラーのアクセントを組み合わせた大胆なデザインが特徴。アッパーにはグラフィックパターンと「NOT FROM HERE」などラメロのシグネチャーディテールが散りばめられ、シグネチャーモデルならではの個性を際立たせています。

また、MB.05の特徴である前足部のストラップ構造が足元をしっかり固定し、激しいステップワークでも安定したフィット感を提供。ラメロの創造的でダイナミックなプレースタイルを足元からサポートします。

【発売日】2026年3月27日（金）

【商品販売店】プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、一部取扱店舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。店舗により取扱商品が一部異なります。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：MB.05 CAMO

希望小売価格：20,900円（税込）

商品番号：312795

カラー：01

3. タイリース・ハリバートンのシグネチャーモデル「HALI 1 HALUCINATING」を3月20日（金）より発売

Tyrese Haliburton（タイリース・ハリバートン）のシグネチャーバスケットボールシューズ「HALI 1 HALUCINATING（ハリ ワン ハルースィネイティング）」が登場。

イエローとグリーンのカラーで登場する本作は、デザイナーの Salehe Bembury（サレヘ・ベンバリー）による未来的なディテールとミニマルなデザインを融合。流れるようなフォルムが、ハリバートンの知的でスピード感あふれるプレースタイルを体現しています。

フルレングスで搭載された“NITROFOAM(TM)（ニトロフォーム）”ミッドソールが、軽量性・反発性・クッション性を高次元で両立。さらに、TPUミッドフットシャンクが安定性を強化し、激しいプレーでも足元をしっかりサポートします。耐摩耗性に優れた“PUMAGRIP（プーマグリップ）”アウトソールが高いトラクションを発揮し、コート上での俊敏な動きを支えます。

【発売日】2026年3月20日（金）

【商品販売店】プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、一部取扱店舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。店舗により取扱商品が一部異なります。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：HALI 1 HALUCINATING

希望小売価格：19,800円（税込）

商品番号：313454

カラー：01

4. 「ALL PRO NITRO 2」の新カラーモデルを3月21日（土）より発売

革新的なフォーム構造と高いフィット性でプレーヤーのパフォーマンスを次のレベルへと導く、最先端のバスケットボールシューズ「ALL PRO NITRO(TM) 2（オールプロ ニトロ 2）」の新カラーが登場。すでに展開中の同モデルに、ホワイトを基調としたクリーンなアッパーに、ネオンピンクのミッドソールとアウトソールを組み合わせた印象的なカラーバリエーションを採用。ブラックのフォームストリップがアクセントとなり、コート上で存在感を放つ一足に仕上がっています。

ミッドソールには、内側に柔らかく反発性に優れたNITROFOAM(TM)、外側に安定性を重視した硬めのNITROFOAM(TM)を配置した2層構造の「NITRO(TM) SQD FOAM」を搭載。クッション性と横方向の安定性を両立し、爆発的なスピードと確かな安定感を支えます。

さらに、アッパーには軽量で通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用し、「PWR TAPE SQD」が足全体をサポート。激しいプレー中も安定したフィット感を提供します。

【発売日】2026年3月21日（土）

【商品販売店】プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、一部取扱店舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。店舗により取扱商品が一部異なります。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：ALL PRO NITRO 2

希望小売価格：18,700円（税込）

商品番号：312839

カラー：03

5.革新のパフォーマンスモデル「ALL PRO NITRO. SKYBREAK」を3月21日（土）より発売

バスケットボールシューズの常識を打ち破る革新性を追求したモデル「ALL PRO NITRO(TM) SKYBREAK（オールプロ ニトロ スカイブレーク）」が登場。

本作は、ランニングシューズにも採用されている軽量で高い反発性とクッション性を発揮する窒素注入フォームNITROFOAM(TM)をヒールピースに搭載し、EVAミッドソールと組み合わせることで、優れた衝撃吸収性とスムーズな推進力を実現しています。着地から次の一歩への切り替えをより素早く、ダイナミックな動きをサポートします。

アッパーには、マルチゾーン設計のエンジニアードメッシュを採用。必要な箇所に的確なサポートと通気性を配置することで、軽量で快適なフィット感を提供します。俊敏な動きや爆発的な加速を求めるプレーヤーのパフォーマンスを足元から支えます。

さらに、SKYBREAKシリーズとして初となるクリアアウトソールを採用し、機能性とデザイン性を両立したビジュアルも特徴です。

【発売日】2026年3月21日（土）

【商品販売店】プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、一部取扱店舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。店舗により取扱商品が一部異なります。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：ALL PRO NITRO SKYBREAK

希望小売価格：14,850円（税込）

商品番号：312814

カラー：01